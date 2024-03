Von Kit Klarenberg

Im November 2023 veröffentlichte das NATO-Kompetenzzentrum für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen ein beunruhigendes „Arbeitspapier“ mit dem Titel „Humor in der Online-Informationskriegsführung: Fallstudie zu Russlands Krieg gegen die Ukraine“. Es wurde von den Medien nicht beachtet. Der Inhalt bietet jedoch einen beispiellosen Einblick in die heimtückische Bewaffnung der Militärallianz mit sozialen Medien, um die öffentliche Wahrnehmung zu verzerren und Zustimmung für einen Krieg zu erzeugen. Sie werfen auch ernste Fragen über das „Online-Trolling“ von Dissidenten im letzten Jahrzehnt und darüber hinaus auf.

Das Arbeitspapier untersucht angeblich „Beispiele für den effektiven Einsatz von Humor zur Bekämpfung von Desinformation und Propaganda in Online-Räumen am Beispiel von Russlands Krieg gegen die Ukraine“. Es kommt zu dem Schluss, dass „humoristische Reaktionen … im Informationsraum und im physischen Bereich für die Ukraine und die NATO mehrere eindeutige Vorteile mit sich bringen“.

Das Papier, das erklärtermaßen eine „praktische Überprüfung mit dem Ziel ist, Beispiele für bewährte Praktiken sowohl von Regierungen als auch von der Zivilgesellschaft“ für eine breitere künftige Anwendung zu ermitteln, empfiehlt westlichen Staaten, Streitkräften sowie Sicherheits- und Nachrichtendiensten, die Kunst des Online-Spottes unter der Ägide der „Gegendesinformation“ zu beherrschen.

Es wird behauptet, dass „Humor … die Teile erreicht, die andere Gegenmaßnahmen – wie Faktenüberprüfung oder Aufklärung der Mediennutzer – nicht erreichen können“. Der massenhafte Einsatz von Memen hat außerdem den Vorteil, dass er die Algorithmen von Social-Media-Plattformen ausnutzt und sich an ein Publikum wendet, das nicht dazu neigt, ‚langweilige‘ Produkte zu konsumieren.

Wie wir noch sehen werden, liegt der wahre Wert des Einsatzes von „Humor“ für die NATO in der Verzerrung der Realität auf dem Schlachtfeld in der Ukraine – und auf künftigen Schauplätzen westlicher Stellvertreterkonflikte – für den öffentlichen Konsum. In der Zwischenzeit kann jeder Nutzer sozialer Medien, der von den von der NATO befürworteten Darstellungen abweicht, intensiven Schikanen ausgesetzt werden, die ihn und seine Botschaft „bei einem großen Teil des Online-Publikums“ diskreditieren, wenn nicht sogar ganz aus den digitalen Informationsräumen vertreiben. Das Arbeitspapier befürwortet die Schaffung einer Armee von „Privatbürgern“ zu diesem Zweck.

‚Unglaublich ernst‘

Das Papier beginnt mit der Feststellung, dass „staatlich unterstützte Parodie und Spott über den Feind in Konflikten nichts Neues sind“, und zitiert die satirische Zeitung Wipers Times, die während des Ersten Weltkriegs an die britischen Soldaten in den Schützengräben der Westfront verteilt wurde, und den BBC German Service, der „Hitler mit Humor bekämpfte“. Heute jedoch „haben die sozialen Medien den Zugang und das Publikum demokratisiert“, so dass „das Spielfeld für selbstmotivierte Privatpersonen geöffnet“ wird und „sie sich zu informellen Kollektiven zusammenschließen können, um mehr Wirkung zu erzielen“.

Mehrere Fußnoten weisen darauf hin, dass die Bewaffnung des Spottes ein langjähriges Ziel der NATO ist. Es wird ein von der Militärallianz 2017 veröffentlichter Bericht mit dem Titel „StratCom Laughs: in search of an analytical framework“ zitiert, während eine akademische Studie mit dem Titel „Building a meme war machine: A comparative analysis of memetic insurgencies in cyberspace“ (Eine vergleichende Analyse von memetischen Aufständen im Cyberspace) „in Vorbereitung“ ist. Die erstgenannte Studie sorgte bei ihrer Veröffentlichung für Aufsehen im Mainstream. Sie wurde ihrerseits durch ein von der NATO gesponsertes Papier inspiriert, das zwei Jahre zuvor von Jeff Giesea, einem Tech-Guru und Mitarbeiter von Peter Thiel, verfasst worden war und in dem erklärt wurde:

„Trolling … ist das Äquivalent zum Guerillakrieg in den sozialen Medien, und Meme sind die Währung der Propaganda. Daesh führt memetische Kriegsführung. Der Kreml tut es auch. Es ist kostengünstig. Die Möglichkeiten sind vorhanden. Warum versuchen wir es nicht?“

„StratCom Laughs“ war sehr einflussreich. Im Mai 2021 stimmte das Zentrum für strategische Kommunikation und Informationssicherheit der ukrainischen Regierung den Ergebnissen uneingeschränkt zu und zählte die Vorteile des „propagandistischen Humors“ auf.

Dazu gehörten: „[Die] Wahrnehmung wird weniger kritisch; [es werden] allgemeine Kontexte verwendet, um Botschaften zu vermitteln, denen das Publikum zustimmt; [es wird] alles auf das ‚Offensichtliche‘ vereinfacht; [es werden] klare Gruppen gebildet: starke und intelligente ‚wir‘ und ungeschickte und dumme ’sie‘. Natürlich assoziiert sich das Publikum mit den Ersteren und beginnt, die Letzteren zu verachten“:

„Ein vereinfachtes, verwaltetes Verständnis lässt sich vom Publikum leicht verbreiten und schafft den notwendigen sozialen Kontext für Propagandisten.“

Titelseite der Fallstudie des Europäischen Kompetenzzentrums für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen, verfasst von Keir Giles

Es ist ein höchst glücklicher Zufall, dass die North Atlantic Fella Organization (NAFO) nach Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 gegründet wurde. Das riesige, angeblich basisdemokratische Twitter-Troll-Kollektiv, das an den „Doge“-Profilbildern zu erkennen ist, attackiert unerbittlich „Vatniks“ – russische Beamte und jeden, der nicht auf der Linie der NATO im Stellvertreterkrieg gegen die Ukraine liegt – mit einer bösartigen Mischung aus Absurdität, Ad-hominem, Memes und Spott, während es gleichzeitig Geld für die Kriegsanstrengungen Kiews sammelt. Die Gruppe verkörpert die Verlautbarungen von „Stratcom Laughs“ auf den Punkt.

NAFO nimmt in dem Arbeitspapier einen wichtigen Platz ein, wobei einige Aktivisten ausführlich zitiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Kollektiv „aus einer Fundraising-Initiative“ für die Georgische Legion entstanden ist, eine brutale paramilitärische Gruppierung, die im Stellvertreterkrieg aktiv ist. Unerwähnt bleibt, dass unabhängige Finanzierungsbemühungen notwendig sind, weil eine formelle Unterstützung der Gruppe durch westliche Regierungen politisch und rechtlich nicht durchführbar ist. Ihre Mitglieder rühmen sich offen, abscheuliche Kriegsverbrechen zu begehen, insbesondere die kaltblütige Hinrichtung unbewaffneter, gefesselter russischer Kriegsgefangener.

Der Gründer der NAFO, Kamil Dyszewski, ist ein Hitler verehrender Antisemit, der weiße supremistische Massenmörder heroisiert hat. Das NATO-Papier zitiert ihn mit den Worten: „Alle [Russen] sehen sich selbst als unglaublich ernst und wichtig an“, so dass sie „damit zu kämpfen haben, dass man sich über sie lustig macht“. Diese Sichtweise deckt sich perfekt mit der Sichtweise des Militärbündnisses zur psychologischen Online-Kriegsführung. In dem Arbeitspapier heißt es wiederholt: „Russische und pro-russische Einzelpersonen und Organisationen reagieren sehr empfindlich auf Spott und zeigen eine Unfähigkeit, damit umzugehen, dass sie zum Objekt des Spottes werden.“

‚Mut und Einfallsreichtum‘

In dem Arbeitspapier wird NAFO als „ideale Struktur und ideales Format“ für die „Bekämpfung von Desinformation, vor allem durch den Einsatz von Humor und Spott“ bewertet. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Bemühungen der Gruppe „das Basismaterial für Memes in Form von Bildern und Videos aus erster Hand über russische Misserfolge oder ukrainische Entschlossenheit liefern“. Diese Fähigkeit steigerte „die Reaktionsfähigkeit und die Wirkung“ der „Informationskampagnen“ Kiews, die beispielsweise „entscheidend“ dazu beitrugen, „F-16-Kampfflugzeuge aus amerikanischer Produktion“ im August 2023 zu sichern.

Diese Auszüge sind bemerkenswert, denn während der ersten 18 Monate des Stellvertreterkonflikts beherrschten „russisches Versagen“ und „ukrainische Entschlossenheit“ die westliche Medienberichterstattung über den Krieg absolut. Das Narrativ, dass die Invasion ein komplettes Desaster und eine riesige Blamage für Moskau war und Kiew einen beherzten Außenseitersieg erringen und die Invasoren zurückdrängen, wenn nicht sogar in den Kreml einmarschieren konnte, solange genügend westliche Wunderwaffen eintrafen, war allgemeingültig und unbezwingbar.

In Wirklichkeit gab es zwar zweifellos von Anfang an viele „russische Fehler“ und „ukrainische Entschlossenheit“, aber Kiew war innerhalb weniger Wochen wirtschaftlich und militärisch verkrüppelt. Bei der „militärischen Sonderoperation“ ging es nicht darum, jeden Zentimeter des Landes zu erobern, sondern die Regierung von Wolodymyr Zelenski zu zwingen, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen und die Neutralität zu erklären. Dies wäre im April 2022 durch von der Türkei vermittelte Friedensgespräche fast erreicht worden. Doch der damalige britische Premierminister Boris Johnson flog nach Kiew und bot den Ukrainern den Blankoscheck an, weiter zu kämpfen.

Angesichts des Ausmaßes der ukrainischen Verluste, der katastrophalen Lage, in der sich das Land vom ersten Tag der russischen Invasion an befand, und der geheimdienstlichen Verstrickungen Großbritanniens und der USA, die den Konflikt herbeiführten und die von den Regierungen und Medien des Westens verschwiegen wurden, erschien es objektiv vernünftig, angemessen und moralisch, Kiew zu unterstützen und zu bewaffnen. Schließlich kämpften sie gegen einen Feind, der das absolut Böse und die Inkompetenz verkörperte. Zum Glück war NAFO immer zur Stelle, um die Öffentlichkeit unerbittlich an beide Eigenschaften zu erinnern – vor allem an letztere.

„Stratcom Laughs“ hatte gesiegt. Die öffentliche Wahrnehmung wurde „unkritischer“ gemacht. Ernste, komplexe Fragen wurden auf „das Offensichtliche“ vereinfacht. Es wurden „klare Gruppen“ geschaffen – „starke und intelligente ‚wir‘ und ungeschickte und dumme ’sie‘.“ Und das westliche Publikum assoziierte sich „natürlich“ mit den Ersteren, während es die Letzteren „verachtete“. Umfragen zeigen, dass nur einer von zehn Europäern an einen Sieg der Ukraine glaubt, wobei die meisten glauben, dass eine „Kompromisslösung“ der einzige Weg zur Beendigung des Konflikts ist.

Im Juni 2023 startete die Ukraine eine „Gegenoffensive“. Ursprünglich sollte die Offensive schon Monate früher beginnen, wurde aber aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen und verspäteter Waffenlieferungen stark verzögert. Beamte in Kiew, viele westliche Journalisten und Experten sowie die NAFO haben die Bemühungen im Vorfeld stark angepriesen. Die Gruppe veröffentlichte zahlreiche Memes – einige warben für eine Strandparty für „Kerle“ auf der Krim in diesem Sommer, andere zeigten „Orks“ auf der Flucht vor Leopardenschwärmen.

Letzteres beruhte auf der von den ukrainischen politischen und militärischen Führern und den westlichen Medien gern verbreiteten Behauptung, Moskaus Soldaten würden aus Angst vor deutschen Leopard-2-Panzern ihre Stellungen aufgeben, wenn die gepanzerten Fahrzeuge vorrücken. Stattdessen wurden sie mit Leichtigkeit durch ausgedehnte Minenfelder in die Luft gesprengt, die von den russischen Streitkräften angelegt worden waren, während sie auf den Beginn der Gegenoffensive und kostengünstige Lanzendrohnen warteten.

Innerhalb von nur einem Monat hatte die Ukraine 20 % der vom Westen gelieferten Fahrzeuge und Panzerungen verloren, ohne dass sie etwas dafür tun konnte. Dies war auch der Fall, als die Gegenoffensive Ende 2023 im Sande verlief und nur 0,25 % des in der Anfangsphase der Invasion von Russland besetzten Gebiets zurückgewonnen wurden. In der Zwischenzeit dürfte die Zahl der Todesopfer 100.000 überschritten worden sein. Dies kann in jeder Hinsicht nur als eine absolut schreckliche Katastrophe bezeichnet werden.

Die Washington Post veröffentlichte im Dezember desselben Jahres einen ausführlichen Bericht über die Gegenoffensive. Daraus geht hervor, dass neben anderen Fehlern ein fataler Fehler bei der Planung des Einsatzes – die vom Pentagon überwacht wurde – darin bestand, dass man davon ausging, die Russen würden in vielen Gebieten fliehen. Alternative Szenarien wurden nicht in Betracht gezogen. Das Wall Street Journal hat auch andere ungeheuerliche strategische Mängel aufgezeigt, die das Unglück der Gegenoffensive unausweichlich machten:

„Westliche Militärs wussten, dass Kiew weder über die nötige Ausbildung noch über die Waffen – von Granaten bis hin zu Kampfflugzeugen – verfügte, um die russischen Streitkräfte zu vertreiben. Aber sie hofften, dass der ukrainische Mut und Einfallsreichtum den Sieg davontragen würden.“

Es scheint, dass die Ukrainer auf eine Selbstmordmission geschickt wurden, weil westliche Militärapparatschiks der simplen, irreführenden Propagandaerzählung vom „russischen Versagen“ und der „ukrainischen Entschlossenheit“ auf den Leim gegangen sind. Mut und Einfallsreichtum sind bewundernswerte Eigenschaften, die die Ukrainer seit Februar 2022 immer wieder unter Beweis gestellt haben. Aber sie sind kein Ersatz für Landminen, Panzer, Kampfflugzeuge, Artilleriegeschosse und andere Kriegswaffen – geschweige denn für diese. Dass diese selbstverständliche Tatsache so viele Menschenleben gekostet hat, ist eine sträfliche Tragödie.

Nobody has all the details but one thing is clear: this counteroffensive will rewrite military history.#Ukraine has stuff in the pipeline the Russians will never see coming. And much of what they do see coming, they won’t be able to stop anyway. #SpringIsComing 🇺🇦 — Jessica Berlin (@berlin_bridge) May 6, 2023

‚Aufwärts stoßen‘

In dem Arbeitspapier wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Bewaffnung mit Humor „Kosten“ für „Gegner“ und „Aggressoren“ mit sich bringt. Widersprüchlicherweise wird jedoch eingeräumt, dass „die direkten Auswirkungen auf Russland selbst schwer zu messen sind“. In der Tat scheint es unwahrscheinlich, dass Kreml-Beamte und russische Soldaten an der Frontlinie durch den Spott anonymer westlicher Social-Media-Nutzer irgendwelche „Kosten“ erleiden. Dies wirft die offensichtlichen Fragen auf, warum dieser Ansatz als wirksam angesehen wird und wer die wahren „Gegner“ im komödiantischen Fadenkreuz der NATO sind.

Einen Anhaltspunkt bietet eine Passage, in der gefeiert wird, dass „der Gesamteffekt einer auf Humor aufgebauten Gemeinschaft darin besteht, den Spieß auf den Plattformen der sozialen Medien umzudrehen“. Infolgedessen werden „die Einflussnehmer und andere Diener autoritärer Regime, die so lange im Vorteil waren, zur Zielscheibe und nicht mehr zu den Verursachern von Spott und Missbrauch“:

„Dies führt dazu, dass sowohl russische Beamte als auch ihr ausgedehntes Netzwerk von Beeinflussern, Ermöglichern und Trollen erkennen, dass sie sich massiver Lächerlichkeit und Spott aussetzen, wenn sie sich entscheiden, einem kriminellen Regime zu dienen.“

„Beeinflusser, Ermöglicher und Trolle“: Journalisten, Forscher, Aktivisten und Privatpersonen, die es wagen, „falsche“ Meinungen zu äußern oder unbequeme Wahrheiten im Internet zu veröffentlichen, die die von der NATO unterstützten Darstellungen in Frage stellen, sind Anti-Kriegs-, Anti-NATO- und Anti-Empire-Journalisten. Dies ist bei mir mit Sicherheit der Fall. Das Arbeitspapier zitiert mich kurz und bündig als Antwort auf die kindischen Beschimpfungen eines Verleumders auf Twitter als Beispiel dafür, dass „diejenigen, die sich öffentlich gegen Russland, China oder andere feindliche Regime stellen, mit Konsequenzen durch das feindliche Regime selbst oder durch seine Agenten und Sympathisanten rechnen müssen.“

An anderer Stelle befürwortet das Papier Belästigung, Stalking, Doxxing und die Erstellung von Parodie-Accounts solcher „Influencer, Enabler und Trolle“, warnt aber auch vor den „potenziellen Gefahren“, denen „Einzelpersonen ausgesetzt sind, die es mit autoritären Propagandastrukturen aufnehmen“. Ein NAFO-Aktivist wird mit den Worten zitiert: „Ich habe gesehen, wie Leute gedoxt und belästigt wurden, und das sieht nicht nach Spaß aus. Ich möchte, dass meine Familie in Sicherheit ist“. Dieses Gefühl wird zweifellos von vielen Zielpersonen der NAFO geteilt – aber da sie „einem kriminellen Regime dienen“, sind sie aus Sicht der NATO Freiwild.

Das Arbeitspapier wurde von Keir Giles, einem Mitarbeiter des britischen Verteidigungsministeriums, verfasst. Daraus geht hervor, dass er „kurzzeitig versucht hat, seinen Lebensunterhalt als Stand-up-Komiker zu verdienen“ und daher „weiß, wie es sich anfühlt, wenn ein Witz daneben geht“. Eine Entschuldigung, die er kürzlich für baltische Nazi-Kollaborateure verfasst hat, die in den Holocaust verwickelt waren, und in der er behauptete, sie würden missverstanden, wurde sicherlich nicht mit viel Humor aufgenommen. Seit einiger Zeit wirbt er für die Erstellung eines eigenen Parodie-Kontos über keinen Geringeren als mich.

Ironischerweise hätte ich die Beiträge des Kontos amüsant gefunden, wenn sie tatsächlich lustig gewesen wären. Stattdessen hat es sich über die Opfer von sexuellem Missbrauch lustig gemacht und sich auch in Antisemitismus geübt. Ende Januar veröffentlichte das Parodie-Konto einen Beitrag, in dem es sich über mich lustig machte, weil ich als Kind wegen meines Namens gequält wurde. Ich wusste nicht, dass diese lahmen Versuche, mich lächerlich zu machen, eine gezielte Operation der psychologischen Kriegsführung der NATO waren.

Der letztgenannte Beitrag fand wenig Anklang, und als Reaktion darauf äußerten viele Twitter-Nutzer Schock und Abscheu über ein solches Mobbingverhalten. Dies unterstreicht ein weiteres Manko des NAFO-Ansatzes: Der unverhohlene, völkermörderische Hass der Gruppe auf Russland und alle Russen ist so extrem, dass sie ihr Publikum häufig so weit zurückstoßen, dass es sich fragt, ob es die falsche Seite unterstützt, wenn es die Ukraine unterstützt. Wie der mit Alexej Nawalny verbündete Leonid Wolkow feststellte, unterstützt dieser Output zudem aktiv die Propagandastrategien des Kremls.

Die linksalternative Comedy-Legende Stewart Lee hat über den Mangel an rechten Stand-up-Comedians geschrieben. Er führt dieses Defizit darauf zurück, dass es in der rechten Politik überwiegend darum geht, nach unten zu schlagen, was schlicht und ergreifend nicht witzig ist, während performative Comedy „ein heroischer kleiner Kampf“ ist, der „immer nach oben schlagen sollte“:

„Wer kann schon auf einer Bühne stehen, seinen Sieg bejubeln und diejenigen verhöhnen, die weniger Glück haben als er, ohne jeden Sinn für Ironie, Scham oder Selbsterkenntnis? Das ist kein Stand-up-Comedian. Das ist einfach nur ein ‚C***‘.“

Das mag erklären, warum Keir Giles bei seinem Versuch, Stand-up-Comedian zu werden, gescheitert ist und warum seine „Witze“ bis heute nicht ankommen. Aber für alle Kriegsgegner ist sein Arbeitspapier nicht zum Lachen. Es ist ein Plädoyer für die Militärallianz, ein ständiges Online-Belästigungsbataillon aufzustellen, um ihnen psychologischen, emotionalen, persönlichen und beruflichen Schaden zuzufügen und gleichzeitig anständige Menschen davon zu überzeugen, die Unterdrückten zu hassen und die Unterdrücker zu bejubeln.

Keir Giles wurde wiederholt von MintPress News um einen Kommentar gebeten, hat aber bis zur Veröffentlichung nicht geantwortet.