Kriegsvorbereitung: Japan plant weitere Bunker für abgelegene Inseln angesichts „wachsender Besorgnis“ über Spannungen mit Taiwan

Die Planungsrichtlinien für die Bunker sollen im nächsten Monat fertiggestellt werden, Vorschläge für die Evakuierung der Bewohner abgelegener Inseln sind ebenfalls in Arbeit.

Die Behörden prüfen auch, welche Gebäude auf abgelegenen Inseln umgebaut werden müssen, um den in ihrer Mobilität eingeschränkten Bewohnern Schutz und ausreichende Vorräte zu bieten.

Die japanische Regierung hat kürzlich Pläne für den Bau von Luftschutzbunkern auf den abgelegenen Inseln der Präfektur Okinawa bekannt gegeben, die durch das wachsende Konfliktpotenzial zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan angeregt wurden.

Masafumi Iida, ein führender China-Analyst am Nationalen Institut für Verteidigungsstudien in Tokio, erklärte gegenüber This Week in Asia, dass in Tokio „die Sorge“ wachse, dass im Falle eines solchen Konflikts „die Wahrscheinlichkeit gering“ sei, dass Japan nicht in einer Weise involviert werde.

Der staatliche Rundfunksender NHK berichtete am Mittwoch, dass die Design-Richtlinien bis Ende März fertiggestellt werden sollen, bevor die Vorschläge den lokalen Regierungen vorgelegt werden. Die Untergeschosse bestehender öffentlicher Einrichtungen wie Schulen, Rathäuser und Bibliotheken sind wahrscheinlich die geeignetsten Standorte.

Die Pläne für Schutzräume ergänzen die Vorschläge für die Evakuierung der Zivilbevölkerung auf abgelegenen Inseln, auf denen sich japanische Militäreinrichtungen befinden und die daher zu Zielen werden könnten. Diese Pläne, die in den jüngsten Weißbüchern zur Verteidigung dargelegt wurden, sehen vor, die Bewohner auf dem See- oder Luftweg auf die Hauptinsel Okinawa und von dort in den Süden Kyushus zu evakuieren.

Tokio befürchtet jedoch, dass im Falle eines plötzlichen Ausbruchs von Feindseligkeiten mit Taiwan in der Nähe japanischer Inseln wie Yonaguni, das nur 111 km von Taiwan entfernt ist, die japanischen Behörden keine Zeit für eine Evakuierung hätten und die Bewohner gezwungen wären, an Ort und Stelle zu bleiben.

NHK berichtete, dass Regierungsbeamte die bestehenden Strukturen auf den Inseln untersucht und robuste Betongebäude gefunden hätten, die zu Schutzräumen umgebaut werden könnten. Diese Gebäude sollen mit mindestens 30 Zentimeter dicken Betonwänden versehen werden, um Raketen- und Bombeneinschlägen zu widerstehen, und mit unabhängigen Stromquellen, Kommunikationssystemen und Lagern für Lebensmittel und medizinische Versorgung ausgestattet werden.

Pro Person sollen zwei Quadratmeter zur Verfügung stehen, und die Vorräte sollen ausreichen, um die Evakuierten zwei Wochen lang zu versorgen.

„Die Regierung will vor allem versuchen, die Menschen von den entlegensten Inseln zu evakuieren und nach Kyushu zu bringen“, sagt Iida.

„Sie plant aber auch den Bau von Unterkünften für diejenigen, die nicht sofort umziehen können“, fügte er hinzu. „Die Evakuierung einer Insel wie Yonaguni wäre eine große Herausforderung.

Einige Analysten sind überzeugt, dass China im Falle einer Invasion Taiwans keine andere Wahl hätte, als die US-Militärbasen auf Okinawa anzugreifen, um die Bedrohung an der Nordflanke einer Invasionsflotte zu neutralisieren. Jeder Angriff auf US-Stützpunkte wäre auch ein Angriff auf souveränes japanisches Territorium, sagte Iida, und würde eine Antwort erfordern.

„Wir sagen nicht voraus, dass China angreifen wird“, sagte er. „Aber wir müssen uns auf den schlimmsten Fall vorbereiten.

Garren Mulloy, Professor für Internationale Beziehungen an der Daito Bunka Universität und Experte für Militärfragen, sagte, dass die wachsende militärische Infrastruktur auf Japans vorgelagerten Inseln ein zweischneidiges Schwert sei und zu Spaltungen in den lokalen Gemeinschaften geführt habe.

„Die japanische Regierung hat ihre militärische Präsenz auf vielen dieser Inseln verstärkt. Das hat den positiven Effekt, dass Japan neben seiner defensiven Rolle auch eine größere Notfallkapazität für die nationale und lokale Regierung im Falle von Naturkatastrophen hat und mehr Menschen in die Gemeinden gebracht hat, die mit dem Problem der Entvölkerung konfrontiert sind“, sagte er.

Andererseits sickerten 2018 Dokumente der Ground Self-Defense Force (GSDF) durch, die detaillierte Szenarien für einen Konflikt in der Region enthielten und nahelegten, dass Japan keine andere Wahl hätte, als das Gebiet zurückzuerobern, sollten die chinesischen Streitkräfte amphibische Angriffe auf die vorgelagerten Inseln durchführen und diese erobern.

Die unmittelbare Reaktion der Öffentlichkeit sei gewesen, dass eine Wiederholung der blutigen Schlacht um Okinawa 1945 unvermeidlich sei, so Mulloy.

„Früher waren die Einheimischen nicht besonders gegen die GSDF, weil sie wussten, dass die Stützpunkte Vorteile mit sich brachten, von Subventionen bis zum Zustrom junger Leute“, sagt Mulloy. „Aber dann änderte sich die Diskussion, als die Stützpunkte ihre Inseln zum Ziel machten, was die Alarmglocken schrillen ließ und die Meinungen vor Ort spaltete.

Als die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August 2022 Taiwan besuchte, war die lokale Regierung von Yonaguni schockiert über das Ausmaß und die Intensität der chinesischen Militäraktivitäten. Bei einer Reihe von Militärübungen rund um die Insel wurden unter anderem Marschflugkörper abgefeuert, von denen mindestens fünf in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans vor Yonaguni einschlugen.

Unmittelbar nach diesen Übungen begann die Stadt mit der Erforschung der auf der Insel verstreuten Kalksteinhöhlen, die früheren Generationen als Zufluchtsort dienten, als die USA 1945 ihren Angriff auf Okinawa begannen.