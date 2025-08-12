Altersbeschränkte Taxi-Überwachung? Die absurden Folgen des Online-Sicherheitsgesetzes

Vor kurzem war ich im Vereinigten Königreich unterwegs und beschloss, nach einer Menge Sightseeing zu Fuß ein Taxi zu bestellen, um zu meinem Hotel zurückzufahren.

Ich suchte im Internet nach einem örtlichen Taxi-Unternehmen und fand relativ leicht eines. Ich rief die Nummer an und durchlief einen automatischen Prozess, der gut funktionierte. Es gelang mir, schnell ein Taxi zu bestellen. Die computergenerierte Stimme sagte mir, dass mein Taxi auf dem Weg sei. Ich erhielt einen Link, über den ich den Fortschritt meines Taxis verfolgen konnte. Die Nachricht besagte auch, dass ich den Namen des Taxifahrers, den Fahrzeugtyp und das Kennzeichen des fahrenden Taxis erfahren würde.

Als ich auf den Link klickte, wurde ich zu diesem weitergeleitet:

Ich kann nicht verstehen, warum jemand einen Link, über den man den Fortschritt eines bestellten Taxis verfolgen kann, für nicht altersgemäßen Inhalt hält.

Möglicher Zusammenhang mit dem Online-Sicherheitsgesetz

Ich kann nur vermuten, dass es mit dem neuen Online-Sicherheitsgesetz zu tun hat, obwohl ich zufällig vor kurzem den Mobilfunkanbieter gewechselt hatte, so dass es einfach daran liegen könnte, dass der Mobilfunkanbieter, zu dem ich gewechselt hatte, einen anderen Standard hatte, was als nicht jugendfreie Inhalte gilt. Ich bezweifle dies, da das Unternehmen, zu dem ich gewechselt habe, Talkmobile, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens ist, das ich zuvor genutzt hatte, nämlich Vodafone, und, wie Sie sehen können, war die Sperre von Vodafone.

Wer auch immer entschieden hat, dass dieser Link altersbeschränkte Inhalte enthält, hat dies nicht unbedingt durchdacht.

Gefahren für Minderjährige

Stellen Sie sich vor, ein 17-jähriges Mädchen kann ihre Eltern nicht erreichen und es ist zu weit weg oder sie möchte nicht zu Fuß nach Hause gehen, also bestellt sie ein Taxi über einen seriösen Taxidienst. Sie erhält einen Link, über den sie den Weg des bestellten Taxis verfolgen kann. Natürlich kann sie ihn nicht öffnen, da er als nicht altersgerecht gilt und sie als 17-Jährige nicht in der Lage ist, zu beweisen, dass sie über 18 ist, um den Link zum Taxi zu erhalten.

Zum Glück ist das selten, aber wir wissen, dass es Raubtiere gibt, die nach verletzlichen Menschen Ausschau halten, und es ist nicht schwer, jemanden zu erkennen, der auf jemanden wartet, der ihn abholt, oder der auf ein Taxi wartet, denn jedes Mal, wenn sich ein Auto nähert, schaut die Person von ihrer Tätigkeit auf, um zu sehen, ob es das Auto ist, das sie abholt.

Es müsste nur ein Räuber in der Nähe sein, das Fenster herunterlassen und sagen: „Haben Sie ein Taxi bestellt?“, und weil sie gerade eines bestellt hat, glaubt sie natürlich, dass es ihr Taxi ist, und steigt ein, um vielleicht nie wieder gesehen zu werden – und das alles nur, weil irgendein Schwachkopf beschlossen hat, dass ein Link, über den man den Weg eines Taxis verfolgen kann, etwas ist, das man nicht sehen darf, wenn man unter 18 Jahre alt ist.

Fazit

Wie viele andere harmlose Dinge wurden aufgrund dieses Online-Sicherheitsgesetzes blockiert, und sind die Kinder dadurch wirklich sicherer geworden?