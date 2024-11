Am 5. November wird die Entscheidung zwischen Freiheit und Tyrannei fallen

Paul Craig Roberts

Demokraten blockieren weiterhin alle Bemühungen zur Wiederherstellung der Integrität der Wahlen.

Einige Gerichte der Demokraten entscheiden im Widerspruch zu den geltenden Gesetzen.

Der Oberste Gerichtshof der Demokraten in Nevada entschied entgegen dem Gesetz, dass nicht abgestempelte Stimmzettel, die drei Tage nach der Wahl eintreffen, gezählt werden können. Damit können nicht abgestempelte Briefwahlstimmen nach der Auszählung der Stimmen ausgefüllt und zur Umkehrung des Wahlergebnisses verwendet werden. Das US-Bundesberufungsgericht für den fünften Wahlbezirk entschied, dass die US-Verfassung vorschreibt, dass die Stimmzettel am Wahltag ausgezählt werden müssen. Die Demokraten haben die US-Verfassung zu einem rassistischen Dokument erklärt, an das sie sich trotz ihres Amtseids, die Verfassung zu wahren, nicht halten werden.

Demokratische Bundesbezirksgerichte haben den Bundesstaat Virginia verpflichtet, Nicht-US-Bürger wieder in seine Wählerlisten aufzunehmen. Dies ermöglicht es den Demokraten, die Nicht-Staatsbürger zu wählen. Das Justizministerium der Demokraten verlangte vom Bundesstaat Alabama, dass Nicht-US-Bürger in die Wählerlisten des Staates aufgenommen werden. Ein Bundesrichter wies den Versuch der Republikaner zurück, nur US-Bürger in die Wählerverzeichnisse von Michigan aufnehmen zu lassen.

Der Oberste Gerichtshof des demokratischen Pennsylvania hat rechtswidrig entschieden, dass unrechtmäßig abgegebene Briefwahlstimmen gezählt werden können.

Der demokratische Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia verklagt Elon Musk, um Musks Unterstützung der US-Verfassung zu stoppen.

Demokratische Bundesstaaten haben an Straßenecken Wahlurnen legalisiert, in die anonyme Personen gefälschte Stimmen einwerfen können, die nach dem Willen der Demokraten ausgezählt werden müssen.

Die O’Keefe Media Group berichtet, dass im vollkommen korrupten Maricopa County, Arizona, Wahlhelfer der Demokraten angewiesen wurden, nicht in die illegale Stimmabgabe einzugreifen oder Unregelmäßigkeiten bei der Wahl zu melden.

Die amerikanischen Universitäten haben eine Generation wacher, linker Wirtschaftsführer hervorgebracht. Die Folge ist, dass die Wirtschaftsführer nicht mehr republikanisch sind und ihr Geld, insbesondere das der Milliardäre, zu den Demokraten gegangen ist. Die jüngsten Wahlkampfunterlagen für die erste Oktoberhälfte zeigen, dass Kamala $304.5 Millionen für ihre Wahlkampagne ausgab, die 295,3 Millionen Dollar einbrachte. Trump kam mit weniger als der Hälfte davon aus. Trump nahm 117 Millionen Dollar ein und gab 143,7 Millionen Dollar aus.

Wenn diese gemeldeten Zahlen korrekt und repräsentativ für den Wahlkampf sind, bedeutet dies, dass amerikanisches Geld mit der revolutionären Demokratischen Partei verbündet ist, die beabsichtigt, die Verfassung und die Herrschaft der Bürger zu stürzen. Die Wähler sind anders engagiert, aber die Wahl wird ihnen leicht gestohlen.

Ich stimme mit Elon Musk überein. Wenn Trump nicht wieder ins Amt kommt, wird Amerika nie wieder eine freie Wahl erleben. Die Wahl wird als Ratifizierung für den Einparteienstaat genutzt.

Der 5. November ist der Tag, an dem die Entscheidung zwischen Freiheit und Tyrannei fällt. Wenn die Tyrannei gewinnt, wird es kein Zurück mehr geben.