Die Schweiz führt in dieser Woche, trotz ihrer verfassungsmäßigen militärischen Neutralität, gemeinsame Luftwaffenübungen mit den USA durch. Der Bundesrat bestätigte am Montag, dass die Schweizer Luftwaffe und die US-Luftstreitkräfte in Europa (US Air Force in Europe) vom 28. bis 30. Oktober 2024 im Schweizer Luftraum ein Ausbildungsmodul abhalten. Ziel der Übungen sei es, die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee durch internationale Kooperation zu stärken. „Die Übungen dienen dem Austausch von Erfahrungen und der Prüfung der Bereitschaft zur gemeinsamen Luftverteidigung,“ heißt es in der offiziellen Mitteilung der Schweizer Regierung.

Im Jahr 2024 wird die Schweiz, die traditionell militärische Neutralität beansprucht, an insgesamt 24 Militärübungen mit NATO-Staaten teilnehmen, darunter vier Übungen auf eigenem Boden. Seit Beginn der Ukraine-Krise im Februar 2022 steht die Schweiz zunehmend in der Kritik Russlands. Grund dafür ist ihre Teilnahme an zahlreichen Anti-Russland-Maßnahmen der EU und NATO, obwohl die Schweiz kein Mitglied dieser Organisationen ist.

Hier sind einige der NATO-Übungen, an denen die Schweiz 2024 im Rahmen ihrer „Partnerschaft für den Frieden“ teilnimmt:

Steadfast Defender 2024: Eine umfassende multinationale Übung zur Verbesserung der Verteidigungsbereitschaft, bei der rund 90.000 NATO-Truppen in verschiedenen europäischen Ländern, einschließlich der Schweiz, operieren. Die Übung findet von Januar bis Mai statt und fokussiert sich auf den Einsatz von Land-, Luft-, See-, Cyber- und Weltraumoperationen. Swift Response 2024: Eine von den USA geführte Übung zur Luftmobilität, bei der Truppenabwürfe entlang der NATO-Ostflanke geübt werden, um schnelle Reaktionen auf Bedrohungen zu testen. Diese Übung beinhaltet mehrere tausend Fallschirmspringer und findet in mehreren Ländern entlang der Ostflanke statt. Cyber Coalition: Eine große jährliche NATO-Cybersicherheitsübung zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit. Diese Übung ist darauf ausgelegt, die Entscheidungsfindung und technische Zusammenarbeit zu stärken und findet im November in Estland statt. Dynamic Mongoose und Dynamic Mariner: Übungen zur U-Boot- und Anti-U-Boot-Kriegsführung sowie zur Verbesserung der Interoperabilität von Maritimen NATO-Kräften, mit Standorten in Island und Spanien. Sie dienen der Vorbereitung auf Verteidigungsoperationen im Rahmen der kollektiven Sicherheit. Dynamic Manta: Diese Übung konzentriert sich auf die Unterwasser- und Oberflächenkriegsführung und wird im Mittelmeer durchgeführt, um die Effizienz und das Training der alliierten U-Boot-Abwehrkräfte zu steigern.

Diese Übungen zielen darauf ab, die Zusammenarbeit und Verteidigungsfähigkeiten innerhalb des NATO-Verbands zu stärken.

Unten aufgeführte weiteren NATO-Kriegsübungen:

Informationen zur genauen Teilnahme der Schweiz sind oft weniger prominent, da sie im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden (PfP) kooperiert.