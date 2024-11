Die Karte und der Bericht über entfernte Dämme um Valencia werfen ein neues Licht auf die Überschwemmungskatastrophe, die vor wenigen Tagen die Region erschütterte. Schwere Regenfälle führten zu großflächigen Überschwemmungen, die zahlreichen Bewohnern Schäden zufügten und die Infrastruktur belasteten. Die Frage, ob die massenhafte Entfernung von Dämmen in der Umgebung zu dieser Katastrophe beigetragen haben könnte, ist daher von zentraler Bedeutung. Quelle.

The blue dots all indicate dams that have been removed around Valencia.



This is something the mainstream media should be telling you.

But they won't…. pic.twitter.com/E4czA41eys