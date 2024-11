Washington hat 500 Berichte ignoriert, wonach Israel mit US-Waffen Zivilisten im Gazastreifen getötet hat: Bericht

Die US-Regierung hat Israel im vergangenen Jahr konsequent mit Waffen und politischer Rückendeckung versorgt, um den Völkermord an den Palästinensern in Gaza fortzusetzen

Das US-Außenministerium hat im vergangenen Jahr fast 500 Berichte ignoriert, in denen hervorgehoben wurde, dass Israel mit US-Waffen „unnötigen Schaden an Zivilisten im Gazastreifen“ anrichtet, so informierte Quellen, die mit der Washington Post sprachen.

Die Berichte wurden von US-Regierungsstellen, internationalen Hilfsorganisationen, NGOs, Medienberichten und Augenzeugenberichten eingereicht. Sie enthielten „Fotodokumentationen von in den USA hergestellten Bombensplittern an Orten, an denen Dutzende Kinder getötet wurden“.

Doch trotz der internen Richtlinien des Außenministeriums zur Reaktion auf zivile Schäden, die die Beamten anweisen, innerhalb von zwei Monaten nach Einleitung einer Untersuchung eine Untersuchung abzuschließen und Maßnahmen zu empfehlen, hat kein einziger Fall das Stadium der „Maßnahmen“ erreicht“, so die Beamten.

„Mehr als zwei Drittel der Fälle seien ungelöst, und in vielen Fällen stehen eine Antwort der israelischen Regierung noch aus“, hieß es weiter.

Der Bericht der Washington Post kommt nur einen Tag nach einem israelischen Luftangriff auf einen einzelnen Wohnblock im nördlichen Gaza-Viertel Beit Lahia, bei dem mehr als 100 Palästinenser getötet wurden, viele von ihnen Frauen und Kinder.

UPDATE | Nach Angaben des Medienbüros der Regierung des Gazastreifens wurden bei dem israelischen Bombenangriff auf ein fünfstöckiges Wohnhaus der Familie Abu Al-Nasr in Beit Lahia mindestens 93 Palästinenser getötet und Dutzende verletzt.



Mehr als 40 Menschen werden unter den Trümmern noch vermisst. pic.twitter.com/PhovprMDO1 — The Cradle (@TheCradleMedia) October 29, 2024

„In Beit Lahia wird alles ausgelöscht: Unterkünfte, Schulen, Krankenhäuser, Häuser. In den vergangenen Tagen gab es die schrecklichsten Luftangriffe auf Wohngebiete … Wir sprechen von einer Belagerung seit drei Wochen, was bedeutet, dass es kein Wasser, keine Lebensmittel und keine Hilfe gibt. Die Menschen sind jetzt gezwungen, schmutziges Wasser zu trinken“, berichtete Hind Khoudary, Korrespondentin von Al Jazeera im Zentrum des Gazastreifens, am Mittwoch.

Die Leichen von mindestens 43.000 Palästinensern wurden seit Beginn der US-israelischen Völkermordkampagne in Gaza geborgen. Es wird jedoch angenommen, dass noch Zehntausende unter den Trümmern begraben sind.

Anfang dieses Monats richteten US-Außenminister Anthony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin ein Schreiben an israelische Beamte, in dem sie ihnen 30 Tage Zeit gaben, „um sicherzustellen, dass Nichtkombattanten Zugang zu Nahrungsmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern haben“, was bedeutet, dass die Militärhilfe eingestellt werden könnte.

Doch nur wenige Tage später enthüllte POLITICO , dass ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses den Leitern humanitärer Hilfsorganisationen mitteilte, dass Washington „nicht in Erwägung ziehen würde, Israel Waffen vorzuenthalten, weil es die Einfuhr von Lebensmitteln und Medikamenten nach [Gaza] blockiert“.

Seit Oktober 2023 hat die US-Regierung Israel mit mehr als 23 Milliarden Dollar an Militärhilfe versorgt.