Am ersten Tag: Fünf Dinge, die Trump mit seinen Durchführungsverordnungen tun wird

Von Tyler Durden

Verfasst von Mike Shedlock über MishTalk.com.

Entwürfe für eine Durchführungsverordnung werden vorbereitet. Hier sind fünf Punkte, die diskutiert werden sollten.

Fünf Dinge

Einwanderung: Trump hat angekündigt, dass er am ersten Tag seiner Amtszeit seine „Remain in Mexico“-Politik wieder einführen würde, die vorsieht, dass Asylbewerber in Mexiko bleiben müssen, bis ihre Fälle von US-Einwanderungsgerichten bearbeitet wurden. Die Mauer: Er hat auch angekündigt, dass er den Bau der Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko wieder aufnehmen würde – etwas, das er wiederholt kritisiert hat, weil die Biden-Regierung es nicht fortgesetzt hat. Begnadigungen: Jack Smith entlassen und die Täter vom 6. Januar begnadigen. Trump hat die Angeklagten als Geiseln und politische Gefangene bezeichnet. Klima: Trump hat angekündigt, dass er eine Durchführungsverordnung unterzeichnen wird, mit der die USA erneut aus dem Pariser Klimaabkommen austreten, dem internationalen Vertrag, der die Ziele des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen umsetzt. Präsident Biden hatte die USA an seinem ersten Tag im Amt wieder in das Abkommen aus der Obama-Ära aufgenommen, nachdem Trump 2019 aus dem Abkommen ausgetreten war. Beamte, die Trump nahestehen, sagten, der Entwurf sei fertig und könne von Trump an seinem ersten Tag im Amt unterzeichnet werden. Schutz für Transgender-Studenten: Im April stellte die Biden-Regierung eine endgültige Reihe von Änderungen an Titel IX vor, die erstmals Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität abdecken. Trump hat versprochen, diesen Schutz für Transgender-Studenten am Tag seines Amtsantritts aufzuheben.

Die obige Liste stammt aus dem Wall Street Journal-Artikel „Was Trump am ersten Tag tun kann – und was nicht“.

Ich stimme den meisten dieser Punkte zumindest teilweise zu.

1: Ich habe kein Problem damit, in Mexiko zu bleiben, aber wir brauchen schnellere Entscheidungen über das Ergebnis.

2: Wenn die Mauer finanziert wurde, kann sie weitergebaut werden. Wenn nicht, kann Trump das nicht am ersten Tag tun.

3: Ich bin absolut gegen pauschale Begnadigungen, aber ich bin einverstanden mit Begnadigungen für alle, die völlig friedlich waren (keine Zerstörung von Eigentum oder gewalttätige Handlungen). Ich vermute, dass Trump es übertreiben wird.

4: Nur zu. Schluss mit dem Unsinn.

5: Es waren von Anfang an keine neuen Schutzmaßnahmen erforderlich. Sie hinzuzufügen, hat die Dinge mit absurden staatlichen Maßnahmen und Auslegungen völlig durcheinander gebracht.

Hier sind einige weitere Ideen aus dem Artikel

Massendeportationen

Trump hat versprochen, „das größte Abschiebungsprogramm in der Geschichte Amerikas“ umzusetzen, sobald er sein Amt antritt. Obwohl die Durchführung einer solch gewaltigen logistischen Aufgabe wahrscheinlich länger dauern würde, gehen Beamte, die mit seinen Plänen vertraut sind, davon aus, dass er bei seinem Amtsantritt wahrscheinlich eine vorab ausgearbeitete Durchführungsverordnung unterzeichnen wird, die das Heimatschutzministerium und andere Behörden anweist, Migranten ohne Papiere abzuschieben.

Massendeportationen wären ein großer Fehler, insbesondere für diejenigen, die seit über zwei Jahren hier sind und arbeiten, für diejenigen mit Ehepartnern, die Staatsbürger sind, und für diejenigen mit Kindern, die Staatsbürger sind.

Aber bitte deportieren Sie die Kriminellen. Fangen Sie damit an und überlegen Sie dann, wie es weitergehen soll.

Andernfalls werden viele Staaten nicht mitmachen.

Beendigung der Staatsbürgerschaft durch Geburt

Trump hat auch gesagt, dass er an seinem ersten Tag im Amt eine Durchführungsverordnung erlassen würde, um die Gewährung der Staatsbürgerschaft durch Geburt an Kinder von Personen, die illegal in die USA eingereist sind, zu stoppen. Dies wird wahrscheinlich rechtliche Herausforderungen mit sich bringen.

Wir können über die Vorzüge der Idee diskutieren, aber es würde eine gerichtliche Anfechtung geben und Trump würde verlieren.

In der Verfassung heißt es: „Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert wurden und deren Gerichtsbarkeit unterliegen, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Staates, in dem sie ihren Wohnsitz haben.“

Das scheint mir klar zu sein. Der Ausdruck ‚deren Gerichtsbarkeit unterliegen‘ bezieht sich auf die Kinder ausländischer Diplomaten und einfallender ausländischer Feinde.

Vox hat eine ausgezeichnete Diskussion über die Staatsbürgerschaft durch Geburt.

Trump wäre gut beraten, sich nicht in dieses Chaos zu stürzen.

Ukraine und Israel

Trump hat versprochen, vor seinem Amtsantritt mehrere Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, das, was er als Amerikas Interessen ansieht, an erste Stelle zu setzen, und Konflikte auf der ganzen Welt, auch in der Ukraine und im Nahen Osten, zu beenden. Unter anderem hat er gesagt, dass er der nationalen Sicherheit und den wirtschaftlichen Interessen Amerikas im Inland Vorrang vor der Zahlung von Milliarden zur Unterstützung von Verbündeten im Ausland einräumen und hohe Zölle auf Importe erheben würde, um die Schaffung von Arbeitsplätzen im Inland zu fördern. Trump könnte Glück haben, die Ukraine, die an Boden verloren hat, an den Verhandlungstisch zu bringen, aber der russische Präsident Wladimir Putin – ebenso wie die Hamas und Israel – haben keine Anzeichen dafür gezeigt, dass sie die Kämpfe in ihren jeweiligen Konflikten beenden wollen.

Die Ukraine und Israel sind keine Themen, die am ersten Tag durch eine Durchführungsverordnung geregelt werden können.

Trump hat auch gesagt, dass er den Rücktritt jedes Generals, der am Abzug der USA aus Afghanistan beteiligt ist, bis „Mittag am Tag der Amtseinführung“ fordern würde.

Rücktrittsforderungen sind machbar, aber Entlassungen sind kompliziert, sagt Lawfire.

„The New Home for Hispanics“ ist die Republikanische Partei

Die beunruhigendste Maßnahme am ersten Tag wären pauschale Abschiebungen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Aber das wird am ersten Tag nicht passieren.

Ich habe über pauschale Abschiebungen und den Dignity Act in „The New Home for Hispanics“ gesprochen. Die Republikanische Partei

Bitte klicken Sie auf den Link und hören Sie sich das Interview mit der republikanischen Abgeordneten Maria Salazar aus Florida an.

Ich unterstütze das von ihr gesponserte parteiübergreifende Dignity Act. Es ist außerordentlich ausgewogen und gut durchdacht. Aber es ist nicht das, was Trump versprochen hat.