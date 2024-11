Die kommende Trump-Administration füllt sich bereits mit Kriegshetzern

Das dürfte die Hoffnung der Trump-Anhänger zunichte machen, dass ihr Mann dieses Mal wirklich die Kriege beenden und den Sumpf trockenlegen wird.

Caitlin Johnstone

Donald Trump hat den republikanischen Kongressabgeordneten Mike Waltz als seinen nächsten nationalen Sicherheitsberater benannt, eine Position, die in der letzten Trump-Administration von Ultrafalke John Bolton besetzt wurde.

Wie Bolton ist Waltz ein kriegslüsterner Fanatiker. Der Journalist Michael Tracey hat seine Twitter-Seite seit der Ankündigung mit Beispielen von Waltz’ extremem Militarismus gefüllt, darunter seine Unterstützung dafür, dass die Ukraine US-Waffen nutzt, um tief in russisches Gebiet zu schlagen, seine Kritik an Biden, weil dieser in der Ukraine nicht aggressiv genug eskaliere, seine Befürwortung von Bombenangriffen auf den Iran, seine Ablehnung des US-Militärabzugs aus Afghanistan und seine Behauptung, dass der Iran, Nordkorea, China, Russland und Venezuela „auf dem Vormarsch“ seien, um die USA in einen globalen Konflikt zu treiben. Die Mainstream-Presse nennt Waltz einen „China-Falken“, aber nach allem, was man sieht, ist er ein kriegslüsterner Falke gegenüber allen offiziellen Feinden der Vereinigten Staaten.

Trump hat auch bestätigt, dass die republikanische Kongressabgeordnete Elise Stefanik die Rolle der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen übernehmen wird, eine Position, die in der letzten Trump-Administration von der Kriegsbefürworterin Nikki Haley besetzt war. Auch hier scheint es keinen großen Unterschied zwischen dem alten Falken und dem neuen zu geben.

Stefanik ist bekannt für ihre Bemühungen im Kongress, die freie Meinungsäußerung auf Universitätsgeländen zu unterdrücken, womit Trumps Bekenntnis zur Wichtigkeit des First Amendment ad absurdum geführt wird. Wie Dave DeCamp von Antiwar erklärt, ist sie ein kriegsbefürwortendes Sumpfmonster, dessen politische Karriere in einigen der widerlichsten neokonservativen Denkfabriken in Washington gefördert wurde. Sie lehnt jegliche Einschränkungen der US-Militärhilfe für Israel ab. Anfang des Jahres reiste Stefanik tatsächlich nach Israel, um vor der israelischen Knesset eine Rede zu halten, in der sie gelobte, den „Antisemitismus“ von Demonstranten gegen Israels Völkermord an amerikanischen Universitäten zu bekämpfen.

Und jetzt berichten die Massenmedien, dass der berüchtigte Kriegshetzer Marco Rubio als neuer Außenminister von Trump vorgesehen ist. Es ist schwer, sich jemanden schlechteren für die Rolle des obersten Diplomaten Washingtons vorzustellen als einen Kriegstreiber, der seine gesamte politische Karriere damit verbracht hat, für mehr Kriege, Sanktionen und Blutvergießen bei jeder Gelegenheit zu plädieren. Dies sollte die Hoffnungen von Trump-Anhängern überall zunichtemachen, dass ihr Mann dieses Mal wirklich die Kriege beenden und den Sumpf trockenlegen wird. Die Ernennung des Iran-Falken Brian Hook zur Unterstützung des Außenministeriums und die gemunkelte Erwägung von Mike Rogers als Verteidigungsminister sind ebenso schlechte Zeichen, wie die Aussage von Tucker Carlson, dass der virulente China-Falke Elbridge Colby wahrscheinlich eine Rolle in der Regierung spielen wird.

Trumps anti-interventionistische Unterstützer applaudierten lautstark, als er neulich überraschend ankündigte, dass Mike Pompeo und Nikki Haley keine Rolle in der nächsten Administration spielen würden. In Reaktion auf die Ankündigung sagte der libertäre Komiker und Podcaster Dave Smith auf 𝕏, dass das Stoppen von Pompeo nicht genug sei und „wir maximalen Druck benötigen, um alle Neocons und Kriegstreiber aus der Trump-Administration fernzuhalten“. Auf Smiths Beitrag antwortete Donald Trump Jr. mit den Worten: „Einverstanden!!! Ich kümmere mich darum.“

Als ich das sah, twitterte ich Folgendes:

„Ignoriert ihre Worte und beobachtet ihre Taten. Ich sage das seit Jahren und werde es weiterhin sagen. Ignoriert ihre Worte, beobachtet ihre Taten. Worte sind billig, wie man so schön sagt.“

Ihre Handlungen sagen uns gerade viel mehr als ihre Worte.