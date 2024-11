Frühwarnsystem für Übersterblichkeit? Bestattungsinstitute und Nachrufe als wertvolle Datenquelle.

Forscher der East Tennessee State University haben in jüngster Vergangenheit eine Studie durchgeführt, bei der öffentliche Bestattungsinstitute und Nachrufe herangezogen wurden, um Spitzen bei der Übersterblichkeit in einem Bezirk in den Appalachen zu ermitteln. Das Studienteam wollte herausfinden, ob die Listen der Bestattungsunternehmen und/oder die Nachrufe in den Zeitungen dazu beitragen können, die Übersterblichkeit auf lokaler Ebene zu ermitteln, bevor die offiziellen Sterbebücher vorliegen. Die Prämisse hinter diesem Ansatz ist die Verzögerung bei der Berichterstattung über die Sterblichkeit im öffentlichen Gesundheitswesen, die oft durch Verzögerungen (10-22 Monate) bei der Verfügbarkeit offizieller Sterbedaten auf Staats- und Bezirksebene behindert wird. Die Autoren dieser Studie, die im Journal of Appalachian Health veröffentlicht wurde, sind sich darüber im Klaren, dass die COVID-19-Pandemie den Gesundheitsbehörden die Notwendigkeit vor Augen geführt hat, zeitnah auf Sterbedaten zuzugreifen, um unerwartete Erhöhungen der Sterblichkeit in ihren Gemeinden zu erkennen. Die Autoren sammelten vier Jahre (2017-2020) Daten aus drei Quellen: dem staatlichen Gesundheitsamt, Online-Listen von Bestattungsunternehmen und Nachrufe in Zeitungen, alle aus Washington County, Tennessee. Mithilfe einer einfachen linearen Regression sagten die Autoren die Anzahl der erwarteten Todesfälle pro Monat für 2020 voraus, wobei sie die gemeldeten Todesfälle aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 nach Datenquelle verwendeten. Die prozentuale Differenz zwischen den tatsächlichen Todesfällen im Jahr 2020 und den erwarteten Todesfällen wurde dann nach Monat berechnet und für jede Datenquelle verglichen.

Was hat das Team also herausgefunden?

Die Autoren fanden heraus, dass die offiziell gemeldeten COVID-19-Todesfälle nur 50 % der für das Jahr 2020 geschätzten überhöhten Sterblichkeit ausmachen. Ihren Berechnungen zufolge traten fast 100 überzählige Todesfälle auf, bevor der erste gemeldete Todesfall auf COVID-19 zurückzuführen war. Die Tendenzen bei der prozentualen Differenz zwischen den tatsächlichen und den erwarteten Auflistungen von Bestattungsunternehmen und Nachrufen in Zeitungen folgten ähnlichen Mustern wie die prozentualen Unterschiede bei den tatsächlichen gegenüber den erwarteten, staatlich gemeldeten Sterbedaten.

Die Autoren dieser Studie berichten:

„Wären die Listen der Bestattungsinstitute und die Nachrufe in den Zeitungen zur Ermittlung der Übersterblichkeit herangezogen worden, hätten die Gesundheitsbehörden den Anstieg der Sterblichkeit fast fünf Monate vor dem ersten identifizierten COVID-19-Todesfall festgestellt.“ Diese öffentlich zugänglichen Instrumente könnten sich für die örtlichen Gesundheitsbehörden als „Frühwarnzeichen“ für eine übermäßige Sterblichkeit erweisen.

