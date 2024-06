Am Rande des Abgrunds: Die Neurose im Westen, wenn der Damm bricht

Von Alastair Crooke

Der Diskurs der militärischen Eskalation ist in Europa in Mode, aber sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine steckt die westliche Politik in großen Schwierigkeiten.

Das Paradoxe ist, dass das Team Biden – völlig unbeabsichtigt – die Geburt einer „neuen Welt“ einleitet. Es tut dies durch seine krude Ablehnung der Geburt. Je mehr sich die westlichen Eliten gegen die Geburt stemmen – durch die „Rettung des Zionismus“, die „Rettung der europäischen Ukraine“ und die Unterdrückung abweichender Meinungen -, desto mehr beschleunigen sie perverserweise den Untergang des Leviathan.

Präsident Xis doppelte Abschiedsumarmung für Präsident Putin nach ihrem Gipfeltreffen am 16. und 17. Mai besiegelte dennoch die Geburt – selbst die New York Times bezeichnete die herzliche Umarmung von Xi in gewohnter Selbstverliebtheit als „Trotz des Westens“.

Die Wurzel der bevorstehenden Auflösung liegt genau in dem Mangel, den die Schlagzeile der New York Times auf den Punkt bringt, indem sie die seismische Verschiebung verächtlich als grundlegenden Antiwestismus bezeichnet.

Sie spiegelt die Kurzsichtigkeit wider, nicht sehen oder hören zu wollen, was so deutlich vor einem steht: Wäre es einfach nur „antiwestlich“ – nichts anderes als die Negation der Negation – dann hätte die Kritik eine gewisse Berechtigung. Doch es ist nicht einfach eine Antithese.

Vielmehr beschwört die fast 8.000 Wörter umfassende gemeinsame Erklärung Chinas und Russlands die elementaren Naturgesetze selbst herauf, indem sie die Usurpation der grundlegenden Prinzipien von Menschlichkeit, Realität und Ordnung durch den Westen skizziert – eine Kritik, die den kollektiven Westen in den Wahnsinn treibt.

David Brooks, der US-Autor, der den Begriff BoBos (Bohemian Bourgeoisie, d. h. die Metro-Eliten) geprägt hat, um den Aufstieg des Wokeism zu beschreiben, behauptet nun, dass der „Liberalismus“ (was immer das heute bedeutet) „kränklich“ und auf dem Rückzug ist. Der klassische „liberale“ Zeitgeist beruht auf einem Fundament von Verpflichtungen und moralischen Ansprüchen, die einer Wahl vorausgehen – unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Familien, unseren Gemeinschaften und Nationen, unseren Vorfahren und Nachkommen, gegenüber Gott oder einer Reihe von transzendenten Wahrheiten.

Es neigt zum Lauen und Uninspirierenden, sagt Brooks;

„Es vermeidet die großen Fragen wie: Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Ganzen? Sie fördert vielmehr die sanften bürgerlichen Tugenden wie Freundlichkeit und Anstand – aber nicht, wie Lefebvre es zulässt, einige der erhabeneren Tugenden wie Tapferkeit, Treue, Frömmigkeit und aufopferungsvolle Liebe“.

Um das klarzustellen: Brooks argumentiert in einem anderen Beitrag, dass der reine Liberalismus die sozialen Bindungen abschwächt, weil er so viel Wert auf individuelle Entscheidungen legt: In einem rein liberalen Ethos lauert hinter jeder Beziehung eine unsichtbare Frage: Ist diese Person gut für mich? Jede soziale Verbindung wird vorübergehend und kontingent. Wenn Gesellschaften durch und durch liberal werden, vernachlässigen sie (wie von Brooks zitiert) Victor Frankls Kernwahrheit, dass „die Suche des Menschen nach Sinn die primäre Motivation in seinem Leben ist“.

Die gemeinsame Erklärung von Xi und Putin ist daher nicht nur ein detaillierter Arbeitsplan für eine BRICS-Zukunft (obwohl es sich in der Tat um einen sehr umfassenden Arbeitsplan für den BRICS-Gipfel im Oktober handelt). Russland und China haben vielmehr eine dynamische Vision konkreter Grundsätze als Pfeiler für eine neue Gesellschaft in der post-westlichen Zukunft vorgelegt.

Indem sie direkt an die ursprünglichen Bedeutungsquellen anknüpfen, die tiefer liegen als individuelle Vorlieben – Glaube, Familie, Boden und Flagge -, haben Russland und China die Scherben aufgelesen und den Mantel der Bewegung der Blockfreien von Bandung wiederbelebt, indem sie sich für das Recht auf nationale Selbstbestimmung und ein Ende der jahrhundertealten Ausbeutungssysteme einsetzen.

Doch wie und warum kann man sagen, dass der Westen seinen eigenen Zerfall beschleunigt?

Die NY Times gibt einen Hinweis auf das „Warum“: Die alte „angloamerikanische“ Besessenheit von einem trotzigen Russland, das der Westen noch nie seinem Willen beugen konnte. Und nun haben Russland und China eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, die der im Februar 2022 erklärten „grenzenlosen“ Freundschaft ähnelt, aber noch weiter geht.

Darin wird ihre Beziehung wie folgt beschrieben:

„über die politischen und militärischen Bündnisse der Ära des Kalten Krieges. Die Freundschaft zwischen den beiden Staaten kennt keine Grenzen, es gibt keine ‘verbotenen’ Bereiche der Zusammenarbeit … „.

Dies verstößt gegen die seit langem geltende westliche Regel der Triangulation: Die USA müssen sich entweder mit dem einen, Russland oder China, gegen den anderen verbünden; aber niemals sollten sich China und Russland gegen die USA verbünden dürfen! – eine Doktrin, die seit Mackinders Zeit im 19. Jahrhundert im westlichen „Kirchenrecht“ geheiligt ist.

Doch genau dieses „zwei gegen einen“ hat das Team Biden versehentlich „gemacht“.

Worin besteht dann das „Wie“?

Das Problem mit den westlichen Lösungen für jedes geopolitische Problem ist, dass sie immer mehr vom Gleichen beinhalten.

Die Kombination aus dieser tiefen Verachtung für Russland – zusammengefasst in der unterschwelligen Furcht vor Russland als vermeintlichem geostrategischen Konkurrenten – lädt den Westen dazu ein, den gleichen Dreiecksansatz zu wiederholen, ohne angemessen darüber nachzudenken, ob sich die Umstände geändert haben oder nicht. Dies ist hier und heute der Fall – und damit besteht die eindeutige Gefahr einer ungewollten und schädlichen Eskalation: Eine Aussicht, die genau das herbeiführen könnte, was der Westen am meisten fürchtet – einen Kontrollverlust, der das System in den freien Fall stürzt.

Der Irrtum:

Ray McGovern, ein ehemaliger Berater des US-Präsidenten, hat aufgezeichnet, wie

„Als Biden 2021 sein Amt antrat, versicherten ihm seine Berater, dass er die Angst Russlands (sic) vor China ausnutzen und einen Keil zwischen die beiden treiben könne. Das ist die ‘Mutter aller Irrtümer’, weil es die Umstände herbeiführt, unter denen sich die westliche ‘Ordnung’ auflösen kann“. „Dies [die Annahme russischer Schwäche] wurde peinlich deutlich, als Biden während des Gipfels in Genf zu Putin sagte … Lassen Sie mich eine rhetorische Frage stellen: ‘Sie haben eine mehrere tausend Meilen lange Grenze mit China. China strebt danach, die mächtigste Wirtschaft der Welt und das größte und mächtigste Militär der Welt zu werden“.

McGovern stellt fest, dass dieses Treffen Putin eindeutig bestätigte, dass Biden und seine Berater in einer völlig überholten Einschätzung der Beziehungen zwischen Russland und China feststeckten.

Hier ist die bizarre Art und Weise, wie Biden sein Vorgehen gegenüber Putin in Bezug auf China beschrieb: Am Flughafen nach dem Gipfel taten Bidens Helfer ihr Bestes, um ihn zum Flugzeug zu bringen, konnten ihn aber nicht davon abhalten, weitere „Weisheiten“ über China auszutauschen: „Russland befindet sich derzeit in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Sie werden von China unter Druck gesetzt“.

Ja“: Mehr vom Gleichen! Biden versuchte auf Anraten seiner Experten, den allgegenwärtigen westlichen „Keil“ zwischen Russland und ein „GROSSES“ China zu treiben.

Nach diesen Äußerungen verbrachten Putin und Xi den Rest des Jahres 2021 mit dem Versuch, Biden von der Idee des „chinesischen Drucks“ abzubringen: Diese beiderseitigen Bemühungen gipfelten in dem Xi-Putin-Gipfel der Freundschaft ohne Grenzen“ in jenem Jahr. Hätten die Berater jedoch aufgepasst, hätten sie die lange Geschichte der russisch-chinesischen Annäherung aufgezeigt. Aber nein, sie waren ideologisch in der Ansicht erstarrt, dass die beiden dazu bestimmt seien, ewige Feinde zu sein.

Die Verdoppelung des Fehlers. Es kommt noch schlimmer:

In einem Telefongespräch am 30. Dezember 2021 versicherte Biden Putin, dass „Washington nicht die Absicht habe, offensive Schlagwaffen in der Ukraine zu stationieren“. Außenminister Lawrow hat jedoch enthüllt, dass der US-Außenminister bei seinem Treffen mit Blinken in Genf im Januar 2022 so tat, als hätte er nichts von Bidens Zusage an Putin vom 30. Dezember 2021 gehört. Vielmehr beharrte Blinken darauf, dass US-Mittelstreckenraketen in der Ukraine stationiert werden könnten und dass die USA bereit sein könnten, eine Begrenzung ihrer Anzahl in Betracht zu ziehen.

Einen ungeheuerlichen Fehler noch schlimmer machen

Im August 2019, als die USA aus dem Vertrag über das Verbot von Mittelstreckenraketen in Europa ausstiegen, hatten die USA bereits Raketen in Rumänien und Polen stationiert (angeblich zur „Verteidigung gegen den Iran“). Die installierten Rohre sind jedoch absichtlich so konfiguriert, dass sie mit Atomsprengköpfen bestückte Marschflugkörper und ballistische Raketen aufnehmen können; der Haken an der Sache ist jedoch, dass nicht festgestellt werden kann, welcher Flugkörper geladen ist, da die Rohre mit Deckeln versehen sind. Die Zeit, in der diese Raketen Moskau erreichen, würde von Polen aus 9 Minuten und von Rumänien aus 10 Minuten betragen.

Sollten jedoch, wie von Blinken angedroht, Raketen in der Ukraine installiert werden, würde die Zeit auf nur 7 Minuten sinken (und sollte es sich um eine Hyperschallrakete handeln, über die die USA noch nicht verfügen, wären es nur 2-3 Minuten)

Nur zur Verdeutlichung: Dies (d.h. die Ukraine) ist Russlands existenzieller Krieg, den es um jeden Preis führen wird. Peking ist sich des hohen Einsatzes bewusst, der für Russland (und letztlich auch für China) auf dem Spiel steht

Die Folgen des Verlassens auf die „immer gleiche Taktik“ (Drohungen und Druck).

Am 18. Mai sagte Lawrow in Moskau im Anschluss an das jüngste Gipfeltreffen zwischen Xi und Putin – wie MK Bhadrakumar anmerkt – eine Eskalation der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine voraus. Darin spiegelt sich nicht nur das Bedürfnis Bidens wider, bei der Wahl als „Konfrontation mit Russland“ gesehen zu werden, sondern auch die Tatsache, dass „die akute Phase der militärisch-politischen Konfrontation mit dem Westen“ in „vollem Gange“ sein wird.”

Die westlichen Denkprozesse, so Lawrow, bewegten sich gefährlich auf „die Konturen der Bildung eines europäischen Militärbündnisses – mit einer nuklearen Komponente“ zu. Lawrow beklagte, dass „sie sich für einen Showdown auf dem Schlachtfeld entschieden haben: Wir sind dazu bereit“. „Die Absicht, Russland militärisch und anderweitig eine strategische Niederlage zuzufügen, ist reine Fantasie, und wir werden ihr entschlossen entgegentreten“.

Die militärische Unzulänglichkeit Europas erklärt vermutlich die Überlegung, eine nukleare Komponente hinzuzufügen.

Im Klartext: Da die USA nicht in der Lage sind, auszusteigen oder ihre Entschlossenheit zur Wahrung ihrer Hegemonie zu mäßigen, sieht Lawrow die Aussicht auf eine verstärkte Bereitstellung westlicher Waffen für die Ukraine. Der Diskurs der militärischen Eskalation ist in Europa in Mode (daran gibt es keinen Zweifel); aber sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine steckt die westliche Politik in tiefen Schwierigkeiten. Es muss bezweifelt werden, dass der Westen den politischen Willen oder die innere Einigkeit hat, diesen aggressiven Kurs zu verfolgen. Schleppende Kriege gelten traditionell nicht als „wählerfreundlich“, wenn der Wahlkampf seinen Höhepunkt erreicht.