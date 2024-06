Der Staat als Waffe! Verurteilung Trump ist ungewöhnlich.

Michael Shellenberger

Seit Donald Trump vor neun Jahren als Präsidentschaftskandidat antrat, behaupten Amerikas führende Wissenschaftler und Journalisten, er verstoße gegen demokratische Normen. Trump ignoriere die stabilisierenden ungeschriebenen Regeln und Werte der amerikanischen Politik. Dies zeige sich in seiner vulgären Sprache, seiner Verunglimpfung von Einwanderern, seiner Kritik an der Presse, seiner mangelnden Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten und seiner Weigerung, das Wahlergebnis von 2020 anzuerkennen.

Aber die unermüdlichen Bemühungen der Demokraten, Trump ins Gefängnis zu bringen, haben den Rechtsstaat, das Vertrauen in das Strafjustizsystem und die demokratischen Normen mehr untergraben als alles, was Trump je getan hat.

Ever since Donald Trump emerged as a presidential contender nine years ago, America’s most esteemed scholars and journalists have argued that he was violating democratic norms. Trump, they said, was ignoring the stabilizing, unwritten rules and values of American politics. This… pic.twitter.com/IYPvlJLFuz