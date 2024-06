Niederlanden: Frau (63) stirbt 5 Tage nach Bluttransfusion an Blutgerinnseln

Die 63-jährige Emser starb fünf Tage nach einer Bluttransfusion an Blutgerinnseln in Lunge und Bein. Der Fall wurde Sanquin gemeldet, aber die Blutbank vertuschte die Meldung, schreibt The Other Newspaper.

“Ich bin überzeugt, dass die Embolien in ihrer Lunge und ihrem Bein eine direkte Folge der Transfusion waren”, sagte Krankenschwester Jenny Marskamp der Zeitung.

Als sie eine Bluttransfusion benötigte, bat sie die Ärzte und Sanquin um eine Transfusion mit ungeimpftem Blut. Die Ärzte und die Blutbank wollten nicht kooperieren. Alles Blut ist sicher”, sagten sie.

Ems benötigte auf jeden Fall eine Bluttransfusion und erhielt im Januar 2023 vier Blutkonserven. Kurz darauf bekam sie Atemnot und wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass sie zentimetergroße Lungenembolien und ein thrombosiertes Bein hatte. Sie starb wenige Tage später.

Einen Monat später beschwerte sich Jenny beim Krankenhaus und bei Sanquin. Sie zeigte den Krankenhausärzten ein Video des emeritierten Professors Pierre Capel über Blutgerinnsel. Einer der Ärzte sah mit Tränen in den Augen zu.

Sanquin kam mit der Aussage “davon”, Ems habe wahrscheinlich eine “Transfusionsreaktion” gehabt.

Die Spenderärztin Trudy van den Berg van den Berg, die viele Jahre für Sanquin gearbeitet hatte, sah im Meldesystem TRIP (Transfusion and Transplantation Reactions in Patients), dass dies nicht gemeldet worden war. Außerdem sei die Lungenembolie keine bekannte Transfusionsreaktion, so Van den Berg.