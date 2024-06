Einige interessante Punkte, die der chinesische Verteidigungsminister beim Shangri-La Dialog über das Südchinesische Meer angesprochen hat.

In Bezug auf die Übungen der USA zur „Freiheit der Schifffahrt“ betont er, dass es in den vergangenen Jahrzehnten „keinen einzigen Vorfall gegeben hat, bei dem die Freiheit der Schifffahrt für zivile Schiffe beeinträchtigt wurde“, obwohl „mehr als 50 Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs und ein Drittel aller Frachtschiffe diese Region durchqueren“.

Er fragt deshalb: „Warum ist die Freiheit der Schifffahrt immer wieder ein Thema? Warum wird sie immer wieder beschworen? Einige Großmächte verstärken ihre militärische Präsenz in diesem Gebiet, insbesondere durch die Verstärkung und den Einsatz militärischer Mittel. Was ist ihr Ziel? Wollen sie hier Frieden schaffen oder Unruhe stiften?”

Some interesting points made by China's defense minister on the South China Sea at the Shangri-La Dialogue.



On "freedom of navigation" exercises by the U.S. he makes the point that in decades "there's never been one incident where civilian ships had their freedom of navigation…