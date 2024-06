Geheime Aufnahmen: Pfizer nutzte Pandemie für beschleunigte mRNA-Impfstoffzulassung, sagt Hauptwissenschaftlerin

Pfizer-Whistleblower Justin Leslie zeigt in einem neuen Interview Aufnahmen, die er von Kanwal Gill, einer leitenden Wissenschaftlerin bei Pfizer, gemacht hat. Sie sagt darin

“mRNA-Impfstoffe gibt es seit 50 Jahren … Aber der Grund, warum sie es nicht in die Testphase geschafft haben, sind all diese Nebenwirkungen”.

🔊Pfizer whistleblower Justin Leslie shows in a new interview footage he recorded of Kanwal Gill, a Principal Scientist at Pfizer, in which she says:



"mRNA vaccines have been there for 50 years…But why [they] didn't reach trial was because of all these side effects."



