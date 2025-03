Amerika groß zu machen dreht sich um Israel

Philip Giraldi

Das ist die überwältigende Meinung im Weißen Haus und im Kongress

Nachdem Donald Trump begann, sein Kabinett und seinen inneren Kreis zusammenzustellen, wurde ziemlich deutlich, dass das überwältigende Band, das die Gruppe zusammenhielt, die Umarmung Israels und alles, was es tut, war. Es gab sogar Witze darüber, dass die Spitzenbeamten des Kabinetts offenbar vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu selbst ausgewählt worden waren, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der jüdische Staat bei Trump noch mehr das Sagen haben würde als bei dem rückgratlosen Joe Biden. Die Machtübergabe wurde für alle sichtbar bestätigt, als Trump Netanjahu ins Weiße Haus einlud – das erste ausländische Staatsoberhaupt, das auf diese Weise geheiligt wurde. Während seines Aufenthalts in Washington erfuhr der grinsende Netanjahu von einem verrückten Plan, der vorsah, alle verbliebenen Palästinenser entweder zu töten oder aus dem ehemaligen Palästina zu vertreiben und die Ruinen des Gazastreifens in ein erstklassiges Strandresort zu verwandeln. Seitdem hat Trump einem erfreuten Netanjahu versichert, dass keine Palästinenser zurückkehren dürften, um das zu besuchen, was einst der Ort ihrer Häuser und Gemeinden war.

Für diejenigen unter uns, die noch nicht gelernt hatten, die wiederkehrenden Massaker Israels an seinen Nachbarn als gegeben hinzunehmen, wird nun schnell deutlich, dass die durch Joe Biden ermöglichte Unterstützung für diese Angriffe auf eine neue Stufe gehoben wird. Die Pläne scheinen über Gaza hinauszugehen – mit der Räumung des Westjordanlands und möglicherweise der Einbeziehung von Teilen des Libanons und Syriens, sobald die rund zwei Millionen unerwünschten Bewohner Gazas entfernt sind. Doch trotz dieser düsteren Entwicklung gab es einige unerwartete Wendungen. Und ich muss zugeben, dass selbst angesichts der schlimmsten Befürchtungen einige der jüngsten Äußerungen aus Trumps Umfeld verblüffend waren.

Selbst erfahrene Trump-Fans dürften über ein offenbar von Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Kurzvideo erstaunt gewesen sein, das für Trump erstellt und am Dienstag auf seiner Website Truth Social veröffentlicht wurde. Es handelt sich um einen kurzen, cartoonhaften Rundgang durch den Gazastreifen, wie er aussehen könnte, wenn er in Trump-Gaza am Mittelmeer umgewandelt wird, ein luxuriöses Reiseziel am Strand, gefüllt mit schicken Hochhäusern und Eigentumswohnungen und sogar mit bärtigen Bauchtänzerinnen. In dem Video sind Trump und Netanjahu zu sehen, die sich gemeinsam am Strand sonnen, Elon Musk, der offenbar Hummus isst, und eine fünfzig Fuß hohe goldene Statue von Donald Trump, dem Gründer, die prominent an einer der Hauptstraßen des Resorts steht. Kleine Repliken der goldenen Trump-Statue wurden auch in einem Geschenkeladen zum Verkauf angeboten, offenbar als Souvenirs. Jede Familie sollte eine haben, die sie zum Schutz vor Hamas-„Terroristen“ in ihrem Haus aufstellt.

Das Verhalten des Abgeordneten Brian Mast aus Florida, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Repräsentantenhaus, ist in seiner Skurrilität kaum weniger bizarr als das berüchtigte Trump-Video. Mast erlangte Bekanntheit als amerikanischer Veteran, der sich nach einer Verwundung in Afghanistan und seiner anschließenden Entlassung freiwillig der Israel Defense Forces (IDF) anschloss.

Er erschien mehrfach in israelischer Armeeuniform in den Büros des Kongresses und bei Sitzungen in Washington – ein Auftritt, den viele, mich eingeschlossen, als schändlich und grenzwertig verräterisch empfinden. Mast hat wiederholt seine Verbundenheit zu Israel hervorgehoben und betont, dass er „zu Israel steht“ – eine Haltung, die angesichts seines Amtes eigentlich ein Ausschlusskriterium sein sollte.

Vergangene Woche sorgte er erneut für Aufsehen: Mast teilte den fünfzig republikanischen Mitarbeitern seines Ausschusses mit, dass sie den palästinensischen Landstrich, der allgemein als Westjordanland bekannt ist, nicht mehr unter diesem Namen bezeichnen dürfen. Stattdessen müsse der Ausschuss die Region künftig als „Judäa und Samaria“ benennen – eine Bezeichnung, die Israels offizieller „biblischer“ Terminologie entspricht und zweifellos als erster Schritt zur formellen Eingliederung des Gebiets in den israelischen Apartheidstaat dient.

Mast begründete diese Entscheidung mit den Worten: „In Anerkennung unserer unverbrüchlichen Bindung an Israel und des angeborenen Rechts des jüdischen Volkes auf seine alte Heimat wird der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses das Westjordanland von nun an in seiner offiziellen Korrespondenz, Kommunikation und Dokumentation als Judäa und Samaria bezeichnen.“

Die Bezeichnung des Westjordanlands als „Judäa und Samaria“ mag auf den ersten Blick nur symbolisch erscheinen, doch sie ist ein klares politisches Signal zugunsten der israelischen Annexion. Mike Huckabee, Trumps designierter Kandidat für das Amt des US-Botschafters in Israel, verwendet denselben Begriff und erklärte bereits, dass eine Annexion unter einer neuen Trump-Regierung durchaus möglich sei.

Auch Senator Tom Cotton aus Arkansas treibt diese Agenda voran: Er brachte Anfang des Monats erneut einen Gesetzentwurf ein, der die offizielle Verwendung der Bezeichnung „Judäa und Samaria“ in allen US-Regierungsdokumenten vorschreiben soll. Im Repräsentantenhaus zog die Abgeordnete Claudia Tenney aus New York nach und unterstützte denselben Entwurf. Sie begründete ihren Vorstoß mit der Behauptung, dass „das israelische Volk einen unbestreitbaren und unumstrittenen historischen und rechtlichen Anspruch auf Judäa und Samaria hat“.

Der Kongress und das Weiße Haus sind längst zu israelisch besetztem Gebiet geworden – eine treffende Beschreibung, die einst von Pat Buchanan für die US-Regierung geprägt wurde.

Ein weiteres Beispiel für diese Entwicklung liefert der Senator John Fetterman aus Pennsylvania. Kürzlich traten sechs seiner Mitarbeiter zurück, nachdem sie sich über die einseitige Israel-Fixierung des Senators beschwert hatten, die sich zunehmend in ihren Arbeitsaufgaben widerspiegelte.

Auch der republikanische Abgeordnete Tom Massie aus Kentucky äußerte sich kritisch: Er erklärte, dass jeder republikanische Kongressabgeordnete – mit Ausnahme von ihm selbst – mindestens einen „Aufpasser“ (oder, wie er sie nennt, „Babysitter“) unter seinen Mitarbeitern habe. Diese Personen überwachten und berichteten, wie sich der jeweilige Abgeordnete in Bezug auf Israels Interessen positioniere. Oft handele es sich bei diesen „Israel-first“-Mitarbeitern um Angestellte der Lobby – in der Regel mit Verbindungen zum American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) oder der noch aggressiveren Anti-Defamation League (ADL).

Nach der „Säuberung des Gazastreifens“ wird das Westjordanland unweigerlich als Nächstes ins Visier geraten. Israel hat bereits angekündigt, dass die rund 40.000 Palästinenser, die im Zuge der laufenden Operation „Eiserne Mauer“ aus ihren Häusern vertrieben wurden, nicht zurückkehren dürfen. Gleichzeitig sind neue jüdische Siedlungen auf dem Gebiet der ehemaligen palästinensischen Städte und Dörfer geplant.

Wie schon im Gazastreifen hinterlässt der israelische Angriff auch im Westjordanland eine Spur der Zerstörung: Straßen, Wohnhäuser, Schulen, Kirchen, Krankenhäuser und weitere wichtige Infrastrukturen wurden verwüstet. Unter den zahlreichen zivilen Opfern befinden sich auch eine schwangere Frau und mehrere Kinder.

Doch die Entwicklungen reichen weit über den Nahen Osten hinaus – sie betreffen zunehmend auch die innenpolitische Lage in den USA. Verfassungsmäßige Freiheiten und Grundrechte geraten unter Druck, während die Israel-Lobby und das Team Trump daran arbeiten, jede Kritik am jüdischen Staat und an den illegalen Machenschaften seiner Unterstützer zu unterdrücken. Diese Einflussnahme reicht bis in die höchsten Regierungsebenen und zeigt sich besonders in der zunehmenden Repression gegen pro-palästinensische Stimmen.

Ein besonders alarmierendes Beispiel liefert James Zogby, der angesehene Direktor des Arab American Institute. Er enthüllte eine neue Eskalation der Unterdrückung:

„Für diejenigen, die die Situation nicht mitverfolgt haben – hier ist, was passiert ist: In den letzten Tagen verbreitete Elon Musk auf Twitter hasserfüllte und gefährliche Desinformationen über das Arab American Institute und andere Organisationen. Diese Gruppen setzen sich – wenn auch auf unterschiedliche Weise – für humanitäre Hilfe in bedürftigen Gemeinschaften ein oder bieten Bildungsprogramme und Schulungen an. Doch Musk veröffentlichte einen Tweet, in dem er eine Liste von Organisationen aufführte, die in den vergangenen Jahren staatliche Zuschüsse erhalten haben. Auffällig daran: Die Liste bestand fast ausschließlich aus arabisch-amerikanischen oder muslimisch-amerikanischen Organisationen – und Musk brandmarkte sie pauschal als ‚mit Terroristen verbundene Organisationen‘. Sein Retweet, der mittlerweile über 16 Millionen Mal aufgerufen wurde, verstärkte diese diffamierende Darstellung und stempelte uns als ‚terroristische Organisationen‘ ab.“

Die Entwicklungen zeigen, dass der politische Druck auf pro-palästinensische Stimmen weiter zunimmt – sowohl durch staatliche Repression als auch durch mediale Hetzkampagnen, die von einflussreichen Akteuren wie Musk verstärkt werden. Wie weit dieser Trend gehen wird, bleibt abzuwarten.

Diese systematische ethnische und religiöse Dämonisierung von Israels erklärten Feinden wird durch gezielte rechtliche Initiativen gestützt – darunter Maßnahmen, die darauf abzielen, die Vereinigten Staaten von allen ausländischen Studenten zu „säubern“, die es wagen, gegen Israels Kriegsverbrechen zu protestieren.

Ende Januar unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, die die Leiter der Bundesbehörden anweist, dem Weißen Haus innerhalb von 60 Tagen Vorschläge zu „allen zivil- und strafrechtlichen“ Maßnahmen vorzulegen. Die Anordnung verlangt, dass der Bericht detaillierte Informationen zu allen laufenden Gerichtsverfahren enthält, an denen Bildungseinrichtungen beteiligt sind, und dabei Wege aufzeigt, um „ausländische Studenten und Mitarbeiter“ auszuweisen.

Laut einem Begleitdokument des Weißen Hauses sollen „alle Bundesressourcen“ mobilisiert werden, um die „Explosion des Antisemitismus auf unseren Universitäten und Straßen“ seit dem Hamas-Anschlag im Oktober 2023 zu bekämpfen. Trumps Anordnung verspricht „sofortige Maßnahmen“ des Justizministeriums, um „Recht und Ordnung zu schützen, Pro-Hamas-Vandalismus und Einschüchterung zu unterbinden und antijüdischen Rassismus an linken, antiamerikanischen Hochschulen und Universitäten zu untersuchen und zu bestrafen“.

Der wohl drastischste Teil der Anordnung richtet sich direkt an nicht-amerikanische Studenten: „An alle ansässigen Ausländer, die an den Pro-Dschihad-Protesten teilgenommen haben – kommt 2025, wir werden euch finden und ausweisen“, wird Trump im Informationsblatt zitiert. Er fügte hinzu: „Ich werde auch schnell die Studentenvisa aller Hamas-Sympathisanten auf den Universitätsgeländen annullieren, die wie nie zuvor von Radikalismus befallen sind.“

Die Generalstaatsanwältin Pam Bondi übernimmt erwartungsgemäß die Leitung dieses Abschiebungsprogramms. In einem Interview mit Newsmax erklärte sie: „Was mich am meisten beunruhigt, sind diese Studenten an unseren Universitäten – ob Amerikaner oder ausländische Studenten mit Visum –, die öffentlich erklären: ‚Ich unterstütze die Hamas.‘ Ehrlich gesagt müssen sie aus unserem Land entfernt werden, oder das FBI muss sie sofort verhören.“

Währenddessen reißen die überschwänglichen Lobhudeleien für Israel nicht ab – weder in Washington noch in den zionistisch dominierten Medien. Mein persönlicher Favorit ist die wiederkehrende Behauptung, dass Israel eine „wunderbare Demokratie, Amerikas bester Freund und engster Verbündeter“ sei. Pam Bondi trieb es dabei auf die Spitze, als sie Israel in einem Fox News-Interview als „unseren größten Verbündeten in der Welt“ bezeichnete.

Interessanterweise ist Israel, ein Apartheidstaat und Kriegsverbrecher, in Wahrheit weder eine Demokratie noch ein Freund oder Verbündeter der USA. Doch wenn Blinde Blinde führen, kann man sich so ziemlich alles einreden – vor allem, wenn das Gehirn nicht aktiv mit einem Gewissen verbunden ist.

Auch beim FBI sind bedingungslose Bekenntnisse zu Israel zur Regel geworden. Der neu ernannte stellvertretende FBI-Direktor Dan Bongino beantwortete die Frage nach seinen wichtigsten politischen Prioritäten mit nur einem Wort: „Israel. Verteidigung Israels.“ Diese Haltung spiegelt das breite Engagement des FBI und des Justizministeriums für Israel wider. FBI-Direktor Kash Patel unterstrich das noch einmal mit seiner Aussage: „Amerika wird Israel Priorität einräumen, und wir stehen zu unserem Verbündeten Nummer eins.“

Gut gemacht, Kash! Aber ist das wirklich Ihr Name oder nur ein Pseudonym? Vielleicht sollten Sie sich mit den völkerrechtlich bindenden Abkommen befassen, die von den USA unterzeichnet wurden, um genau die Vereinbarungen zu garantieren, die Israel im Libanon, in Syrien und im Gazastreifen permanent verletzt? Das sind Kriegsverbrechen – und Washington ist mitschuldig. Aber ich nehme an, das interessiert Sie nicht …

*

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail lautet inform@cnionline.org.