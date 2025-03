Palästinensische Geisel mit offensichtlichen Folternarben freigelassen; westliche Presse ignoriert ihn

Wenn eine israelische Geisel mit diesen Folterspuren zurückkäme, würde die gesamte westliche politische und mediale Klasse fordern, dass alle Menschen in Gaza mit Giftgas vernichtet werden.

Caitlin Johnstone

Ein palästinensischer Mann, der über ein Jahr lang von Israel gefangen gehalten wurde, wurde mit schrecklichen Narben am ganzen Körper entlassen. Der Mann, Mohammed Abu Tawila, sagte gegenüber lokalen Medien, die Narben stammten von seinen Entführern, die Säure und andere Chemikalien auf seine Haut gegossen hätten, um ihn zu foltern. Eines seiner Augen wurde ebenfalls zerstört, Berichten zufolge durch brutale Schläge.

Man denkt, man hat das Schlimmste gesehen, was man in diesem sich immer weiter ausbreitenden Albtraum sehen kann, und dann sieht man etwas wie das.

Und natürlich hat die westliche Presse dazu nichts zu sagen. Wenn eine israelische Geisel mit diesen Folterspuren zurückkäme, würde die gesamte westliche politische und mediale Klasse fordern, alle Menschen in Gaza mit Giftgas zu vernichten. Aber er ist Palästinenser, also ignorieren sie ihn.

❖

Es ist schon seltsam, wie Israels Unterstützer einfach so tun, als würden sie völligen Unsinn glauben, um die israelische Agenda voranzutreiben. Oh ja, die Hamas hat diese Rothaarigen mit ihren bloßen Händen erwürgt! OMG, die Hamas hat Babys geköpft und in Öfen geröstet! Oh nein, Jeremy Corbyn ist ein Nazi! Wir glauben diese Dinge einfach!

Und was noch seltsamer ist: Sie erwarten, dass du so tust, als ob du glaubst, dass sie nicht nur so tun. Wenn Sie etwas sagen wie: „Okay, aber niemand glaubt wirklich, dass sich die Hamas in jedem Krankenhaus in Gaza versteckt hat“, werden sie ausrasten. Wenn Sie darauf hinweisen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass die Familie Bibas durch israelische Luftangriffe in einem Gebiet getötet wurde, in dem jeden Tag Frauen und Kinder durch israelische Luftangriffe getötet werden, als dass die israelische Regierung die Wahrheit über etwas sagt, über das sie ständig lügt, während eine kritische Waffenstillstandsfrist näher rückt, werden Sie von Israel-Anhängern umschwärmt, die nicht nur vorgeben, absolut sicher zu sein, dass sie von der Hamas ermordet wurden, sondern auch verlangen, dass Sie so tun, als würden Sie sie ernst nehmen.

Es ist einfach so albern. Diese Freaks führen diese lächerlichen Theaterstücke auf, in denen sie so tun, als wären sie über eine erfundene Gräuelpropaganda empört oder als würden sie sich wegen einer völlig erfundenen Antisemitismus-Krise „unsicher“ fühlen, und jeder weiß, dass sie voller Scheiße sind, aber wir sollen so tun, als wüssten wir das nicht, oder wir wären die schlimmsten Menschen im Universum.

Das ist ein Haufen erwachsener Menschen, die sich auf dem Boden wälzen und manipulative Wutanfälle über erfundenen Unsinn haben und dann auf jeden wütend sind, der ihre Wutanfälle nicht ernst nimmt. Es ist wie, komm schon. Hab ein bisschen Würde. Wo bleibt Ihr Selbstrespekt? Ist es die Förderung israelischer Informationsinteressen und die Erleichterung ausländischer Landnahme wirklich wert, sich auf diese Weise zu erniedrigen?

Das ist so ziemlich das Krasseste und Peinlichste, was ich je gesehen habe.

❖

Oh, und eine bescheidene Beobachtung: Wenn Menschen, die gegen Völkermord und ethnische Säuberung protestieren, Sie „unsicher“ fühlen lassen, dann sind Sie vielleicht das verdammte Problem.

❖

Der Witz hier ist, dass mir jemand ein mit Sprengstoff präpariertes elektronisches Gerät schicken und mich wegen meiner politischen Ansichten ermorden soll. Israel-Anhänger lieben diesen Witz. Sie machen ihn über jeden, der Israel kritisiert. Sie denken, es ist das Lustigste, was je passiert ist.

❖

Jeff Bezos hat soeben angekündigt, dass er die Meinungsseiten der Washington Post grundlegend verändern wird: „Wir werden jeden Tag zur Unterstützung und Verteidigung von zwei Säulen schreiben: persönliche Freiheiten und freie Märkte.“

Mit anderen Worten, er wird die Meinungsseiten seines Nachrichtenmagazins von Leuten dominieren lassen, die für den ungehinderten Kapitalismus argumentieren. Einer der reichsten Menschen der Welt hat eine der einflussreichsten Zeitungen der Welt gekauft, um sie in ein noch größeres kapitalistisches Propagandablatt zu verwandeln, als sie ohnehin schon war.

❖

Nachdem ich vier Jahre und einen Monat lang beobachtet habe, wie sich die Trump-Anhänger verhalten, während ihr Sektenführer an der Macht ist, kann ich getrost sagen, dass sie alles rechtfertigen werden, was ihr Präsident tut. Buchstäblich alles. Sie haben eine ganze Reihe von Ausreden, die sie einfach durchgehen, bis sie eine finden, die für sie Sinn macht. Die Ausreden, mit denen sie jede hässliche Tat ihres Präsidenten rechtfertigen, lauten wie folgt:

1. Was Trump getan hat, ist gut.

2. Wenn das, was Trump getan hat, nicht gut ist, dann war es in Wirklichkeit ein brillantes strategisches 4D-Schachmanöver, das langfristig dem Allgemeinwohl dient.

3. Wenn auf lange Sicht nichts Gutes dabei herauskommt, dann hat er nur getrollt.

4. Wenn er nicht nur ein Troll war, dann hat der Tiefe Staat ihn dazu gezwungen. Man kann sich nicht einfach gegen den Tiefen Staat stellen, weißt du. Was für ein naiver Idiot bist du?

❖

Amnesty International hat australische Universitäten offiziell verurteilt, weil sie eine wahnwitzige und sprachfeindliche Definition von Antisemitismus angenommen haben, um die israelischen Pläne zur ethnischen Säuberung zu unterstützen. Das ist wenigstens etwas.