In einem aufschlussreichen Gespräch zwischen dem Politikwissenschaftler Glenn Diesen und dem renommierten Ökonomen Jeffrey Sachs wird die aktuelle Haltung der Europäischen Union zum Ukraine-Krieg kritisch hinterfragt. Während die USA, Russland, China und sogar die Mehrheit der Ukrainer eine diplomatische Lösung befürworten, scheint gerade die EU den Frieden zu fürchten. Sachs analysiert, warum europäische Politiker entgegen der öffentlichen Meinung weiterhin auf Eskalation setzen und welche geopolitischen Fehlentscheidungen dazu geführt haben. Das Gespräch beleuchtet die wachsende Kluft zwischen politischen Eliten und der Bevölkerung sowie die Abhängigkeit Europas von den USA – ein brisantes Thema, das zum Nachdenken anregt.

Glenn Diesen:

Hallo zusammen, mein Name ist Glenn Diesen, und heute sind wir mit unserem geschätzten Freund Professor Jeffrey Sachs zusammen.

Wir haben in der Vergangenheit viel über diese US-russische Rivalität gesprochen, die natürlich im Kern der NATO-Russland-Rivalität liegt. Wir haben auch die Bemühungen der Amerikaner und Russen diskutiert, den Krieg zu beenden und die Beziehungen wiederherzustellen.

Heute möchte ich Sie jedoch zu den Europäern und ihrer Rolle befragen, denn Sie haben gerade eine Rede im EU-Parlament gehalten, die jetzt überall im Internet zu finden ist.

Wir befinden uns anscheinend in einer sehr seltsamen Situation: Jeder will, dass der Krieg endet – sowohl die USA, Russland, China als auch der Großteil der Welt sind sich darin einig. Sogar die Mehrheit der Ukrainer, die bereit sind, territoriale Zugeständnisse zu machen, um Frieden zu erreichen.

Die eine Ausnahme, oder zumindest die Hauptausnahme, scheint die Europäische Union zu sein. Dort löst die bloße Aussicht auf Frieden Panik aus. Die dänische Premierministerin argumentierte sogar, dass Frieden möglicherweise gefährlicher sei als Krieg.

Das ist eine enorme Wende, denn die EU wurde uns einst als Friedensprojekt verkauft. In den 90er Jahren betrachteten die Russen die EU sogar als den „guten Westen“ im Gegensatz zur NATO, die der „böse Westen“ war.

Wie erklären wir diese Panik? Liegt es an Ideologie, glauben sie an ihre eigenen Narrative, dass Russland die Sowjetunion wiederherstellen will? Oder ist es einfach Abhängigkeit von den USA? Wie interpretieren Sie diesen dramatischen – ich würde sagen negativen – Wandel der Europäischen Union?

Jeffrey Sachs:

Danke, Glenn. Es ist großartig, mit Ihnen zu sprechen.

Ich muss sagen, ich bin verwirrt. Ich hätte mir von Europa mehr erwartet. Natürlich ist Europa intern gespalten, und es gibt viel Antikriegsstimmung.

Am deutlichsten wird dies bei Premierminister Orbán in Ungarn und Premierminister Fico in der Slowakei. In der Tschechischen Republik wird es wahrscheinlich später in diesem Jahr eine neue Regierung geben, die eine Anti-Kriegs-Haltung einnehmen wird.

Das heißt, die alten Habsburg-Länder sind sich in ihrer Ablehnung dieses Krieges weitgehend einig.

Es gibt viele Stimmen in Europa, die das Ende des Krieges fordern – das zeigen auch Umfragen. Aber die politischen Führer nicht so sehr.

Und tatsächlich verlieren sie eine Wahl nach der anderen. Diejenigen, die diesen Krieg vorangetrieben haben, sind extrem unbeliebt geworden.

Natürlich hat die Wirtschaft enorm gelitten, da billiges Erdgas aus Russland abgeschnitten wurde. Das hat die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gestürzt, was sich auf ganz Europa auswirkte.

Die Energiepreise sind stark gestiegen, und die Regierungen sind unpopulär.

In Deutschland hat die SPD, die Regierungspartei, in den Umfragen dramatisch an Unterstützung verloren. Macron ist in Frankreich sehr unpopulär.

Warum also, frage ich mich, handeln diese Politiker nicht wie Politiker, die um öffentliche Unterstützung kämpfen?

Meine Interpretation der letzten 30 Jahre war, dass dies ein von den USA geführtes Projekt war – ein Abenteuer des Unilateralismus.

Das zeigte sich am deutlichsten in der NATO-Erweiterung, der Europa nur widerwillig zustimmte.

Wir wissen zum Beispiel vom NATO-Gipfel in Bukarest 2008, dass Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy der NATO-Erweiterung, insbesondere einer klaren Beitrittsperspektive für die Ukraine und Georgien, kritisch gegenüberstanden.

Sie widerstanden anfangs, gaben dann aber dem Druck der USA nach und akzeptierten letztendlich den amerikanischen Ansatz.

Dazu gehörte auch, dass Europa den Putsch in der Ukraine 2014 unterstützte. Die USA förderten diesen Regierungswechsel aktiv und erkannten die neue Regierung an – einen Tag nachdem europäische Außenminister eine völlig andere Lösung verhandelt hatten, die vorgesehen hätte, dass Präsident Janukowitsch noch Monate im Amt bleibt, bis Neuwahlen stattfinden.

Die Europäer ließen sich also am 22. Februar 2014 auf die amerikanische Linie ein.

Meine Interpretation war bisher, dass die USA dieses Spiel anführten – ein Spiel der Expansion, der Schwächung Russlands.

Die Rand Corporation verwendete 2019 sogar den Begriff „Extend Russia“ – also Russland so weit wie möglich zu schwächen, zu provozieren und zu untergraben.

Es ist schockierend, dass Erwachsene sich wie Kinder verhalten und eine derart rücksichtslose Politik betreiben.

Jetzt, da diese absurde, gescheiterte Politik endlich ein Ende finden könnte, sagen die Europäer: „Nein, nein, nein – wir machen weiter!“

Aber sie können den Krieg nicht fortsetzen.

Selbst mit Unterstützung der USA war Russland dabei, den Krieg auf dem Schlachtfeld zu gewinnen.

Ohne die USA ist es völlig absurd, dass Europa den Krieg fortsetzen könnte.

Warum also begreifen die Europäer diesen Moment nicht?

Es gibt mehrere Erklärungen:

Die EU hat keine einheitliche Außenpolitik. Es gibt 27 Länder, und die EU als Institution hat nicht die Befugnis, eine eigene Außenpolitik zu betreiben. Es gibt absolute Angst in den baltischen Staaten. Sie verließen sich auf die USA als Schutzmacht und dachten, sie könnten sich gegenüber Russland so feindselig verhalten, wie sie wollten – selbst gegenüber ihrer eigenen russischen Minderheit, indem sie etwa die russische Sprache oder russische Schulen verbieten.

Jetzt geraten sie in Panik, weil sie erkennen, dass die USA sie nicht beschützen werden.

Aber wie erklären wir die Worte der dänischen Premierministerin? Ich kann das nicht nachvollziehen.

Wenn ich die dänische Premierministerin wäre und mir Sorgen über eine Invasion durch eine Großmacht machen müsste, dann wäre ich definitiv eher besorgt über die USA als über Russland.

Donald Trump hat sehr deutlich gemacht, dass er ein Auge auf Grönland geworfen hat!

Putin hat niemals irgendwelche Ansprüche auf Dänemark erhoben – aber Trump hat es getan!

Ich finde es extrem beunruhigend, dass Europa so irrational handelt.

Ein weiteres Beispiel: Als ich beim G20-Gipfel in Bali 2022 per Video zu den Außenministern sprach, war ich schockiert.

Die europäischen und amerikanischen Außenminister weigerten sich, mit dem russischen Außenminister im selben Raum zu sprechen.

Sie behandelten ihn wie einen Außenseiter – wie Highschool-Kinder, die in einer Clique sind und jemanden ausschließen.

Aber Diplomatie erfordert Kommunikation.

Die EU hat über 1.000 Jahre Erfahrung mit Diplomatie – manche würden sogar 2.000 Jahre sagen.

Sie sollten wissen, dass man mit Russland sprechen muss.

Russland wird auch morgen noch da sein, nächstes Jahr, in zehn Jahren.

Wie kann man sich dermaßen dumm verhalten?

Das Problem ist, dass Europa nach 2008 jede eigenständige Außenpolitik aufgegeben hat.

Bis dahin hatten sie sich der US-Politik manchmal widersetzt, wie zum Beispiel beim Irak-Krieg 2003 oder bei der NATO-Erweiterung.

Aber seit 2008 folgten sie einfach der amerikanischen Linie – ohne nachzudenken.

Doch in den letzten Tagen sehen wir erste Anzeichen einer europäischen Eigenständigkeit.

Leider ist es eine falsche Eigenständigkeit: Die USA wollen Frieden, Europa will Krieg.

Aber zumindest ist es ein europäischer Standpunkt.

Vielleicht gibt es Hoffnung, dass Europa seine Fehler erkennt.

Glenn Diesen:

Vielen Dank, Professor Sachs! Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, daher schätze ich Ihre Zeit sehr.

Jeffrey Sachs:

Danke, Glenn! Es war mir eine Freude.