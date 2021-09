Amerika ist der Feind Europas

Von Eric Zuesse: Er ist Amerikanischer Schriftsteller und investigativer Historiker

Wenn Europa Stabilität will, warum verbündet es sich dann mit dem Hauptverursacher seines eigenen Flüchtlingsstroms, fragt Eric Zuesse.

Warum gibt es einen Flüchtlingsstrom nach Europa aus Ländern im Süden und Osten, die von den USA und ihren Verbündeten überfallen wurden? Ist diese Frage dumm? Ist die richtige Antwort darauf eigentlich offensichtlich?

Die Nationen, die die US-Regierung für einen „Regimewechsel“ ins Visier nimmt, haben Regierungen, die einer oder mehreren der drei Regierungen freundlich gesinnt sind, deren Regimewechsel (Sturz und Ersetzung – Eroberung) die US-Regierung besonders wünscht: Russland, China und der Iran. Deshalb sanktioniert Amerika Länder, die Russland, China und/oder dem Iran freundlich gesinnt sind, und versucht, sie zu unterwandern oder zu stürzen, oder marschiert sogar direkt in sie ein. Diese verschiedenen Arten von US-Aggressionen – mit dem Ziel, Russland, China und/oder den Iran weiter zu isolieren – sind die Hauptursache für die meisten Flüchtlinge in Europa. Diese Flüchtlinge fliehen vor Bürgerkriegen und ausländischen Invasionen, die von den USA und ihren Verbündeten angezettelt oder verübt wurden. Zum größten Teil kamen die Flüchtlinge aus Ländern, die gute Beziehungen zu Russland, China und/oder dem Iran haben – Amerikas Hauptziele zur Eroberung – und deshalb von Amerika und seinen Verbündeten angegriffen wurden.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Russland, China oder der Iran – die drei Hauptzielländer, die die US-Regierung (seit 1945) versucht, zunächst zu isolieren, indem sie die Verbündeten des Ziellandes ausschaltet, und dann zu erobern und zu kontrollieren – tatsächlich selbst in Europa einmarschieren werden? Ist diese Wahrscheinlichkeit nahe Null? (Was würde einer von ihnen gewinnen, wenn er überhaupt versuchen würde, in Europa einzumarschieren? Wären sie wahrscheinlich dumm genug, es zu wollen?) Warum beteiligt sich Europa dann an den Aggressionen Amerikas (Sanktionen, Putsche und Invasionen)? Das sind Aggressionen, die sogar in Europa selbst Probleme schaffen.

Wenn Europa Stabilität will, warum verbündet es sich dann mit dem Hauptverursacher seines eigenen Flüchtlingsstroms?

Und warum geben die Europäer Billionen von Euro aus, um für den Krieg zu rüsten und zu trainieren? Gegen welche möglichen Feinde? Gibt es welche? Ist das wirklich nur eine Masche für die Rüstungskonzerne und ihre Eigentümer – die Leute, die von Kriegen profitieren? Ist es, mit anderen Worten, eine Verschwendung, wenn nicht sogar ein Diebstahl (durch politische Korruption und Lobbyismus) – ein Diebstahl an der Öffentlichkeit, durch die Aktionäre dieser Hersteller von Bomben und anderen (im modernen Zeitalter) Massenvernichtungswaffen?

Ist Europa jetzt nur noch das Sop für die vielen Aggressionen der US-Regierung und ihrer Verbündeten? Wollen wir wirklich weiterhin mit Amerikas Putschen, Sanktionen und Invasionen verbündet sein? Was hat irgendeine dieser Aggressionen der USA und ihrer Verbündeten für Europa tatsächlich gebracht?

Um nur ein Beispiel dafür zu nennen: Jeder, der noch nicht über „Die amerikanische Invasion in Syrien“ Bescheid weiß, sollte sich das ausgezeichnete und völlig korrekte 14-minütige Video ansehen, das diese seit zehn Jahren andauernde US-Invasion und militärische Besetzung zusammenfasst (über die ich viele Artikel geschrieben habe, z. B. hier).

Das jüngste Beispiel für Amerikas Schaffung von Flüchtlingen, die zunehmend versuchen werden, in die EU zu kommen, ist der Libanon.

Es ist eine Zielnation nach der anderen. Es hört einfach nicht auf. Die Waffenhersteller der NATO brauchen Zielländer für ihre Waffen, um diese Produkte an ihre Regierungen verkaufen zu können. Abgesehen von Atomwaffen werden normale Bomben und Raketen hergestellt, um eingesetzt zu werden – sie brauchen Vorwände, damit ihre Regierungen ihre Produkte kaufen und horten. Jede Invasion und militärische Besetzung braucht Vorwände, weil sie keine ehrlichen Gründe hat. (Verteidigung hat Gründe; Aggression hat nur Ausreden.) Ausreden sind im Kriegsgeschäft (dem Invasionsgeschäft) unerlässlich. (Das ist der Grund, warum die „Nachrichten“-Medien der imperialistischen Nationen ständig Ausreden liefern, anstatt authentische Erklärungen, wie sie dieser Artikel liefert. Erklärungen sind dem Imperialismus ein Gräuel, denn Imperialismus basiert immer auf Lügen. Imperialismen brauchen Lügen.)

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg rief die US-Regierung den Marshall-Plan ins Leben, um den Wiederaufbau der antisowjetischen europäischen Länder nach dem Krieg mit US-Mitteln zu finanzieren und sie so aufzubauen, dass Millionen von Menschen in den von der Sowjetunion kontrollierten europäischen Ländern den Wunsch verspürten, in den von den USA dominierten Block nach Westen zu ziehen. Dies erwies sich als eines der wirksamsten Instrumente, die die US-Regierung gegen die Sowjetunion einsetzte. Und natürlich erzeugte es in den begünstigten Ländern ein enormes Wohlwollen gegenüber der Regierung der Vereinigten Staaten. Dieses Wohlwollen konnte durch Amerikas Putsche in Lateinamerika, bei denen einige der barbarischsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts eingesetzt wurden, wie in Guatemala, Chile, Brasilien, Argentinien und El Salvador, nicht wesentlich geschmälert werden. Amerikas Invasion und Besetzung Vietnams wurde ebenfalls weithin akzeptiert, als ob es eine Notwendigkeit gewesen wäre, was es nicht war – aber die Propaganda dafür war unaufhörlich, so dass die Menschen dachten, es sei irgendwie notwendig. (Propaganda funktioniert – und davon gab es jede Menge. Zum Beispiel hat Amerikas National Public Radio, NPR, sogar angedeutet, dass der Krieg in Syrien von Russland begonnen wurde, und sie gingen so weit, die skurrile Behauptung der amerikanischen OSZE zu veröffentlichen, dass Russland Syrien bombardiert, um syrische Flüchtlinge nach Europa strömen zu lassen. In Wirklichkeit kamen die russischen Streitkräfte nach Syrien, weil die syrische Regierung sie darum gebeten hatte, um dem Land zu helfen, die Invasion der USA und ihrer Verbündeten abzuwehren).

Während sich Europa im Zweiten Weltkrieg wegen des faschistischen Imperialismus Deutschlands unter Hitler im Krieg gegen sich selbst befand, ist die NATO heute – nach dem Ende der Sowjetunion und des Warschauer Paktes gegen das amerikanische NATO-Militärbündnis 1991 – nichts anderes als ein Relikt, das nur den Interessen der Aktionäre amerikanischer und europäischer Rüstungsunternehmen dient? Ist das nur ein Geschäft für sie?

Am 10. November 2016 titelte die Deutsche Welle „Juncker fordert eine EU-Armee“: Jean-Claude Juncker drängt auf eine engere militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Der EU-Kommissionspräsident betont, dass die Notwendigkeit einer europäischen Armee unabhängig von Trumps Wahlsieg besteht.“ Es wurde berichtet: „‚Wir haben den Amerikanern viel zu verdanken… aber sie werden sich nicht ewig um die Sicherheit Europas kümmern‘, sagte Juncker. Deshalb brauchen wir einen neuen Ansatz für den Aufbau einer europäischen Sicherheitsunion mit dem Ziel, eine europäische Armee zu schaffen.“ (Aber gab es nach dem Zweiten Weltkrieg auch nur einen einzigen Fall, in dem sich die US-Regierung „um die Sicherheit Europas kümmerte“, außer in den bloßen Propaganda-Behauptungen und Fantasien der USA – und ihrer EU und anderer US-Vasallenstaaten? Wann haben die USA zuletzt Europa gegen eine Invasion verteidigt? Welche Invasion? Aber Amerika hat einige EU-Länder in viele amerikanische Kriege verwickelt, gegen Länder, die die derzeitigen Regierungen Russlands, Chinas und des Irans akzeptieren. Daher war dieser Satz von Juncker („Die Amerikaner … werden sich nicht ewig um die Sicherheit Europas kümmern“) reiner Blödsinn von einem Handlanger der USA).

Dieselbe Idee einer „europäischen Armee“, die Juncker dort vorbrachte, war ursprünglich am 13. März 1996 vom französischen Premierminister Alain Juppé (der später wegen Korruption verurteilt wurde) vorgeschlagen worden; und jetzt, nach einem weiteren großen militärischen Versagen der USA (in Afghanistan), wird man sie sicher öfter hören, aber sie ist nur ein Ausweichmanöver, um den zentralen verteidigungspolitischen Fragen für Europa und für die Europäer auszuweichen, die da lauten: (1) Gibt es tatsächlich einen Feind; (2) Wenn ja, wer dann; und (3) Was ist „wir“ – ist es nur unser Land, oder ist es stattdessen das traditionelle Europa, oder ist es stattdessen der eurasische Kontinent – oder ist es stattdessen die UNO und ihre Umwandlung in eine globale föderale Regierung unabhängiger Staaten, die alle unter internationalem Recht stehen und von (noch zu schaffenden) Agenturen in und durch die UNO durchgesetzt werden? Die von mir vorgeschlagenen Antworten auf diese drei Fragen lauten: (1) Ja; (2) Amerika; und (3) kurzfristig der eurasische Kontinent, aber langfristig eine reorganisierte U.N. (Eine solche reorganisierte U.N. wäre eine Reorganisation, die FDRs Absicht für die U.N. umsetzt, als er am 28. April 1942 den Namen für die „Vereinten Nationen“ vorschlug, und als die „Vereinten Nationen“ diesen Namen auf der Dumbarton Oaks Konferenz im Herbst 1944 formell annahmen, aber bevor Harry S. Truman am 12. April 1945 US-Präsident wurde und FDRs Plan, die UNO zur globalen Bundesregierung für alle internationalen Beziehungen zu machen, die über die juristischen und militärischen Mittel zur Durchsetzung ihrer internationalen Gesetze verfügen würde, schnell verwarf. Mit anderen Worten: diese reorganisierte U.N. wäre die U.N. von Roosevelt und nicht die heutige U.N. von Truman, die von der Regierung Truman so konzipiert wurde, dass sie die Fortsetzung des Imperialismus ermöglicht, kaum besser als Wilsons Völkerbund, den Roosevelt als gescheitert ansah. FDR hatte eine U.N. entworfen, die alle Imperien verbieten sollte).

Seit dieser Proklamation des ernannten – nicht demokratisch gewählten – Exekutivdirektors (Juncker) der U.S.-. Regierung geschaffenen und kontrollierten antisowjetischen und jetzt antirussischen Europäischen Union, hat sich die „Debatte“ in Europa über „Verteidigungs“-Ausgaben stattdessen darauf konzentriert, ob Amerikas NATO gestärkt oder eine neue (der NATO angegliederte) „europäische Armee“ geschaffen werden soll; aber die ganze Zeit über wurde die falsche Annahme als wahr akzeptiert, dass die Europäer nicht von Amerika bedroht werden, sondern stattdessen von Russland und/oder von China und/oder vom Iran (die drei Länder, die Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg zu erobern versucht hat). Diese Fehleinschätzung kommt den amerikanischen Milliardären sehr gelegen, die die Kontrolle über ihre Firmen wie Lockheed Martin und ExxonMobil besitzen, die im Wesentlichen von den Regierungen und deren Entscheidungen und deren „Verteidigungs“-Politik und -Ausgaben abhängen.

Die drei wichtigsten Zielländer Amerikas – Russland, China und der Iran – haben ihre Rüstungshersteller im Grunde sozialisiert, anstatt sie von privaten Investoren kontrollieren zu lassen, die sich von Profiten leiten lassen (wie in den NATO-Ländern). Im Gegensatz zu den USA und den mit ihnen verbündeten Ländern kontrollieren diese Länder ihre Rüstungshersteller, anstatt von ihren Rüstungsherstellern kontrolliert zu werden (wie im Westen). Solange sich Europa mit Amerika verbündet, statt mit Ländern – insbesondere Russland, China und Iran – deren Rüstungsunternehmen nicht von privaten Investoren, sondern von den jeweiligen Regierungen kontrolliert werden, und zwar nicht aus Profitgründen, sondern aus dem echten Bedürfnis jeder dieser Regierungen nach einer wirksamen Selbstverteidigung, wird Europa weiterhin der Sündenbock für die vielen Aggressionen (einschließlich Sanktionen usw.) der US-Regierung und ihrer Verbündeten sein und weiterhin Flüchtlinge aus Ländern anziehen, die Amerika (und seine Verbündeten) angreifen. Das kann keine gute Zukunft für die Europäer sein.

Das 21. Jahrhundert befindet sich im Übergang vom „amerikanischen Jahrhundert“ zum eurasischen Jahrhundert, und die Europäer werden daher entweder Teil des eurasischen Aufstiegs oder des anhaltenden amerikanischen Niedergangs sein. Die Europäer sitzen jetzt auf dem Fahrersitz, entweder in Richtung einer wunderbaren Zukunft oder in Richtung einer katastrophalen Zukunft (für Europa). Die Europäer werden die Völker sein, die hauptsächlich diese Entscheidungen für die ganze Welt treffen werden. Die Europäer werden entscheiden, welchen Weg die Welt einschlagen wird – hin zu mehr „ewigem Krieg“ oder hin zum Frieden.

Auf jeden Fall muss die derzeitige EU ersetzt werden, und die NATO muss beendet werden. Die Europäer müssen von ihren Fesseln an den Feind befreit werden, damit sich Europa verbessern kann, anstatt zu verfallen. Ein fortgesetztes Bündnis mit einem Land, das seit langem (vor allem nach dem Zusammenbruch und dem Ende der Sowjetunion 1991) Europas wichtigster (wenn nicht sogar einziger) wirklicher Feind ist, ist kein konstruktiver Weg in die Zukunft, für niemanden außer den amerikanischen Milliardären.

ANMERKUNG: „Europa“ bezieht sich hier auf ganz Europa mit Ausnahme des größten europäischen Landes, nämlich Russland. Sogar in der von der CIA redigierten und geschriebenen Wikipedia heißt es in dem Artikel „Europäisches Russland“: „Im europäischen Russland leben 80 % oder 4/5 der Gesamtbevölkerung Russlands. Es erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 3.995.200 Quadratkilometern und hat eine Bevölkerung von 113 Millionen Menschen – damit ist Russland das größte und bevölkerungsreichste Land in Europa.“ (Die Gesamtfläche Russlands beträgt 6.599.921 Quadratkilometer, d. h. 77 % der Fläche Russlands liegen in Asien. Die gesamte Landfläche Europas beträgt 3.931.000 Quadratmeilen, so dass der nicht-russische Teil Europas 61 % von Europa ausmacht. (Russland macht 39 % von Europa aus.) Die Ukraine ist mit 232.951 Quadratmeilen das zweitgrößte Land in Europa und damit 15 % so groß wie das europäische Russland. Das gesamte nicht-russische Europa ist 2.388.400 Quadratmeilen groß (1,55 Mal so groß wie das europäische Russland); ganz Russland ist also 2,76 Mal so groß wie das gesamte nicht-russische Europa. (Aus diesem Grund war eines der beiden Ziele Hitlers – das andere war die Ausrottung aller Juden – die Versklavung aller Slawen und die Nutzung des riesigen, dünn besiedelten Territoriums Russlands als „Lebensraum“ für „Arier“, die es zu besetzen und zu vermehren galt, um dann ausgesandt zu werden und den gesamten Planeten zu erobern.) Wenn die EU also Russland nicht einbezieht, ist sie ganz offensichtlich eine Vasallennation oder eine Ansammlung von Vasallennationen (wie Jean-Claude Juncker sie vertritt) in Amerikas Imperium. Die EU ist eine von den USA geschaffene Handlangerorganisation, die ersetzt werden muss, wenn es für die Europäer irgendeine realistische Hoffnung für die Zukunft geben soll. Russland gehört mehr zu Europa als jedes andere Land; dass die EU es also ausschließt, ist skandalös und beruht nur auf von den USA gesponserten Lügen.

