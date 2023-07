Amerika ist eine Militärdiktatur, getarnt als Demokratie

„Welches Land kann seine Freiheiten bewahren, wenn seine Herrscher nicht gelegentlich gewarnt werden, dass ihr Volk den Geist des Widerstands bewahrt?“ Thomas Jefferson

Die Regierung macht sich über unsere Freiheiten lustig. Ein typisches Beispiel: Die Gründer Amerikas wollten keine Militärregierung, die mit Gewalt regiert. Vielmehr entschieden sie sich für eine Republik, die an die Rechtsstaatlichkeit gebunden ist: die Verfassung der Vereinigten Staaten.

Doch irgendwann im Laufe der letzten mehr als 240 Jahre hat sich diese konstitutionelle Republik in eine Militärdiktatur verwandelt, die sich als Demokratie tarnt.

Die meisten Amerikaner scheinen von diesem Zustand des Kriegsrechts relativ unbeeindruckt zu sein.

Als Präsident Biden damit prahlte, dass der Durchschnittsbürger keine Chance gegen das riesige Arsenal der militarisierten Feuerkraft der Regierung hat, hat das kaum einen Aufschrei verursacht.

Bei einer Spendenaktion in Kalifornien sagte Biden: „Ich liebe diese Leute, die sagen, dass der zweite Verfassungszusatz – Sie wissen schon – der Baum der Freiheit mit dem Blut der Patrioten getränkt ist. Nun, wenn man das tun will, wenn man gegen die Regierung arbeiten will, dann braucht man eine F-16. Man braucht etwas anderes als nur eine AR-15.“

Die Botschaft an die Bürger ist klar: In unserem Land ist heute kein Platz mehr für die Art von Revolution, die unsere Vorväter gegen eine tyrannische Regierung unternommen haben.

Im Übrigen hat die Regierung jeglichem Widerstand der Bürger gegen ihre Mandate, Machtübernahmen und Missbräuche den totalen Krieg erklärt.

Wäre die Unabhängigkeitserklärung heute geschrieben worden, hätte sie ihre Unterzeichner zu Extremisten oder Terroristen gemacht, was dazu geführt hätte, dass sie auf eine Überwachungsliste der Regierung gesetzt worden wären, dass ihre Aktivitäten und ihre Korrespondenz überwacht worden wären und dass sie möglicherweise verhaftet, auf unbestimmte Zeit festgehalten, ihrer Rechte beraubt und als feindliche Kämpfer bezeichnet worden wären.

Dies ist nicht länger nur eine Sache von Spekulationen und Warnungen.

Seit Jahren warnt die Regierung vor den Gefahren des inländischen Terrorismus, errichtet Überwachungssysteme, um ihre eigenen Bürger zu kontrollieren, schafft Klassifizierungssysteme, um alle Standpunkte, die den Status quo in Frage stellen, als extremistisch zu bezeichnen, und schult die Strafverfolgungsbehörden, um jeden, der regierungsfeindliche Ansichten vertritt, mit einem inländischen Terroristen gleichzusetzen.

In einem Bericht des Army War College aus dem Jahr 2008 heißt es: „Eine weit verbreitete zivile Gewalt innerhalb der Vereinigten Staaten würde den Verteidigungsapparat dazu zwingen, die Prioritäten im Extremfall neu auszurichten, um die grundlegende innere Ordnung und die menschliche Sicherheit zu verteidigen.“ In dem 44-seitigen Bericht wird weiter davor gewarnt, dass zu den möglichen Ursachen für solche zivilen Unruhen ein weiterer Terroranschlag, ein unvorhergesehener wirtschaftlicher Zusammenbruch, der Verlust einer funktionierenden politischen und rechtlichen Ordnung, zielgerichteter Widerstand oder Aufstände im Inland, weit verbreitete Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit und katastrophale Natur- und Menschenkatastrophen gehören könnten.

Nachfolgende Berichte des Heimatschutzministeriums zur Identifizierung, Überwachung und Einstufung rechter und linker Aktivisten und Militärveteranen als Extremisten (auch bekannt als Terroristen) haben sich zu vollwertigen Überwachungsprogrammen im Vorfeld von Straftaten entwickelt. Fast ein Jahrzehnt später, nachdem die Nation abgeriegelt und Milliarden für die Terrorismusbekämpfung ausgegeben wurden, kam das DHS zu dem Schluss, dass die größere Bedrohung nicht ISIS, sondern der einheimische Rechtsextremismus ist.

Abgerundet wird diese profitorientierte Kampagne, mit der die amerikanischen Bürger zu feindlichen Kämpfern (und Amerika zu einem Schlachtfeld) gemacht werden sollen, durch einen Technologiesektor, der mit der Regierung zusammenarbeitet, um einen Big Brother zu schaffen, der allwissend, allsehend und unausweichlich ist. Es sind nicht nur die Drohnen, die Fusionszentren, die Nummernschildleser, die Stingray-Geräte und die NSA, um die Sie sich Sorgen machen müssen. Sie werden auch von den Black Boxes in Ihren Autos, Ihren Mobiltelefonen, den intelligenten Geräten in Ihrem Haus, den Kundenkarten für Lebensmittelgeschäfte, den Konten in den sozialen Medien, den Kreditkarten, den Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon und den Konten von E-Book-Readern verfolgt.

Die Ereignisse der letzten Jahre waren alle Teil eines Masterplans, um uns zum Schweigen zu bringen und uns präventiv auszuschalten: indem sie eine friedliche Revolution unmöglich und eine gewaltsame Revolution unvermeidlich machen.

Die Machthaber wollen einen Vorwand, um die Nation abzusperren und das Kriegsrecht zu verhängen.

So fängt es an.

Wie John Lennon warnte: „Wenn es dazu kommt, dass man Gewalt anwenden muss, dann spielt man das Spiel des Systems. Das Establishment wird dich reizen – an deinem Bart ziehen, dir ins Gesicht schnipsen – um dich zum Kämpfen zu bringen. Denn wenn sie dich erst einmal gewalttätig gemacht haben, dann wissen sie, wie sie mit dir umgehen müssen.

Schon jetzt wächst die Unzufriedenheit.

Laut einer Umfrage von USA TODAY/Suffolk University glauben 7 von 10 Amerikanern, dass die amerikanische Demokratie „gefährdet“ ist.

Die Amerikaner sind besorgt über den Zustand ihres Landes, haben Angst vor einer zunehmend gewalttätigen und repressiven Bundesregierung und sind es leid, wie Verdächtige und Kriminelle behandelt zu werden.

Was wir in Kürze erleben werden, ist eine wachsende Unzufriedenheit mit der Regierung und ihrer plumpen Taktik seitens der Menschen, die es leid sind, benutzt und missbraucht zu werden, und die bereit sind zu sagen: „Genug ist genug“.

Das passiert, wenn eine parasitäre Regierung den Bürgern einen Maulkorb verpasst, sie einzäunt, hütet, brandmarkt, sie in die Unterwerfung peitscht, sie zwingt, im Schweiße ihres Angesichts zu arbeiten, während sie wenig zurückbekommt, und ihnen dann wenig bis gar keine Möglichkeit gibt, ihre Unzufriedenheit zu äußern.

Wir stehen mit dem Rücken an der sprichwörtlichen Wand.

Wir haben unsere Freiheiten so lange schrittweise eingebüßt – verkauft im Namen der nationalen Sicherheit und des Weltfriedens, aufrechterhalten durch Kriegsrecht, getarnt als Recht und Ordnung, und durchgesetzt durch ein stehendes Heer militarisierter Polizisten und eine politische Elite, die entschlossen ist, ihre Macht um jeden Preis aufrechtzuerhalten -, dass es schwer ist, genau zu bestimmen, wann es anfing, bergab zu gehen, aber wir befinden uns jetzt schon seit einiger Zeit auf dieser sich schnell bewegenden Abwärtsspur.

Wenn die Regierung sich als den Bürgern überlegen ansieht, wenn sie nicht mehr zum Wohle des Volkes handelt, wenn das Volk nicht mehr in der Lage ist, seine Regierung friedlich zu reformieren, wenn Regierungsbeamte nicht mehr wie Staatsdiener handeln, wenn gewählte Beamte nicht mehr den Willen des Volkes vertreten, wenn die Regierung routinemäßig die Rechte des Volkes verletzt und mehr Gewalt gegen die Bürger ausübt als die kriminelle Klasse, wenn die Staatsausgaben nicht nachvollziehbar sind und nicht belegt werden können, wenn die Justiz eher als Ordnungshüter denn als Richter fungiert und wenn die Regierung nicht mehr an die Gesetze der Verfassung gebunden ist, dann haben Sie keine Regierung „des Volkes, durch das Volk und für das Volk“ mehr. „

Seien Sie auf der Hut.

In den Höhlen der Macht wird etwas ausgeheckt, weit außerhalb der Öffentlichkeit, und das verheißt nichts Gutes für die Zukunft dieses Landes.

Wenn eine ganze Nation von politischem Theater und öffentlichem Spektakel so fasziniert ist, dass sie alles andere vergisst, sollte man sich in Acht nehmen.

Wann immer man eine Regierung hat, die im Verborgenen agiert, in einer Sprache der Gewalt spricht und per Gesetz regiert, sollte man sich in Acht nehmen.

Und immer dann, wenn eine Regierung so weit von ihren Bürgern entfernt ist, dass sie von denen, die zu ihrer Vertretung gewählt wurden, nie gesehen, gehört oder beachtet werden, sollte man sich besser in Acht nehmen.

Die Architekten des Polizeistaats haben uns genau da, wo sie uns haben wollen: unter ihren stampfenden Stiefeln, nach Atem ringend, verzweifelt nach Freiheit suchend, nach einem Anschein einer Zukunft ringend, die nicht dem totalitären Gefängnis gleicht, das um uns herum errichtet wird.

Die Regierung und ihre Kohorten haben sich verschworen, um sicherzustellen, dass die einzige wirkliche Möglichkeit, die das amerikanische Volk hat, um seinen Unmut über die Regierung zum Ausdruck zu bringen, die Stimmabgabe ist, doch das ist überhaupt keine wirkliche Möglichkeit.

Doch wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist das, was sich vor uns abspielt, keine Revolution. Es ist eine Anti-Revolution.

Wir sind gerade jetzt am verwundbarsten.

Ursprünglich veröffentlicht vom Rutherford Institute