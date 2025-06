Amerika kann es sich nicht leisten, Europa vor Russland zu schützen

Präsident Donald Trump sollte jetzt handeln, um die Abhängigkeit Europas von der Verteidigung zu beenden.

Kaja Kallas, die sich als Außenministerin der Europäischen Union ausgibt, besitzt Chuzpe. Leider sind ihre anderen Eigenschaften, wie etwa ihre Heuchelei, weniger sympathisch.

Kallas kritisiert seit langem Präsident Donald Trumps direkte Ansprache an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach ihrem Telefonat am Montag, wenige Tage nach den direkten russisch-ukrainischen Gesprächen in Istanbul, beklagte sie sich: „Wir haben den Druck, den diese Gespräche auf Russland ausüben, wirklich nicht gespürt.“ Bereits im Februar warf sie Trump wegen seines Anrufs bei Putin „Appeasement“ vor. Sie erklärte: „Es ist klar, dass ein Deal hinter unserem Rücken nicht funktionieren wird. Man braucht die Europäer, man braucht die Ukrainer.“

Das ist schon eine starke Aussage von Kallas, die bis letztes Jahr Ministerpräsidentin Estlands war. Gefangen zwischen Deutschland und Russland/der Sowjetunion hat der baltische Staat im Laufe seiner Geschichte schwer gelitten. Leider bietet Tallinn als NATO-Mitglied den USA, von denen Kallas und die meisten ihrer Landsleute erwarten, dass sie ihr Land verteidigen, eher Nachteile als Vorteile. Schließlich gab Estland im vergangenen Jahr nur 1,4 Milliarden Dollar für das Militär aus – ein Rundungsfehler des Pentagons. Das waren 3,4 Prozent des BIP, was im Vergleich zu anderen NATO-Mitgliedern beeindruckend ist, aber immer noch erschreckend niedrig für ein Land, das behauptet, eine russische Invasion zu fürchten. Estlands Armee umfasst 3.750 Mann. Die Regierung verfügt über zehn Schiffe, vier Flugzeuge und drei Hubschrauber.

Ein Land, das völlig von der Großzügigkeit anderer abhängig ist, sollte nicht mit Steinen nach denen werfen, von denen es erwartet, dass sie es vor dem Atomstaat nebenan verteidigen. Zumal seine unmittelbaren Nachbarn es im Falle eines Krieges nicht retten werden. Ebenso wenig wie die wohlhabenderen, weiter entfernten europäischen Staaten. Tallinn würde verzweifelt auf die amerikanische Kavallerie warten.

Kallas ist nicht die einzige europäische Persönlichkeit, die erwartet, dass die USA ihr Land retten. Im März schlug die italienische Premierministerin Georgia Meloni vor, NATO-Sicherheitsgarantien zu verteilen, wie manche Hotels Gutenachtschokolade verteilen. Als mehrere europäische Staats- und Regierungschefs die Entsendung europäischer Truppen zur Überwachung eines Waffenstillstands in der Ukraine diskutierten, lehnte Meloni dies ab und argumentierte: „Wir müssen über nachhaltigere Lösungen nachdenken“, womit gemeint war, die berühmte Artikel-5-Garantie des Bündnisses auch Nichtmitgliedern zu gewähren: „Der Ukraine denselben Schutz zu gewähren, den die NATO-Länder haben, wäre sicherlich viel effektiver, auch wenn das etwas anderes wäre als eine NATO-Mitgliedschaft.“ Sie behauptete: „Dies wäre eine stabile, dauerhafte und wirksame Sicherheitsgarantie, viel besser als einige der Vorschläge, die ich gesehen habe.“

Es ist eine dumme, ja sogar unehrliche Idee. Das Bündnis hat einen Beitrittsprozess, weil die Kriegsdrohung gegen eine Atommacht eine ernste Angelegenheit ist und nur Ländern angeboten werden sollte, deren Verteidigung lebenswichtig oder zumindest naheliegend für den Schutz anderer Mitgliedstaaten ist. Die Ukraine erfüllt beide Standards nicht, weshalb die USA und die Europäer die letzten 17 Jahre damit verbracht haben, ihrer Verpflichtung, Kiew in die NATO aufzunehmen, auszuweichen. Wenn Länder wie die Ukraine die Mitgliedschaftsvoraussetzungen nicht erfüllen, sollten ihnen die wesentlichen Vorteile einer Mitgliedschaft nicht geschenkt werden.

Der Vorschlag einer Sicherheitsgarantie für Nichtmitglieder war nicht der erste Versuch im März, die USA zur Kasse zu bitten. Eine Kampagne zur Schaffung einer multinationalen europäischen Friedenstruppe für die Ukraine scheiterte, als Washington sich weigerte, den von den Europäern vorgeschlagenen Truppen, die sie in Gefahr bringen wollten, Schutz nach Artikel 5 zu gewähren. Melonis Vorschlag ist jedoch nicht nur eine schlechte Politik. Ihre vorgeschlagene Umgehung der Mitgliedschaftsstandards des Bündnisses ist auch eine unehrliche nationale Ausrede. Nachdem sie die Entsendung italienischer Soldaten in die Ukraine abgelehnt hat, hofft sie, hart zu wirken, ohne etwas zu tun. Italien hat eine der größten Volkswirtschaften des Kontinents, konkurriert aber mit Spanien um den Titel des größten europäischen Nachzüglers bei den militärischen Anstrengungen. Mit Ausgaben von 1,49 Prozent des BIP liegt Italien auf Platz 27 von 32 Mitgliedern. Zu den Ländern, die besser abschneiden: Kroatien, Albanien, Montenegro, Portugal, Bulgarien und Dänemark.

Fairerweise muss man natürlich sagen, dass die Leistungen selbst der besten Mitgliedsländer nicht besonders beeindrucken, zumindest wenn sie wirklich selber glauben, dass Putin einen Blitzkrieg gegen sie führen könnte. Der Economist bemerkte:

Die Erkenntnis setzt sich durch: Europa muss in der Lage sein, sich ohne Amerikas Hilfe zu verteidigen. … Das Problem ist, dass bisher keiner der beiden Politiker nennenswerte Ideen dazu vorgebracht hat, woher das Geld dafür kommen soll. Derzeit geben die EU-Mitgliedsstaaten jährlich rund 325 Milliarden Euro (340 Milliarden US-Dollar) für Verteidigung aus, was etwa 1,8 Prozent des BIP des Blocks entspricht. Drei Jahre nach Beginn des Ukraine-Krieges liegt das immer noch unter dem 2-Prozent-Ziel, das die NATO ihren Mitgliedern 2014 gesetzt hatte, nachdem Russland die Krim illegal annektiert und die östliche Donbass-Region besetzt hatte. … Die europäischen Ausgaben zur Unterstützung der Ukraine sind ebenso enttäuschend. Seit Januar 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten 113 Milliarden Euro für finanzielle, militärische und humanitäre Hilfe ausgegeben, was jeweils knapp über 0,2 Prozent ihres BIP in diesen drei Jahren entspricht.

Einige europäische Beamte haben einen „Fahrplan“ für einen möglichen amerikanischen Abzug gefordert, um ihre Verteidigungspläne anpassen zu können. Die meisten Mitgliedsregierungen zeigen jedoch wenig Dringlichkeit beim Truppenaufbau, während Analysten warnen, dass die Verbündeten Jahre brauchen werden, um sich auf Washingtons Abzug oder gar Truppenreduzierung vorzubereiten. Politico Europe berichtete: „Ein Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) warnte diese Woche, dass es 10 bis 12 Jahre dauern könnte, bis Europa wichtige US-Militärkapazitäten ersetzt hat.“ Dies ist zu einem Argument gegen die Trump-Administration geworden, die Europa zu militärischem Wachstum zwingt. Selbst amerikanische Militäroffiziere wollen keine Reduzierung. Und die Europäer machen keinen Hehl aus ihrer Strategie. Politico Europe erklärte, dass einige „europäische Regierungen immer noch hoffen, dass die US-Zwischenwahlen in zwei Jahren und die nächsten US-Präsidentschaftswahlen 2028 Trumps Macht schwächen und das alte Bündnis mit den USA wiederherstellen werden. Sie befürchten auch, dass sich die Vorbereitung auf das Schlimmste zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung entwickeln und eine Entwicklung beschleunigen könnte, die sie immer noch zu verhindern hoffen, so die drei europäischen Beamten.“

Und das, obwohl Russland, angeblich durch Sanktionen behindert, seit seinem Einmarsch in die Ukraine mehr Geld ausgibt als der westliche Block. Laut dem International Institute for Strategic Studies (IIS) „stiegen die europäischen Verteidigungsausgaben im vergangenen Jahr real um 11,7 % auf 457 Milliarden US-Dollar, wobei 2024 das zehnte Wachstumsjahr in Folge war. … Dennoch blieb das europäische Wachstum hinter dem Anstieg der russischen Militärausgaben zurück, die real um 41,9 % auf geschätzte 13,1 Billionen Rubel (145,9 Milliarden US-Dollar) stiegen. Angesichts niedrigerer inländischer Inputkosten und der Dominanz der russischen Inlandsproduktion ist es sinnvoll, die Militärausgaben in Kaufkraftparität (KKP) zu betrachten. In Kaufkraftparität (KKP) erreichten die russischen Militärausgaben im Jahr 2024 462 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die europäischen Gesamtausgaben in US-Dollar zu Marktwechselkursen (MER).“ Natürlich setzt Moskau einen Großteil seiner Truppen und seines Materials für einen brutalen Krieg gegen die Ukraine ein. Die Putin-Regierung hat jedoch bewiesen, dass selbst eine unter Sanktionen leidende, geschwächte Wirtschaft schnell reagieren und erhebliche Mengen an Waffen produzieren kann. Sicherlich könnten die Europäer mehr tun – wenn sie es für wichtig hielten. Stattdessen halten sie sich weiterhin zurück, sowohl bei der Hilfe für die Ukraine als auch bei ihrer eigenen Verteidigung. Gleichzeitig erwarten sie von den USA, dass sie sie während des – wenn es nach ihnen geht – sehr, sehr langen Übergangs zu einer wahrhaft europäischen Verteidigung Europas weiterhin schützen.

Obwohl es schwer vorstellbar ist, dass die USA gegen eine europäische Verteidigung Europas argumentieren, profitieren US-Politiker im Gegensatz zu Amerikanern im Allgemeinen seit langem von einem hilflos abhängigen Europa, das sich typischerweise hinter amerikanische Initiativen stellte und gleichzeitig amerikanische Waffen einsetzte. Edward Lucas vom Center for European Policy Analysis warnte, dass es künftig bei Fragen von gemeinsamem Interesse „weitaus mehr eine gleichberechtigte Partnerschaft geben wird“. Bei anderen Themen – wie der globalen Finanzverwaltung, dem Nahostkonflikt und dem Völkerrecht – werden die Europäer ihre eigenen Vorstellungen und Prioritäten haben. Kishore Mahbubani, renommierter Autor des Asia Research Institute in Singapur, forderte Europa sogar auf, offiziell einen neuen Kurs einzuschlagen und seine Bereitschaft zu signalisieren, „aus der NATO auszutreten“, ein Abkommen mit Russland zu schließen, „bei dem beide Seiten den Kerninteressen der anderen entgegenkommen“, und „einen neuen strategischen Pakt mit China auszuarbeiten“.

Zweifellos würde ein solcher Ansatz die politischen Entscheidungsträger in Washington, darunter viele aus Trumps Umfeld, entsetzen. So wies Außenminister Marco Rubio Vorschläge zurück, die USA könnten das transatlantische Bündnis verlassen: „Die Vereinigten Staaten sind in der NATO so aktiv wie eh und je.“ Die Amerikaner sollten sich jedoch eine bessere Zukunft vorstellen: eine, in der Europa – mit einem mehr als zehnmal so hohen BIP und einer dreimal so großen Bevölkerung wie Russland – Moskau Paroli bietet und gleichzeitig versucht, bessere Beziehungen zu ihm aufzubauen. Und in der Europa seine eigenen Streitkräfte einsetzt, um weiter entfernte Interessen zu schützen, wie etwa den europäischen Handel, der von den jemenitischen Houthis angegriffen wird. Die meisten Amerikaner würden ein solches Ergebnis begrüßen. Lastenabwurf, nicht Lastenteilung, sollte Washingtons Strategie für die Zukunft sein.

Dies gilt insbesondere, da seine traditionelle Entschlossenheit, Verbündete wie Gegner gleichermaßen zu dominieren, pleite ist. Die USA weisen jährlich untragbare Defizite von über 2 Billionen Dollar auf, nähern sich dem Nachkriegsrekord von 106 Prozent Schuldenquote und ertrinken in steigenden Zinszahlungen von über 1 Billion Dollar jährlich. Und das alles zu einer Zeit ohne Krieg, Pandemie oder Finanzkrise. Die Verabschiedung des republikanischen Steuergesetzes wird den Schuldenanstieg weiter anheizen, der sich zu einem Tsunami entwickeln könnte, wenn die Wirtschaft in eine Rezession gerät. Langfristig steigen Ausgaben, Defizite, Zinszahlungen und Schulden immer weiter an, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Da drastische Kürzungen bei der Sozialversicherung, Medicare und Medicaid unwahrscheinlich sind, wird das Pentagon letztendlich zum Hauptziel des Haushalts werden. Die Steuern werden mit ziemlicher Sicherheit im Zuge dessen erhöht, aber welcher US-Politiker wird vorschlagen, die Amerikaner noch mehr zahlen zu lassen, damit die Europäer noch weniger zahlen können?

Kallas, Meloni und viele andere Europäer hoffen immer noch, Uncle Sam für Uncle Sucker halten zu können. Doch das amerikanische Volk hat Donald Trump gewählt, um es reicht zu sagen. Es ist an der Zeit, dass Washington die Europäer als Freunde, Erwachsene und Verbündete behandelt, anstatt sie als Klienten, Abhängige und Drückeberger zu dulden.