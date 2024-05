Amerika kollabiert – Eric Zuesse

Es ist nicht nur so, dass das amerikanische BIP in den letzten 25 Jahren um 181% gestiegen ist, während das der Welt um 218%, das Russlands um 730% und das Chinas um 1.644% gestiegen ist.

Der Einwand, dass dies einen absoluten Rückgang in den USA darstellt, könnte lauten: “Aber trotzdem ist das amerikanische BIP in den letzten 25 Jahren um 181 % gestiegen und nicht gesunken.” Das ist jedoch nicht der Fall, denn was man sieht, wenn man in diesem Zeitraum durch das Land reist, ist eindeutig ein Niedergang, ein zunehmender Prozentsatz an vernagelten und verlassenen Gebäuden, und auch, weil das gesamte Wachstum von 181 % nur den reichsten 5 % der Bevölkerung zugute kam, die 2001 59 % des Privatvermögens besaßen. 2% des privat gehaltenen Vermögens in Amerika besaßen, und diesen Prozentsatz erhöhten, so dass sie 2019 66,4% des privat gehaltenen Vermögens in den USA besaßen (siehe S. 48 hier), während die unteren 80%, die 2001 15,6% besaßen, 2019 nur 11,1% davon besaßen. Die Milliardäre, die über 50% aller politischen Wahlkampfdollar in Amerika bereitstellen, gewinnen einen immer größeren Anteil des privaten Reichtums, indem sie die Regierung kontrollieren; das ist also die profitabelste finanzielle Investition, die sie tätigen können: politische Korruption. Die “Verteidigungs”-Unternehmer, die Rüstungshersteller wie Lockheed Martin, deren Haupt- oder einziger Markt die US-Regierung und ihre Kolonien oder “Verbündeten” sind, müssen ihre Regierung kontrollieren und tun dies auch, um ihre Verkaufszahlen zu kontrollieren, und deshalb kontrollieren sie sie: Die Milliardäre, die diese Firmen kontrollieren, kontrollieren auch die Bundesbeamten, die entscheiden, in welche Länder sie einmarschieren, usw., damit diese Waffenaufträge wachsen und profitabel bleiben; und so kontrollieren sie Amerikas Außenpolitik. Aber die Steuerzahler tragen die Verluste von all dem, und sie haben keinen Nutzen davon. Amerika ist eigentlich das Land, in dem eine Invasion am unwahrscheinlichsten ist, nicht weil es 900 ausländische Militärbasen hat, sondern weil es durch drei- bis fünftausend Meilen Ozean im Osten und Westen geschützt ist und nur zwei angrenzende Länder hat, von denen keines einen Territorialstreit mit den USA hat.

Natürlich besteht das Nettovermögen der meisten Amerikaner, ihr wichtigster Vermögenswert, nicht aus Unternehmensaktien (dem wichtigsten Vermögenswert der Superreichen), deren Wert in der Vergangenheit viel stärker gestiegen ist als der von Sachwerten, sondern aus ihrem Wohnsitz, der weit weniger im Wert steigt als diese Aktienwerte. Trotz der steigenden Hauspreise (und der damit einhergehenden steigenden Grundsteuer) erhöhen die Vermögenswerte der Milliardäre (vor allem die Rüstungsfirmen, die der Öffentlichkeit nichts bieten) das Gefühl der finanziellen Unsicherheit der Amerikaner, anstatt es zu verringern, und zwar aufgrund dieser enormen Verschwendung von steuerfinanzierten Regierungsmitteln. Die University of Michigan titelte am 15. April: “Umfrage findet seltene überparteiliche Zustimmung zu Wohnungsfragen unter US-Wählern” und berichtete, dass “eine neue Umfrage, die im Auftrag der Financial Times und der Ross School of Business der University of Michigan durchgeführt wurde, zu dem Ergebnis kommt, dass sich die Menschen mit großem Abstand mehr Sorgen darüber machen, ob sie sich eine Wohnung dort leisten können, wo sie leben wollen”.

Die Kosten sind für alle Einkommensschichten ein Problem. Ganze 60 % der Befragten, die mehr als 100.000 Dollar pro Jahr verdienen, stuften ihre eigene Fähigkeit, sich eine Wohnung leisten zu können, als eine ihrer zwei bis drei Sorgen ein – was angesichts ihres hohen Einkommens bemerkenswert ist – und zeigt, dass die Wohnungskrise weit über einkommensschwache Haushalte hinaus Probleme aufwirft.

Es überrascht nicht, dass Mieter, deren Wohnkosten in der Regel weniger vorhersehbar sind als die von Eigenheimbesitzern, weitaus besorgter darüber waren, ob sie sich eine Wohnung dort leisten können, wo sie leben wollen. 64 % der Eigenheimbesitzer jedoch stuften ihre eigene Fähigkeit, sich eine Wohnung dort zu leisten, wo sie leben wollen, als eine der drei größten Sorgen ein, und 35 % stuften sie als ihre größte Sorge ein. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass viele Hausbesitzer entweder gerne umziehen würden, es sich aber nicht leisten können, oder dass sie in ihrer derzeitigen Wohnsituation mit den Kosten überfordert sind.

Das Wohnungswesen ist nach wie vor einer der wenigen Bereiche, in denen sich beide Parteien einig sind, und die Umfrageergebnisse stimmen mit dem überein, was bundesweit auf staatlicher und lokaler Ebene zu beobachten ist. In den letzten Jahren haben beispielsweise die von den Demokraten kontrollierten Parlamente in Kalifornien und Massachusetts und die von den Republikanern kontrollierten Parlamente in Montana und Utah bemerkenswert ähnliche Maßnahmen zur Erleichterung der regulatorischen Beschränkungen für den Wohnungsbau verabschiedet – was einen breiten Konsens darüber widerspiegelt, dass die Kosten ein Problem darstellen und die USA den Bau von benötigtem Wohnraum erleichtern müssen.

Der finanzielle Stress hat in Amerika zu- statt abgenommen, obwohl das amerikanische Pro-Kopf-BIP in den letzten 25 Jahren nominal um 181 % gestiegen ist. Und der Wohnungsbestand verschlechtert sich, anstatt sich zu verbessern. Und weil die regulatorischen Anforderungen gesenkt wurden, um die Preise niedrig zu halten, wird die Qualität des Wohnungsneubaus eher sinken als steigen. Obwohl die Preise steigen, sinkt die Qualität – trotz des nominalen Anstiegs des Wohlstands der Amerikaner um 181 % in den letzten 25 Jahren. (Und diese 181 % sind niedriger als der nominale Wohlstandszuwachs von 218 % in der ganzen Welt im gleichen Zeitraum – und weitaus niedriger als in Russland und vor allem in China.)

All dies steht im Gegensatz zu dem, was in den nationalen “Nachrichten”-Medien Amerikas veröffentlicht wird, aber in der schrumpfenden Zahl der noch überlebenden unabhängigen Lokalzeitungen in Amerika wird die Realität weit weniger zensiert. In der Lokalzeitung, in der ich wohne, wird berichtet, dass fast alle Vorschläge für den lokalen Schulhaushalt abgelehnt werden, dass es immer häufiger zu Gewalt und Drohungen durch Schüler kommt, dass die Fluktuation und Frühpensionierung von Lehrern zunimmt und dass die standardisierten Testergebnisse schlechter werden. Auf nationaler Ebene erreichte die Kriminalitätsrate in Amerika 1990 einen Höchststand und ging danach stetig zurück, bis sie 2014 (in dem Jahr, in dem Obama die Kontrolle über die Ukraine übernahm und damit den Krieg dort begann) wieder anstieg. Derzeit liegt Amerika in der Rangliste der 52 Länder mit der höchsten Kriminalitätsrate auf Platz 9 und wird nur von Uruguay, Panama und sechs kleinen Inselstaaten übertroffen. Amerikas Wert von 6,81 ist 8,41-mal höher als der Median- oder Durchschnittswert von 0,81 und liegt weit über dem Wert aller Länder in Europa und Asien.

Am 15. September 2023 titelte ich “U.S. Life-Expectancy Decreased 2.51 Years Since 2014”. Jetzt, wo Amerikas Waffenfirmen noch mehr florieren als zuvor, sterben die Amerikaner in einem früheren Alter als zuvor.

Also: Wie kontrollieren Amerikas Milliardäre die Regierung? Hier ist die Antwort: Am 8. Oktober 2023 titelte ich “Why RFK Jr. Will Announce on Monday He’ll Run as an Independent” (Warum RFK Jr. am Montag bekannt geben wird, dass er als Unabhängiger kandidieren wird) und berichtete, dass das Demokratische Nationalkomitee (DNC), wie auch das Republikanische Nationalkomitee (RNC), nicht den Wählern untersteht, sondern seinen Megasponsoren, die in diesem Komitee durch ihre Lobbyisten und Politiker vertreten sind, die gemeinsam entscheiden, wer der Präsidentschaftskandidat sein wird – die Wähler in den Vorwahlen und Caucuses tun dies nicht. RFK Jr. hatte erfahren, dass das DNC sich bereits für Biden als Kandidaten entschieden hatte, so dass Kennedy zu diesem Zeitpunkt nur noch die Möglichkeit hatte, seine Kampagne zu beenden oder zu versuchen, eine unabhängige Kampagne zu starten, was er dann auch tat.

Die Parteikomitees sind private, selbsternannte Mitgliedsunternehmen oder Clubs und haben keine Verpflichtungen gegenüber ihren Wählern. Überhaupt keine. Sie sind NUR den Superreichen in Amerika verpflichtet, die sie finanzieren.

Folglich sind und waren die USA eine Aristokratie, keine Demokratie. Die einzige Möglichkeit, wie Amerika zu einer Demokratie werden könnte, wäre eine zweite amerikanische Revolution. Die erste hat hier die britische Aristokratie beseitigt und ersetzt. Diese würde die Aristokratie, die hier in Amerika herrscht und geherrscht hat, beseitigen und durch eine Demokratie ersetzen. Sie würde nicht die britische Aristokratie, sondern Amerikas eigene Aristokratie stürzen. Das wäre die einzige Möglichkeit, es zu tun, falls und wenn die amerikanische Öffentlichkeit sich dazu entschließt und sich dazu organisiert. Wenn dies nicht geschieht, wird Amerika völlig zusammenbrechen. Zuerst wird es seinen internationalen Niedergang fortsetzen. Dann wird es einfach zusammenbrechen.

Hier sage ich, warum ich glaube, dass es wahrscheinlich zusammenbrechen wird: Am 12. April titelte Gallup “More Americans Say U.S. Is Not Helping Ukraine Enough” und berichtete das:

Sechzig Prozent der Demokraten (plus 22 Prozentpunkte) halten die Unterstützung der USA für die Ukraine für unzureichend, während 34 Prozent der Unabhängigen (plus neun Prozentpunkte) dieser Meinung sind. Gleichzeitig ist die Meinung der Republikaner im Wesentlichen unverändert: 15 Prozent sagen, die USA würden nicht genug tun.

57 % der Republikaner, 39 % der Unabhängigen und 13 % der Demokraten sind der Meinung, die USA würden zu viel tun.

55 Prozent der Amerikaner sind der Meinung, die USA sollten die Ukraine weiterhin bei der Rückgewinnung ihres Territoriums unterstützen, auch wenn dies ein längeres Engagement erfordert, anstatt den Konflikt so schnell wie möglich zu beenden, auch wenn dies bedeutet, dass Territorium an Russland abgetreten wird (43%).

Eine Mehrheit ist nach wie vor der Meinung, dass sich die Hilfe bei der Rückgewinnung ukrainischen Territoriums lohnt, egal wie lange sie dauern mag. Die Parteianhänger sind in dieser Frage sehr unterschiedlicher Meinung, wobei die Demokraten die Hilfe für die Ukraine sehr viel stärker befürworten als die Republikaner. Dies hat sich bei den Republikanern im Kongress bemerkbar gemacht, als die US-Hilfe für die Ukraine im Repräsentantenhaus verzögert wurde. Johnson versucht, einen Kompromiss zu schmieden, da der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy eindringlich davor gewarnt hat, dass jetzt Hilfe benötigt wird, aber Johnson könnte seine Position als Sprecher verlieren, wenn er die unterschiedlichen Teile der republikanischen Fraktion nicht zufrieden stellt.

Die Ukraine grenzt an Russland, nicht an Amerika. Die Ukraine kann die nationale Sicherheit Russlands stark gefährden, aber nicht die Amerikas; und dennoch sind die Amerikaner dafür, weitere 60 Milliarden Dollar in die Ukraine zu schicken, um Russland dort zu besiegen – als ob Russland nicht notfalls alles tun würde, um das zu verhindern. Wer profitiert von all dem? Die Eigentümer von Firmen wie General Dynamics. Bis Obama 2014 in die Ukraine einmarschierte, gab es dort keinen Krieg, und Umfragen zeigten immer wieder, dass weit mehr Ukrainer Amerika und seine NATO als Feinde denn als Freunde betrachteten und einen NATO-Beitritt ablehnten. Das amerikanische Volk wurde also eindeutig nicht darüber informiert, was tatsächlich passiert ist und warum. Ihre Sicht der “Geschichte” ist gefälscht. Die Milliardäre, die beide politischen Parteien (und ihre jeweiligen Medien, Lobbyisten und Kandidaten) kontrollieren, sind weiterhin erfolgreich. Das sieht nicht nach einer vorrevolutionären Situation aus. Vielmehr sieht es nach einem anhaltenden Niedergang bis hin zum endgültigen Zusammenbruch aus.

Wie zum Beweis dafür stimmte das US-Repräsentantenhaus am Freitag, den 19. April, für die Verabschiedung des Schlüsselgesetzes, mit dem Präsident Biden seine seit dem 8. Februar 2024 von den Republikanern theatralisch abgelehnte Forderung nach einer zusätzlichen Spende von 60 Milliarden Dollar an die Ukraine umsetzt. Steuergelder an die Ukraine zum Kauf von US-Waffen mit 316 zu 94 Stimmen verabschiedet, wobei 151 Republikaner mit “Ja” und nur 55 mit “Nein” stimmten und (natürlich, da es sich um einen demokratischen Vorschlag handelte) 165 Demokraten mit “Ja” und 39 mit “Nein”. Auf der Seite der Republikaner waren die 55 “Nays” im Allgemeinen ehrliche Republikaner, die gegen die Außenpolitik der Demokratischen Partei stimmten, und die 151 “Yeas” waren RINO-Republikaner, Republicans-In-Name-Only. Im Allgemeinen vertraten die Demokraten im Repräsentantenhaus ehrlich die vorherrschenden Ansichten ihrer Wählerschaft (was auch immer das sein mochte), während die RINO-Republikaner dies nicht taten, sondern stattdessen wahrscheinlich davon ausgingen, dass sie aufgrund der Größe ihrer Wahlkampftaschen von Milliardären mit MIC-Investitionen und ihren Organisationen wiedergewählt werden. Auf der Seite der Demokraten vertraten die “Nays” hauptsächlich Großstädte.

