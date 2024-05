BRIC-o-rama: Unterwegs in Brasilien, mit Blick auf Russland–China

Pepe Escobar schreibt über die wichtigsten Erkenntnisse seiner jüngsten Reise nach Brasilien.

Ich bin gerade in eine außergewöhnliche Erfahrung eingetaucht: eine Mini-Konferenzreise durch Brasilien, die vier wichtige Städte umfasste – Sao Paulo, Rio, Salvador und Belo Horizonte. Volle Säle, brennende Fragen, fabelhaft herzliche Menschen, himmlisches Essen – ein tiefes Eintauchen in die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt und den wichtigsten Knotenpunkt der BRICS+.

So sehr ich auch versuchte, die Feinheiten des langen und verschlungenen Weges zur Multipolarität und die zahlreichen Fälle von Frontalzusammenstößen zwischen NATO-Staaten und der globalen Mehrheit zu vermitteln, so sehr lernte ich von einer Reihe großzügiger Brasilianer immer wieder etwas über die aktuellen inneren Widersprüche einer Gesellschaft von erstaunlicher Komplexität.

Es ist, als tauche ich ein in eine psychedelische Reise, angeführt von Os Mutantes, dem ikonischen Trio der Tropicalia-Bewegung der späten 1960er-Jahre: von der Geschäftsfront Sao Paulos – mit seinen Weltklasse-Restaurants und hektischen Geschäften – in die blendende Schönheit Rios; von Salvador – der Hauptstadt des brasilianischen Afrikas – nach Belo Horizonte, der Hauptstadt des drittreichsten Bundesstaates Minas Gerais, einem Kraftzentrum für den Export von Eisenerz, Uran und Niobium.

Chancay-Schanghai

Ich erfuhr, warum China den Bundesstaat Bahia als seine wohl wichtigste Drehscheibe in Brasilien gewählt hat, wo chinesische Investitionen allgegenwärtig sind – auch wenn Brasilien bis jetzt nicht offiziell Mitglied der Belt and Road Initiative (BRI) ist.

In Rio wurde mir ein erstaunliches Werk des Essayisten Ciro Moroni über die Stoiker Zeno und Cleanthes geschenkt, in dem er unter anderem die Entsprechungen zwischen der stoischen Theogonie/Theologie und dem hinduistischen Vedanta untersucht – der Tradition von Kultur, Religion und heiligen Ritualen in Indien bis zur Ära Buddhas.

Und in einer Art psychedelischer Synchronizität fühlte ich mich wie Zenon auf der Agora, als wir in einem schönen runden Pavillon – einer Mini-Agora – auf dem legendären Freiheitsplatz in Belo Horizonte über den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland in der Ukraine diskutierten, direkt gegenüber einer fabelhaften Ausstellung peruanischer Kunstschätze.

Zu meinem großen Erstaunen flog ein Peruaner, Carlos Ledesma, eigens für meine Konferenz und die Ausstellung aus Lima ein; und dann erzählte er mir vom Hafen von Chancay, der südlich von Lima gebaut wird und zu 70 Prozent COSCO gehört, der Rest ist privates peruanisches Kapital; es wird ein Schwesterhafen von Shanghai sein.

Chancay-Schanghai: APEC auf der anderen Seite des Pazifiks. Im kommenden November finden in Südamerika drei wichtige Ereignisse fast gleichzeitig statt: der G20-Gipfel in Rio, der APEC-Gipfel in Lima und die Eröffnung von Chancay.

Chancay wird durch nicht weniger als fünf Eisenbahnkorridore gestärkt, die – sicherlich mit chinesischer Beteiligung – von der landwirtschaftlichen Valhalla im brasilianischen Zentralwesten bis nach Peru gebaut werden könnten.

Ja, China ist bei seinem größten Handelspartner in Lateinamerika allgegenwärtig – sehr zur Verzweiflung eines Hegemons, der den untergeordneten Beamten Little Blinken nach Peking schickt, um den Wortlaut des neuen Gesetzes von Xi Jinping persönlich zu hören: Kooperation oder Konfrontation, eine “Abwärtsspirale”. Ihre Abwärtsspirale.

Ein Fluss von Tibet nach Xinjiang

Auf der Konferenz in Belo Horizonte teilte ich mir die Bühne mit dem bemerkenswerten Sébastien Kiwonghi Bizaru aus dem Kongo, der nach einer außergewöhnlichen akademischen Reise Doktorandenprogramme an der Universität Candido Mendes leitet und Professor für internationales Recht ist.

Er ist auch Autor eines bahnbrechenden Buches, in dem er die höchst umstrittene Rolle des UN-Sicherheitsrates in den Konflikten der Großen Seen untersucht – mit Schwerpunkt auf Ruanda, Burundi und der Demokratischen Republik Kongo.

Mit der Spitzenforscherin Natacha Rena haben wir eine Karte Chinas studiert, die ihre Reise von Ost nach West bis zur Grenze von Xinjiang im vergangenen Jahr nachzeichnet. Dabei informierte sie mich über das erstaunliche Projekt des Honggqi-Flusses oder Flusses mit der roten Flagge, das 2017 zum ersten Mal vorgeschlagen wurde: Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als den Versuch, Wasser aus Tibet in die Trockengebiete und Wüsten Xinjiangs umzuleiten, indem ein riesiger künstlicher Fluss mit einer Länge von über 6.000 Kilometern inklusive Nebenkanälen gebaut wird.

Der geplante Fluss wird etwas kürzer sein als der Jangtse und 60 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr umleiten, mehr als der Gelbe Fluss jährlich führt. Wie nicht anders zu erwarten, kritisieren Umweltschützer in China das Projekt, das vielleicht schon offiziell genehmigt ist, aber im Geheimen durchgeführt wird.

Und dann, als ich zwischen Rio und Minas Gerais unterwegs war, trafen sich die zehn Wirtschaftsminister und Notenbankchefs der BRICS-Staaten in Sao Paulo: und alle begrüßten die Bemühungen um “unabhängige” Zahlungsausgleichsmechanismen. Russland wird 2024 den Vorsitz dieser wichtigen Gruppe übernehmen.

Der stellvertretende russische Finanzminister Iwan Tschebeskow brachte es auf den Punkt: “Die meisten Länder sind sich einig, dass die BRICS-Staaten Zahlungen in ihren Landeswährungen benötigen”. Das russische Finanzministerium befürwortet die Schaffung einer gemeinsamen digitalen Plattform, die die digitalen Währungen der BRICS-Zentralbanken und ihre nationalen Systeme zur Übermittlung von Finanznachrichten zusammenführt.

Beim BRICS-10-Treffen betonten die meisten Mitglieder ihre Unterstützung für die vollständige Abschaffung des US-Dollars im Handel.

Der russische Finanzminister Anton Siluanov war sogar noch mutiger: Er sagte, Russland schlage den BRICS vor, ein unabhängiges und “entpolitisiertes” globales Zahlungssystem zu schaffen.

Siluanov deutete an, dass das System auf Blockchain basieren könnte – wegen der geringen Kosten und der minimalen Kontrolle durch den Hegemon.

BRICS kartografiert in Sao Paulo die neue Welt

Einen Tag vor dem Treffen in Sao Paulo unterstützte Außenminister Sergei Lawrow in Moskau die Entwicklung dieser BRICS-Strategien und erklärte: “Wenn es uns gelingt, unabhängige Finanzmechanismen zu entwickeln, wird dies den derzeit vom Westen dominierten Globalisierungsmechanismus ernsthaft infrage stellen.

Mit mehr als 100 Ländern, die derzeit eine digitale Währung erforschen oder in ihren Zentralbanken einführen, steht in Russland ein großer Durchbruch bevor – ein Prozess, den ich seit letztem Jahr im Detail verfolge.

Letztlich geht es um Souveränität. Das war der Kern der wichtigsten Debatten, die ich in der vergangenen Woche in Brasilien mit akademischen Akteuren und in mehreren Podcasts im Zusammenhang mit den Konferenzen geführt habe. Es ist das übergreifende Thema, das über der Regierung Lula schwebt, denn der Präsident scheint die Figur eines einsamen Kämpfers zu verkörpern, der von einem Teufelskreis aus Kolumnisten und Kompradoreneliten in die Enge getrieben wird.

In Belo Horizonte wurde mir ein weiteres erstaunliches Buch eines ehemaligen brillanten Regierungsbeamten, des verstorbenen Celso Brant, vorgestellt. Nach einer scharfen Analyse der modernen Geschichte Brasiliens und ihrer Wechselwirkungen mit dem Imperialismus erinnert er den Leser an das, was der große mexikanische Schriftsteller und Dichter Octavio Paz in den 1980er-Jahren über Brasilien und China sagte: “Dies werden die beiden großen Protagonisten des 21. Jahrhunderts”.

Als Paz sein Urteil fällte, sprachen alle Indikatoren für Brasilien, das seit 1870 das weltweit höchste BIP-Wachstum verzeichnete. Brasilien exportiert mehr als China und wuchs von 1952 bis 1987 jährlich um 7,4 Prozent. Wenn sich dieser Trend fortsetzen würde, wäre Brasilien heute die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt (es liegt zwischen Platz 8 und 9, Seite an Seite mit Italien, und könnte Platz 5 einnehmen, wenn es nicht seit den 2010er-Jahren durch das Imperium direkt destabilisiert worden wäre, was in der Car Wash Operation gipfelte.

Genau das zeigt Brant: wie der Hegemon intervenierte, um die brasilianische Entwicklung zu bremsen – und das begann lange vor Car Wash. Kissinger sagte schon in den 1970er-Jahren: “Die Vereinigten Staaten werden nicht zulassen, dass unterhalb des Äquators ein neues Japan entsteht”.

Hardcore-Neoliberalismus war das Mittel der Wahl. Während China unter dem kleinen Steuermann Deng Xiaoping und dann Jiang Zemin souverän wurde, blieb Brasilien in neokolonialer Abhängigkeit gefangen. Lula versuchte es – und versucht es jetzt wieder – gegen alle Widerstände und von allen Seiten umzingelt, wobei Brasilien von den US-Denkfabriken als “Swing State” und potenzielles Opfer neuer Runden des imperialen Hybridkrieges gebrandmarkt wird.

Lula – und einige solide akademische Eliten, die nicht an der Macht sind – wissen sehr wohl, dass Brasilien als Neokolonie niemals sein Potenzial ausschöpfen wird, neben China, wie Paz prophezeite, der große Protagonist des 21. Jahrhunderts.

Das war die wichtigste Erkenntnis meiner psychedelischen Tour durch Tropicalia: Souveränität. Viktor Orban – von Einfaltspinseln beschuldigt, Mitglied einer “neofaschistischen Internationale” zu sein – hat es mit einer einfachen Formulierung auf den Punkt gebracht: “Die unrühmliche Epoche der westlichen Zivilisation wird in diesem Jahr zu Ende gehen, wenn die Welt, die auf der progressiv-liberalen Hegemonie aufgebaut ist, durch eine souveräne Welt ersetzt wird”.