Bill Gates gibt zu, Nanotechnologie mit mRNA-Impfstoffen an der Öffentlichkeit zu testen

Der Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, hat zugegeben, dass er die Technologie der sich selbst zusammensetzenden Nanopartikel mithilfe von Covid mRNA-Spritzen an der Öffentlichkeit getestet hat.

Es wurde ein Video veröffentlicht, in dem Gates fröhlich erklärt, wie er Experimente mit der gefährlichen Nanotechnologie an der Öffentlichkeit finanziert hat.

Er verriet, dass seine Bill and Melinda Gates Foundation die Pandemie genutzt habe, um mit der Nanopartikeltechnologie zu “spielen”, indem sie die Covid-Spritzen verwendete.

Gates deutete auch an, dass seine Stiftung mit mRNA-Injektionen und Nanopartikeln experimentiere, um “jede Krankheit” zu behandeln, für die es “keine Impfstoffe” gebe.

“Für jede Krankheit, für die wir keine Impfstoffe haben, werden wir mRNA ausprobieren”, sagte Gates, der weder Arzt noch Wissenschaftler ist.

“Wir müssen nur ein wenig herumspielen”, fuhr er fort.

“Es gibt viele Lipid-Nanopartikel, und einige sind sehr selbstorganisierend.

“Wir werden in der Lage sein, überall auf der Welt Fabriken zu bauen, die Impfstoffe für zwei Dollar herstellen können, und zwar in noch kürzerer Zeit, als wir es hier während der Pandemie tun mussten”.

