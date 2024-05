Der Tod Irlands und die Vertreibung des irischen Volkes – Die Eroberung Irlands und des Vereinigten Königreichs nähert sich ihrem Ende

Der Tod Irlands und die Verdrängung des irischen Volkes

Die Eroberung Irlands und des Vereinigten Königreichs nähert sich ihrem Ende

Paul Craig Roberts

Gaza ist nicht der einzige Genozid. Völkermord findet überall in Europa und in den USA statt.

Überall in Europa und in den USA bevorzugen die Regierungen Einwanderer gegenüber ihren eigenen Bürgern.

“Migranten haben Anspruch auf kostenlose Unterbringung, kostenlose Sozialhilfe, kostenlose medizinische Versorgung, Lebensmittel, Kleidung und verschiedene andere Vergünstigungen. Während die irische Regierung die Masseneinwanderung erleichtert, leben gleichzeitig 14.000 irische Obdachlose auf der Straße”. Und viele weitere irische Obdachlose werden es noch werden. Die Migranten werden kostenlos in Hotels und Landhäusern im ganzen Land untergebracht, während die irische Bevölkerung ernsthaft darum kämpfen muss, in einem manipulierten inflationären System mit einer endlosen Geschichte von horrenden Mieten, hohen Steuern, Inflation und einer anhaltenden, äußerst ernsten Wohnungskrise über die Runden zu kommen. Viele junge Iren haben keine andere Wahl, als bei ihren Eltern zu wohnen oder in Länder wie Australien auszuwandern, weil sie sich das Leben in ihrem eigenen Land nicht leisten können.

Das ist ein sehr wichtiger Artikel. Er zeigt, dass der Westen absichtlich von seinen eigenen Regierungen zerstört wird. Die Bedrohung, der alle Bürger des Westens ausgesetzt sind, kommt nicht von Russland, China oder dem Iran, sondern von ihren eigenen Regierungen.

Irische Bürger, die friedlich gegen ihre Verdrängung durch Einwanderer protestieren, werden von der Polizei brutal zusammengeschlagen – sogar Mütter und Kinder, was die Zweitklassigkeit der irischen Ethnie unterstreicht. Viele der vermummten irischen Polizisten, die diese Taktik gegen das irische Volk anwenden, sind keine Iren, sondern eher nicht-irische Söldner oder Angehörige einer EU-Armee.

Die nackte Realität ist, dass die irische Regierung nicht wirklich die irische Regierung ist, sie ist nur eine Marionette der EU-Bürokratie. Irland ist ein vollständig kontrollierter Vasallenstaat der von den Banken kontrollierten EU, insbesondere seit dem umstrittenen (und wiederholten) Lissabon-Referendum vor 14 Jahren, das einen Nagel in den Sarg der irischen Souveränität geschlagen hat.