Amerika war weniger als einen Zentimeter von der gesellschaftspolitischen Katastrophe entfernt.

Andrew Korybko

Der ehemalige Präsident und künftige Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump, überlebte am Samstag, wenige Tage vor dem Parteitag seiner Partei, ein Attentat bei einer Veranstaltung unter freiem Himmel in Pennsylvania, nachdem er in letzter Sekunde plötzlich den Kopf gedreht hatte und wie durch ein Wunder einer Kugel ausweichen konnte, die nur sein Ohr streifte. Der Schütze wurde vom Secret Service getötet, aber ein Augenzeuge berichtete den Medien, dass er die Polizei einige Minuten zuvor vor einem Mann gewarnt hatte, der auf dem Dach herumkletterte, ohne dass Maßnahmen ergriffen wurden.

Diese Sicherheitslücke ist verdächtig und führt zu Spekulationen, dass mindestens ein Mitglied des Geheimdienstes absichtlich gewartet haben könnte, bis der Schütze geschossen hatte, um ihn zu neutralisieren, sei es aus Sympathie für seine Sache oder vielleicht, weil sie in eine Art Verschwörung verwickelt waren.

Der Schütze wurde als Thomas Matthew Crooks identifiziert, ein registrierter Republikaner. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts war noch unklar, wie seine Online-Historie aussah und ob sich hinter seiner Parteizugehörigkeit mehr verbarg, als auf den ersten Blick ersichtlich war.

Zumindest besteht kein Zweifel daran, dass die Hetze der Demokraten und der mit ihnen verbündeten “Never Trumpers” eine Rolle bei der Radikalisierung des Verdächtigen gespielt hat.

Wäre es ihm gelungen, Trump zu ermorden, wären die USA mit Sicherheit in eine gesellschaftspolitische Katastrophe gestürzt, die sie buchstäblich um Haaresbreite verpasst haben. Viele gehen davon aus, dass mächtige Spender der Demokraten Biden bald zum Rückzug aus dem Rennen zwingen könnten, sodass die Partei ihren Kandidaten außerhalb des eigentlich demokratischen Vorwahlprozesses bestimmen könnte.

Ihre republikanischen Amtskollegen hätten auf ihrer Seite des Ganges dasselbe getan, zumal Trump zum Zeitpunkt des Attentatsversuchs seine Wahl zum Vizepräsidenten bisher nicht bekannt gegeben hatte. Beide Parteien hätten daher wahrscheinlich Kandidaten gewählt, die in den jeweiligen Vorwahlen gescheitert wären, was die Amerikaner noch mehr entmündigt hätte, als es ohnehin schon der Fall ist. Theoretisch könnten die Wahlen verschoben werden, um die Vorwahlen zu wiederholen, aber es ist unwahrscheinlich, dass der Kongress dem zustimmen würde.

Verfassungszusatz die vierjährige Amtszeit des Präsidenten und des Vizepräsidenten am 20. Januar um 12.00 Uhr endet, was zur Folge hätte, dass (Ersatz-)Präsident Harris vor der Wahl eines neuen Präsidenten zurücktreten müsste. Über die Nachfolge der Vizepräsidentin könnte in diesem Szenario nur spekuliert werden, da der 25. Verfassungszusatz vorsieht, dass sie von einer Mehrheit beider Kammern des Kongresses bestätigt werden muss.

Unabhängig davon, ob die Wahlen verschoben werden oder nicht, würden die USA weiterhin von der “herrschenden Oligarchie” regiert, die laut Axios Ende letzten Monats, die wahre Macht hinter Biden ist. In der Analyse, die zufällig am selben Tag veröffentlicht wurde, heißt es: “Das Land wird von einem schattenhaften Netzwerk transnationaler und nationaler Eliten regiert, die durch ihre radikale liberal-globalistische Ideologie vereint sind. Diese Gruppe benutze Biden lediglich als Platzhalter, um all ihre Entscheidungen öffentlich zu legitimieren.

Sie würden an der Macht bleiben, wenn die Demokraten das Weiße Haus behielten oder wenn ein “Republican In Name Only” (RINO) Trump ersetzen würde, falls dieser ermordet würde. Der ehemalige Präsident hat seinen Anhängern versprochen, dass er im Falle seiner Wiederwahl sein früheres Versprechen, “den Sumpf trocken zu legen”, einlösen werde, und obwohl Präzedenzfälle darauf hindeuten, dass er erneut scheitern könnte, besteht immer noch die Chance, dass er es teilweise schafft. Zumindest könnte seine Rückkehr die Voraussetzungen für einen konservativ-nationalistischen Ersatz schaffen.

Das wirft ein Licht auf die Kräfte, die sich über seine Ermordung freuen würden, nämlich die liberal-globalistische Clique, die insgeheim die amerikanische Politik kontrolliert, und die auch froh wären, wenn Trump nicht die Gelegenheit bekäme, ihren jüngsten “ewigen Krieg” in der Ukraine zu beenden, wie er es vorhatte. Sein potenzieller republikanischer Nachfolger könnte versuchen, in seine Fußstapfen zu treten, aber er könnte auch nicht daran interessiert sein, dies zu tun, wenn er ein RINO ist, weshalb die Ausschaltung Trumps ein entscheidender Faktor gewesen wäre.

An der Heimatfront hätten die “Shitlibs” zweifellos überall in den sozialen Medien und in ihren Städten Bilder von Trumps zerschossenem Gehirn gepostet, um seine Anhänger zur Gewalt anzustacheln, und einige von ihnen hätten sich vorhersehbar verpflichtet gefühlt, nachdem sie ständig mit solchen Bildern provoziert worden waren. Die herrschenden Liberal-Globalisten wollten die MAGA-Mitglieder schon seit einiger Zeit radikalisieren, um ihre Bewegung weiter zu diskreditieren und einen zwingenden Vorwand für ein härteres Vorgehen gegen alle zu schaffen.

Es ist auch nicht auszuschließen, dass einige dieser neu radikalisierten Anhänger “Vergeltung” übten, indem sie demokratische Funktionäre von der Bundes- bis zur lokalen Ebene ins Visier nahmen, die sie für die Ermordung des Präsidenten verantwortlich machten. Bekannte Anti-Trump-Prominente und Influencer könnten ebenfalls in diese blutige Kampagne verwickelt gewesen sein, die zur Verhängung des Kriegsrechts in Teilen des Landes hätte führen können, wie es Trump während der Terrorwelle der Demokraten im Sommer 2020 hätte verhängen sollen.

Das gesellschaftspolitische Gefüge Amerikas hätte also sehr leicht in Stücke gerissen werden können, wenn Trump nicht plötzlich in letzter Minute umgeschwenkt wäre und wie durch ein Wunder das schlimmste Szenario um weniger als einen Zentimeter abgewendet hätte. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass sich das nicht wiederholt. Deshalb ist es unerlässlich, dass Trump sofort seine Wahl für den Posten des Vizepräsidenten bekannt gibt und idealerweise jemanden auswählt, vor dem die herrschende liberal-globalistische Elite ebenfalls Angst hat, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass er getötet wird.

Unabhängig davon, was passiert, hat Amerika gerade einen Realitätscheck darüber erhalten, wie nahe es dem Absturz ins Chaos ist, was zeigt, wie sehr es sich seit 2016 zum Schlechteren verändert hat. Die Radikalisierung der Parteien und die Intrigen der Eliten hat es schon immer gegeben, aber seit Trump der Kandidat der Republikaner ist, haben sie ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Er ist ein unvollkommener Kandidat mit vielen persönlichen Fehlern, aber seine Wiederwahl ist die letzte Chance, Amerika vor sich selbst zu retten, wenn es ihm gelingt, seine hochtrabenden Pläne umzusetzen.