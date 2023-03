AMERIKA – WIR HABEN EIN PROBLEM

Wir sind Zeugen einer Vertuschung von enormen Ausmaßen und Auswirkungen.

Von: Brett Vance

Brett Vance ist ein ehemaliger Kampfpilot der Air Force, Testpilot und Linienpilot, der vor kurzem von seiner Position als Testpilot im Aircraft Certification Service der Federal Aviation Administration zurückgetreten ist. Während seiner Karriere sammelte er über 7.500 Flugstunden, flog über 120 verschiedene Flugzeuge und erwarb zehn Musterberechtigungen für Flugzeuge von der B-777 bis zur Cessna 510. Die wichtigsten Militärflugzeuge waren die T-38, die A-10 und die F-16.

Prolog

Der Astronaut und Kommandant von Apollo 13, James A. Lovell, meldete der Missionskontrolle am 13. April 1970: „Houston, wir haben ein Problem“, als er eine Fehlfunktion der Unterspannung des Hauptbusses B meldete, die durch eine Explosion des Sauerstofftanks verursacht wurde. Die meisten Menschen kennen die Geschichte der unglaublichen Teamarbeit und des Mutes, die in der sicheren Rückkehr der Besatzung nach diesem fast katastrophalen Missionsabbruch endete. Der heutige Sprachgebrauch für diese Übertragung lautet „Houston, wir haben ein Problem“ und wird im Allgemeinen mit dem Auftreten einer plötzlichen unvorhergesehenen Situation in Verbindung gebracht. In der Regel handelt es sich dabei auch um eine starke Untertreibung.

Das ist jetzt der Fall. Allerdings reicht es nicht aus, nur Houston zu benachrichtigen. Ganz Amerika muss wissen, was mit unserem nationalen Luftraumsystem geschieht. Unser NAS – die Sammlung von Systemen und Menschen, die Sie sicher von einem Ort zum anderen fliegen – hier in den USA ist das weltweit sicherste System … zumindest war es das bis jetzt. Während die NASA in der Lage war, drei Astronauten sicher zur Erde zurückzubringen und damit eine potenzielle Katastrophe abzuwenden, ist die potenzielle Katastrophe, die unserem nationalen Luftraumsystem droht, ähnlich schlimm, aber mit weitaus schrecklicheren Folgen.

Hier werden die folgenden Themen diskutiert, die zu diesem Problem beitragen. Erstens, das Ausscheiden einer großen Zahl hochqualifizierter und erfahrener Flugbesatzungen aus der Branche, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zweitens, die Auswirkungen der Covid Shots und der Mandate auf die Flugsicherheit seit ihrer Einführung. Und schließlich, was am schlimmsten ist, die Vertuschung.

Teil 1 – Wo ist meine Crew?

Der erste Teil des Problems mit unserer NAS ist der Rückgang der Zahl der Berufspiloten in unserem Land. Das sind die Leute, die ihren Lebensunterhalt mit dem Fliegen verdienen, viele von ihnen sind Piloten Ihrer Fluggesellschaft. Sie alle haben höchstwahrscheinlich schon von Turbulenzen in den Flugplänen gehört oder sie selbst erlebt. Und Sie denken, dass das Wetter oder die Flugsicherung an diesem Chaos schuld sind! Das stimmt zum Teil, aber vielleicht haben Sie auch gehört, dass die Verfügbarkeit der Besatzungen ebenfalls Schuld daran ist. Die Fluggesellschaften werden Ihnen sagen, dass die Besatzungen einfach nicht auf ihrer Position sind und nicht rechtzeitig ankommen können. Was sie Ihnen nicht sagen, ist, dass sie einfach nicht genügend Besatzungen haben. Und was ist daran falsch? Geben Sie es einfach zu und bringen Sie es in Ordnung. Richtig?

Natürlich ist es die Aufgabe der Unternehmen, die Fluggesellschaft angemessen mit Personal auszustatten, um den so genannten unregelmäßigen Betrieb zu gewährleisten. Was ist passiert … und warum jetzt? Zunächst wird argumentiert, dass es bereits vor der Pandemie einen Pilotenmangel gab. Als Nächstes ist ein Blick auf die Auswirkungen der COVID-Pandemie auf die Personalausstattung gerechtfertigt. Mit dem anfänglichen rapiden Rückgang der Nachfrage nach Flügen setzten die Fluggesellschaften Anreize für Frühverrentungen. Darüber hinaus forderten die Beurlaubungen ihren Tribut, da die Mitarbeiter in andere Berufe abwanderten und nicht mehr zurückkehrten. Als wir dann erfuhren, dass das Virus nicht so schwerwiegend war wie erwartet und die Überlebensrate sehr hoch war, begann die Nachfrage nach Flugreisen wieder zu steigen, und zwar schnell. Da die Nachfrage nun das Niveau von vor der Pandemie oder sogar noch höher erreichte, konnten die Fluggesellschaften die ausgeschiedenen Besatzungen nicht ersetzen. Als nächstes kommt der schlimmste Teil dieser Gleichung – die Impfvorschriften. Diese Ansammlung törichter Entscheidungen überrascht durch das Ausmaß ihrer schädlichen Wirkung.

Teil 2 – Der Covid-Schuss und die Mandate

Inzwischen hat jeder, der aufmerksam ist, erkannt, dass mit den COVID 19-Gentherapie-Spritzen etwas nicht stimmt. Sie haben wahrscheinlich Berichte über schwere Nebenwirkungen bis zum Tod gelesen, Berichte über Menschen jeden Alters, die plötzlich im Schlaf starben, und Sportler beiderlei Geschlechts, die auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit im Training oder im Wettkampf zusammenbrachen. Diese Zustände, so erfahren wir, werden nicht durch das Virus verursacht, sondern direkt durch den Inhalt der Fläschchen oder durch ein erheblich geschwächtes Immunsystem, das durch die Einnahme von Spritze um Spritze geschwächt wird.

Es gibt noch eine weitere Gruppe, über die wir nachdenken müssen, falls Sie das noch nicht wissen. Diese Gruppe ist in der Luftfahrtindustrie tätig, und dieser Artikel konzentriert sich auf die Cockpit-Besatzung in dem Flugzeug, das Sie sicher an Ihr Ziel bringt. Sie sollten wissen, dass Flugbegleiter, Fluglotsen und Hilfspersonal ebenfalls betroffen sind; ein Problem mit Ihren Piloten kann jedoch zu einer Katastrophe führen, bei der Sie und vielleicht Hunderte von anderen unschuldigen Passagieren und sogar Menschen am Boden ums Leben kommen. In diesem Artikel geht es um diese Piloten.

Wir stehen vor einem doppelten Dilemma, das wir beide angehen müssen. Erstens müssen die Regierungen der Länder, die Flugbesatzungen zur „Impfung“ zwingen, diese Vorschrift sofort zurücknehmen. Zweitens muss den Piloten, die sich impfen lassen haben und davon betroffen sind, geholfen werden, diese negativen Auswirkungen rückgängig zu machen.

Die meisten von uns sind damit beschäftigt, ihr eigenes Leben zu leben und über die Runden zu kommen. Das bedeutet, dass Sie diesem Problem wahrscheinlich keine Aufmerksamkeit schenken; und wenn Sie hören, dass es ein Problem gibt, dann möchte der wirklich wissbegierige Geist wissen, wie groß dieses Problem wirklich ist und was es wirklich bedeutet. Werfen Sie einen Blick auf diesen Auszug aus dem neuseeländischen Daily Examiner, um ein Gefühl dafür zu bekommen, womit wir alle konfrontiert sind und wie es verursacht wurde.

Auszug aus Airline Pilots Fight For Safety, For Thems & Their Passengers

Auch die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Authority) stellt sehr strenge Anforderungen an Piloten. In Titel 14 des Code of Federal Regulations §61.53 heißt es, dass „keine Person, die Inhaber eines gemäß Teil 67 dieses Kapitels ausgestellten medizinischen Tauglichkeitszeugnisses ist, als verantwortlicher Pilot oder in einer anderen Funktion als erforderliches Flugbesatzungsmitglied tätig sein darf, während diese Person … [sich] wegen eines medizinischen Zustands in Behandlung befindet, der dazu führt, dass die Person nicht in der Lage ist, die Anforderungen für das für den Pilotenbetrieb erforderliche medizinische Tauglichkeitszeugnis zu erfüllen.“

Bei der Auslegung dieser Bestimmung erklärt der Leitfaden für flugmedizinische Sachverständige (AME) in Bezug auf die Ausstellung von Tauglichkeitszeugnissen im Falle der Verwendung von Arzneimitteln als therapeutische Medikamente für „Do Not Issue – Do Not Fly“-Anordnungen, dass diese Klassen von Medikamenten oder Medikamente umfassen, die:

„Die FDA (Food and Drug Administration) hat das Medikament vor weniger als 12 Monaten zugelassen. Die FAA verlangt in der Regel mindestens ein Jahr Erfahrung mit einem neuen Medikament nach der Markteinführung, bevor es für die flugmedizinische Zulassung in Betracht gezogen wird. Dieser Beobachtungszeitraum lässt Zeit, in der sich seltene, aber aeromedizinisch bedeutsame unerwünschte Wirkungen manifestieren können….“

Dieser Teil der Vorschriften wurde in einem Schreiben einer Gruppe von Rechtsanwälten, Ärzten und anderen Experten an die FAA vom 15. Dezember 2021 hervorgehoben, in dem auf die schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen von Piloten auf Kuhfladenimpfstoffe (einschließlich Todesfälle) hingewiesen und spezielle Gesundheitschecks für alle geimpften Piloten gefordert werden.

In dem Schreiben wird gefordert, dass alle geimpften Piloten medizinisch gekennzeichnet werden und:

„… die besagten Piloten einer gründlichen medizinischen Untersuchung zu unterziehen, die D-Dimer-Tests (zur Überprüfung von Blutgerinnungsproblemen), Troponin-Tests (zur Überprüfung von Troponin im Blut, einem Protein, das bei einer Schädigung des Herzmuskels freigesetzt wird), eine EKG-Analyse nach der Impfung (auch als EKG bekannt, bei der die elektrischen Signale überprüft werden, die für die Gesundheit des Herzens ausschlaggebend sind) sowie eine MRT-Untersuchung des Herzens und einen PULS-Test (zur Bestimmung der Herzgesundheit) umfasst.“

Laut den Autoren des Briefes ist die Einbeziehung der kardialen MRT als Screening-Test für Piloten von entscheidender Bedeutung, und es wurde auf eine aktuelle Studie verwiesen, die zeigte, dass die Verwendung von nur EKG-Ergebnissen und Symptomen zum Screening von Patienten zu einer 7,4-fachen Unterdiagnose der tatsächlichen Myokarditis führte. Der PULS-Test ist auch wichtig, da ein in der medizinischen Fachzeitschrift Circulation veröffentlichter Abstract mit dem Titel „Observational Findings of PULS Cardiac Test Findings for „Inflammatory Markers in Patients Receiving mRNA Vaccines“ herausfand, dass „die mRNA-Vacs [Impfstoffe] numerisch zunehmen … die Marker IL-16, Fas und HGF, alles Marker, die zuvor von anderen zur Bezeichnung einer Entzündung des Endothels und der T-Zell-Infiltration des Herzmuskels beschrieben wurden.“

Die Verfasser des Schreibens verweisen auch auf eine eidesstattliche Erklärung, die Anfang dieses Jahres bei einem US-Gericht eingereicht wurde und in der Ärzte, darunter der von der FAA beauftragte Kardiologe und ein Oberstleutnant der US-Armee, der Flugchirurg, Spezialist für Luft- und Raumfahrtmedizin und Spezialist für die Ausbildung von Flugoffizieren und für Unfälle mit einem Master-Abschluss in öffentlicher Gesundheit ist, zu dem Schluss kommen, dass

„das Risiko einer „Myokarditis nach der Impfung nicht trivial“ sei

„dass die „Luftfahrtpopulation aus Personen mit demografischen Merkmalen besteht, für die das CDC und die FDA (am 25. Juni 2021) das größte Risiko für eine durch die Impfung ausgelöste Myokarditis festgestellt haben“

„dass die „unvorhersehbaren und potenziell schwerwiegenden Komplikationen ein … inakzeptables aeromedizinisches Risiko darstellen,“

dass „Risikostratifizierung, Screening und diagnostische Tests für die weitere Flugsicherheit notwendig sind“ und

dass „Impfungen mit COVID-Impfstoffen sofort ausgesetzt werden sollten, bis weitere luftfahrtspezifische Studien durchgeführt werden können“.

Es ist erwähnenswert, dass das neuseeländische Gesundheitsministerium zeitgleich mit diesem Schreiben an die FAA ein dringendes Schreiben an alle medizinischen Grundversorger und Impfer herausgegeben hat. In diesem Schreiben wird eingeräumt, dass die Häufigkeit von impfstoffbedingter Myokarditis und Perikarditis in Neuseeland zu niedrig angegeben wurde und dass die tatsächliche Häufigkeit, insbesondere bei Auffrischungsimpfungen, nicht bekannt ist. Es wurden auch Anweisungen erteilt, Warnungen vor diesen schwerwiegenden Nebenwirkungen speziell für diejenigen aufzunehmen, die die Kuhimpfstoffe erhalten.

Es liegt auf der Hand, dass schwerwiegende impfstoffbedingte Nebenwirkungen für die Betroffenen lebensverändernd sein können. Aber auch für die Passagiere von Fluggesellschaften sind die Folgen verheerend, wenn ihre Piloten von plötzlichen Auswirkungen betroffen sind. In dem Schreiben an die FAA wird weiter ausgeführt und darauf hingewiesen, dass

„… sollte die FAA es versäumen, allen Piloten, die experimentelle und nicht von der FDA zugelassene COVID-19-Impfstoffe erhalten haben, ein Flugverbot zu erteilen und die medizinische Zulassung gemäß CFR §65. 13 und den damit zusammenhängenden Leitlinien, die dieses Ergebnis vorschreiben, zu entziehen – und die Wiederzulassung solcher Piloten so lange zu verweigern, bis sie aeromedizinisch akzeptable D-Dimer-, Troponin-, EKG-, Herz-MRT- und PULS-Tests sowie einwandfreie Gesundheitszeugnisse vorlegen können -, wird die FAA das Leben vieler unschuldiger Fluggäste in Gefahr bringen, falls ein Pilot die Kontrolle über sein Flugzeug verliert, nachdem er ein schweres Blutgerinnungsereignis (Lungenembolie, Schlaganfall usw.) oder eine Myokarditis erlitten hat. ) oder eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) erleidet, die beide zu Arbeitsunfähigkeit, Herzstillstand und Tod führen können.“

Viele Fluggesellschaften nehmen auf Langstreckenflügen zusätzliche Besatzungsmitglieder mit, um die Anforderungen an die Ruhezeiten während des Fluges zu erfüllen. Einer dieser Piloten könnte während eines medizinischen Ereignisses bei einem der anderen Piloten einspringen. Auf Kurzstreckenflügen sind jedoch keine zusätzlichen Besatzungsmitglieder erforderlich. Folglich würde ein medizinischer Zwischenfall bei einem Piloten dazu führen, dass der verbleibende Pilot alle Aufgaben der Zwei-Personen-Besatzung allein bewältigen müsste, was den Stresspegel erheblich erhöht. Stellen Sie sich die Situation so vor, dass Ihr Flugkapitän ein kardiales Ereignis erleidet und ein untergeordneter Erster Offizier plötzlich mit der Aufgabe betraut wird, das Flugzeug und die Passagiere sicher zu bergen. Stellen Sie sich dann vor, dass dasselbe kardiale Ereignis plötzlich in geringer Höhe bei einer ohnehin schon stark belastenden Aufgabe wie Start oder Landung auftritt. Und dann kommt noch schlechtes Wetter dazu. Ein solches Szenario könnte sehr leicht unrettbar sein und den Tod von Hunderten von Menschen zur Folge haben.

In dem Schreiben wird dieser Umstand weiter hervorgehoben:

„… ein Anfall, der zu einer massiven Muskelversteifung und einem Zucken großer Muskelgruppen führt, könnte katastrophale Folgen haben, wenn sich der Pilot im Landeanflug befindet und das Flugzeug nur wenige hundert Meter über der Landebahn aktiv steuert. Ein geimpfter Pilot, der während des Landeanflugs einen solchen tonisch-klonischen Anfall erleidet – so dass er das Flugzeug einige hundert Meter über der Rollbahn nicht mehr unter Kontrolle halten kann und unkontrolliert und versehentlich eine Tragfläche abkippt, so dass das Flugzeug bei der Landung auf der Rollbahn ins Schleudern gerät – würde wahrscheinlich nicht nur massive Verletzungen und den Tod unschuldiger Passagiere verursachen, sondern auch eine schockierende finanzielle Haftung für die Fluggesellschaft und die Versicherungsträger nach sich ziehen, die möglicherweise in die Hunderte von Millionen USD geht.“

An dieser Stelle wird meine persönliche Erfahrung – ähnlich wie die von Tausenden von anderen Regierungsangestellten – relevant. Am 9. September 2021 unterzeichnete Präsident Joe Biden die Executive Order 14043, die die Covid-Impfung für ausgewählte Bundesbedienstete und andere Personen vorschreibt. Ich hatte bereits alle meine persönlichen Nachforschungen angestellt, und selbst das bereits im Sommer ’21 verfügbare Wissen war voll von Berichten über schwere unerwünschte Wirkungen und sogar Todesfälle, die durch die Covid-Impfung verursacht wurden. Es war mir schnell klar, dass diese Impfungen alles andere als sicher und wirksam waren, obwohl die Mainstream-Nachrichten und die Regierung uns das einhämmerten.

Kurz nach der Veröffentlichung der Durchführungsverordnung wurden ich und meine FAA-Kollegen aufgefordert, unseren Impfstatus in eine Datenbank hochzuladen. Ich und viele andere weigerten sich. Dann erfuhren wir, dass Ausnahmeregelungen zulässig sein würden, und wir wurden angewiesen, unsere unmittelbaren Vorgesetzten von unserer Absicht zu unterrichten, einen solchen Antrag zu stellen. Ich informierte meinen Vorgesetzten wie angewiesen. Kurz darauf – all dies geschah innerhalb eines kurzen Zeitraums im Herbst 2021 – wurde ich darüber informiert, dass gerade eine so genannte „Disziplinarfrist“ eingeführt worden war. Diese Disziplinarperiode, so wurde uns gesagt, sollte eine Reihe von Schulungsveranstaltungen mit der FAA-Personalabteilung sein, um diejenigen von uns, die nicht vorhatten, die Spritze zu bekommen, zu zwingen, ihre Meinung zu ändern, andernfalls drohten ihnen Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Entlassung.

Die Regierung hat dann richtig Druck gemacht. Ich erhielt zwei separate Anrufe, einen von meinem Vorgesetzten und den anderen von meinem Gewerkschaftsvertreter. In beiden Anrufen wurde mir mitgeteilt, dass ein unbestimmter Betrag meiner Altersrente eingezogen werden könnte, wenn ich in den Ruhestand ginge, um die Disziplinarfrist zu umgehen. Und das war’s dann auch schon: Jab oder Job drohen. Da ich genug von dieser Nötigung hatte, bereitete ich ein Ruhestandspaket vor, reichte es ein und wurde vier Tage später aus der FAA entlassen. Man teilte mir mit, dass ich den Beginn der Disziplinarfrist nur um zwei Tage verpasst hatte. Offenbar waren jahrzehntelange Erfahrung in der Flugerprobung, Tausende von Flugstunden in über 120 verschiedenen Flugzeugtypen, zehn verschiedene Musterberechtigungen und Millionen von Dollar, die ich im Laufe der Jahre in meine Ausbildung investiert hatte, für die Verwaltung bedeutungslos.

Vielleicht sind Sie jemand, der nicht oft oder gar nicht fliegt. Sie denken, Sie hätten in diesem Kampf nichts zu suchen. Sie würden sich irren. Stellen Sie sich vor, der Pilot des Flugzeugs, das kurz nach dem Start von Ihrem nahegelegenen Flughafen über Sie hinwegfliegt, erleidet einen tödlichen Herzmuskelentzündungsvorfall, und er stürzt über die Kontrollen. Anders als bei dem kürzlichen Zwischenfall bei Envoy Airlines, wo das andere Besatzungsmitglied – ein sehr erfahrener Linienflugzeugführer, der an diesem Tag den in der Ausbildung befindlichen Flugkapitän ausbildete – in der Lage war, das Flugzeug zu bergen und zu einer sicheren Landung zu bringen, war der andere Pilot in dem Flugzeug, das heute über Ihnen fliegt, dazu nicht in der Lage, und das Flugzeug stürzte in Ihre Nachbarschaft. Wir sind alle in Gefahr. Unser Land ist auf dem falschen Weg. Das Cockpit des Staatsflugzeugs – sagen wir mal – ist unbesetzt.

Teil 3 – Die Vertuschung

Und was machen wir jetzt? Wir haben erfahren, dass Piloten, Flugbegleiter, Fluglotsen und andere Luftfahrtfachleute in unserem Land von ihren Unternehmen oder der Bundesregierung gezwungen wurden, die Covid 19-Spritzen zu nehmen, weil sie sonst ihren Arbeitsplatz durch Zwangspensionierung oder sogar durch Entlassung verlieren würden.

Dann erfuhren wir von den sich abzeichnenden Folgen dieser Auflagen. Wie Millionen anderer Menschen auf der Welt erleiden auch Luftfahrtfachleute aufgrund dieser Impfungen schwere Herzprobleme und sogar Todesfälle. Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt auf der zunehmenden Häufigkeit dieser Ereignisse, die speziell Piloten betreffen. Die Auswirkungen eines schweren kardialen Ereignisses, das Ihren Piloten in einer kritischen Flugphase wie dem Start oder der Landung trifft – Ereignisse mit hoher Arbeitsbelastung in Bodennähe – können für Sie als Passagier oder sogar für Sie als unschuldige Person am Boden in der Flugbahn des Flugzeugs katastrophal sein.

Aufgrund der großen Zahl von Piloten, die seit der Einführung des Shots bei Fluguntersuchungen durchfallen, langfristig arbeitsunfähig werden oder sich sogar als fluguntauglich melden, wurde den FAA-Medizinern klar, dass ein neues Problem aufgetreten war. In einem solchen Fall kann eine Untersuchung des Extremfalls für die Analyse wertvoll sein. In Anbetracht der zunehmenden Häufigkeit dieser medizinischen Ereignisse in der Pilotenschaft besteht das logische Extrem darin, dass irgendwann nicht mehr genug Piloten übrig sind, um die Fluggesellschaften des Landes zu betreiben. In der Folge würde der gesamte Luftverkehr zum Erliegen kommen, und damit könnte das Land langsam zum Stillstand kommen.

Um Ihnen eine Vorstellung vom Ausmaß dieses Problems zu geben, erinnern Sie sich daran, wie begeistert die Regierung und die Fluggesellschaften waren, als sie verkündeten, dass 95 % – nein, 98 % – unserer Piloten geimpft sind? Man schätzt, dass 80 % der Berufspiloten in den USA die Impfung erhalten haben. Nach Angaben der Federal Aviation Administration aus dem Jahr 2022 gibt es in den USA etwas mehr als 104.000 Berufspiloten. Ohne Behandlung (Hervorhebung von mir) wird in dieser Gruppe eine Sterblichkeitsrate von etwa 20 % innerhalb von zwei Jahren erwartet (Anmerkung der Redaktion: Dies ist die 5-Jahres-Sterblichkeitsrate nach einem ersten Fall von Myokarditis – diese Rate wird in früheren, von Fachleuten geprüften Studien angegeben). Die erwartete Sterblichkeitsrate in fünf Jahren ist viel höher. Öffentliche Berechnungen zeigen, dass wir ohne Behandlung über 20.000 Piloten verlieren könnten. Haben Sie in den letzten Monaten die Hunderte von Artikeln über das Phänomen „Plötzlich gestorben“ beachtet? Erscheint Ihnen diese Zahl nach dem, was Sie gelesen haben sollten, nicht völlig plausibel?

Die Luftfahrtindustrie trägt in hohem Maße zur Weltwirtschaft bei. Sollte die Luftfahrtindustrie ins Stocken geraten, würden Handel, Tourismus, humanitäre Hilfe und sogar der Arbeitsmarkt darunter leiden. Jährlich werden Waren im Wert von Billionen von Dollar auf dem Luftweg befördert, wobei ein großer Teil des elektronischen Geschäftsverkehrs auf dem Luftweg abgewickelt wird. Wenn die USA in den nächsten Jahren einen großen Teil ihrer Piloten verlieren würden, hätte dies katastrophale Auswirkungen. Erfahrene, sichere Piloten sind schwer zu ersetzen.

Die FAA ist sich dessen bewusst; daher sollten Sie über eine neue Entwicklung hinsichtlich der Anforderungen der FAA an die flugmedizinische Untersuchung Bescheid wissen. Die Vorschrift für die Herzuntersuchung im Rahmen der flugmedizinischen Untersuchung, wonach die zulässige Länge eines Parameters namens PR-Intervall (Beginn der P-Welle bis zum Beginn des QRS-Komplexes) zwischen 120 und 200 ms liegen muss, ist seit Jahrzehnten in Kraft. Nun aber hat die FAA dieses zulässige PR-Intervall auf 300 ms und mehr verlängert. Dies ist eine enorme Änderung für diesen Parameter!

Dieses viel längere zulässige PR-Intervall – das erst im Oktober 2022 auf der FAA-Website in den Leitlinien für flugmedizinische Sachverständige veröffentlicht wurde – kann schwerwiegende Herzprobleme verschleiern. (Siehe in der Abbildung den Fettdruck, der das PR-Intervall auf 300 ms und mehr ausdehnt). Diese Formulierung erschien erstmals im Oktober 2022 und wurde erst in der Revision vom 25. Januar 2023 wieder aufgenommen. Diese Änderung erfolgte völlig außerhalb des vorgeschriebenen Prüfverfahrens im Rahmen der Bekanntmachung von Regelungsvorschlägen (Notice of Proposed Rule making, NPRM). Eine derart weitreichende Änderung mit potenziell tödlichen und katastrophalen Folgen sowohl für die Flugbesatzung als auch für die Zivilbevölkerung ist zweifelsohne kriminell.

Bis so viele Piloten nach der Covid 19-Spritze Herzprobleme bekamen, war dies nie ein Problem gewesen. Da jedoch so viele Flugbesatzungen langfristig arbeitsunfähig wurden, die Fluguntersuchungen nicht bestanden und andere Probleme auftraten, verlängerte die FAA die Intervalle. Nun könnte ein Pilot, der durch Impfung geschädigt wurde, eine Fluguntersuchung bestehen, am nächsten Tag einen tödlichen Herzinfarkt erleiden und dabei völlig legal fliegen. Anders ausgedrückt: Ein Pilot könnte die flugmedizinische Untersuchung bestehen, obwohl er ein schwerwiegendes – sogar subklinisches – Herzproblem hat, das nur darauf wartet, sich zu manifestieren. Die von der Regierung und den Fluggesellschaften angeordnete Untersuchung hat dazu geführt, dass die Regierung versucht, das von ihr verursachte Problem zu vertuschen. Das Problem? Die FAA weigert sich, Impfverletzungen bei Piloten anzuerkennen, und sie weigert sich auch, jegliche Auswirkungen von Pilotenunfähigkeit aufgrund von Impfverletzungen auf den Flugbetrieb anzuerkennen. Vertuschung, in der Tat.

Epilog

Die gute Nachricht ist, dass, sobald ein Problem bei einem Piloten festgestellt wird, diese Person nun Möglichkeiten hat. Das Ziel von Organisationen wie den US Freedom Flyers (US Freedom Flyers – We Stand For Medical Freedom!) und verschiedenen medizinischen Fachleuten ist es, diesen Menschen die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen, um wieder sicher fliegen zu können.

Beachten Sie auch, dass die Freedom Flyers einen Rechtsstreit gegen die FAA führen, um dieses Unrecht zu korrigieren. Wenn Sie für den Prozessfonds spenden möchten, besuchen Sie bitte die GiveSendGo-Kampagne unter und helfen Sie der Sache.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Liste verschiedener Protokolle, die bereits verwendet werden oder sich in der Entwicklung befinden.

I-Recover – Siehe die Seite I-Recover Post-Vaccine Treatment unter

finden Sie eine umfassende Liste von Behandlungsmöglichkeiten für das Post-Covid-Vaccine-Syndrom. Dieses Dokument enthält auch eine ausführliche Diskussion über Definitionen und Pathologien von Impfschäden.

Ein Produkt namens Cardio Miracle (cardiomiracle.com – keine Verbindung zum Autor) und andere Nahrungsergänzungsmittel, die auf Stickstoffmonoxid basieren, helfen bei Gerinnungsproblemen, da Stickstoffmonoxid für die Flexibilität der Blutgefäße, den erhöhten Blutfluss und die Stärkung der Immunität unerlässlich ist.

Enhanced External Counter Pulsation (EECP) – Bei dieser Therapie werden große Manschetten an Ihren Ober- und Unterschenkeln angelegt. Die Manschetten füllen sich mit Luft, wodurch sie Ihre Beine zusammenpressen. Zuerst werden die Manschetten an den Unterschenkeln zusammengedrückt, dann die Manschetten an den Oberschenkeln. Die Manschetten lassen dann die Luft ab. Ein Computer steuert die Abdrücke so, dass sie mit Ihrem Herzschlag zusammenfallen. Mit jedem Druck wird das Blut zurück zum Herzen gepresst. Es gibt zahlreiche Artikel über EECP, die Sie zu Ihrer persönlichen Recherche nutzen können.

Wenn Sie diesen Artikel lesen und ein betroffener Pilot sind oder jemanden kennen, der davon betroffen ist – oder wenn Sie jemanden kennen, der von solchen Behandlungen profitieren könnte -, wenden Sie sich bitte an einen Gesundheitsdienstleister Ihres Vertrauens, um herauszufinden, was für Sie oder jemanden, den Sie kennen, hilfreich sein könnte. Wenn wir als Flugpersonal und Passagiere den Rest der fliegenden Öffentlichkeit aufklären können, können wir wirksam dazu beitragen, das Sicherheitsniveau des nationalen Luftraumsystems wiederherzustellen, an das wir uns seit Jahrzehnten gewöhnt haben. Wenn sich nichts ändert, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir eine größere Katastrophe erleben. Sobald das Problem jedoch von einem ausreichend großen Teil der Öffentlichkeit erkannt wird und Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden, können wir gemeinsam unser nationales Luftraumsystem wieder auf den richtigen Weg bringen.

Der Flugleiter von Apollo 13, Gene Krantz, und das außergewöhnliche Team von Hunderten von Mitarbeitern in der Missionskontrolle sowie die mutige Besatzung waren in der Lage, drei Astronauten sicher zur Erde zurückzubringen. Alle erkannten das Problem und arbeiteten zusammen, um das Ziel zu erreichen. Jetzt sind wir jedoch Zeugen einer Vertuschung von ungeheurem Ausmaß und Tragweite. Die Regierung und die Fluggesellschaften sind in Wirklichkeit die Ursache für diese tickende Zeitbombe. Amerika, wir haben wirklich ein Problem, und wir müssen es lösen.