Noch 2014 berichtete CNN, dass Bewohner der Stadt Donezk in der Ostukraine sagten, sie würden von ihrem eigenen Präsidenten getötet.

Alexander Omeljavenko, ein Einwohner von Donezk, sagte gegenüber CNN: „Wir sind Ukrainer, aber sie bringen uns um, also sollten wir uns wohl abspalten und selbst ein Land gründen. Denn diese Leute in Kiew sind nicht unsere Brüder.“

Eine andere Bewohnerin, Victoria Khrushova, wischte sich die Augen trocken, als sie erzählte, dass ihre Familie wegen der Bombardierungen in Kellern Schutz suchen musste.

"We are Ukrainian, but they kill us, so we probably need our own country. Because these people in Kyiv, they are not brothers for us."