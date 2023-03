Die Welt geht unter, schnallt euch an

Todd Hayen

Wenn das, was jetzt geschieht und bald geschehen wird, nicht aufgehalten wird, wird die Welt, wie wir sie kennen, aufhören zu existieren. Das ist KEINE Übertreibung, sondern die rationale Wahrheit.

Wie das genau aussehen wird, weiß niemand, aber wir können es erahnen, und nur die Details sind uns unklar. Die grobe Richtung deutet darauf hin, dass es eine relativ kleine Gruppe nicht gewählter Beamter geben wird, die die Welt kontrollieren wird. Dies geschieht tatsächlich bereits, nur sind sich die meisten Menschen dessen nicht bewusst. Und dieselben Menschen erkennen auch nicht das Ausmaß der Ausbreitung dieses Krebsgeschwürs.

Natürlich haben die meisten von uns, die einen Artikel wie diesen lesen, dieses „Ende“ schon seit geraumer Zeit geahnt. Jetzt können wir ziemlich sicher sein, dass es geschieht. Es gibt eine Menge offensichtlicher Ergebnisse dieser Agenda, aber auch hier hat es die Durchschnittsschafe nicht so stark getroffen, dass sie es direkt spüren. Viele Menschen sterben in der Tat, und noch viel mehr sind krank als Folge der „Impfstoffe“, aber nicht genug für das Durchschnittsschaf, um es zu bemerken, und wenn sie es doch bemerken, schieben sie es schnell auf einen unsinnigen Grund, den ihnen die „Mächte, die da sind“ in den Rachen schieben.

Das wird mit der Zeit nur noch schlimmer werden. Es werden mehr Dinge passieren, die für uns offensichtlich sind, aber nicht für die Schafe. Es könnte ein kritischer Punkt erreicht werden, an dem das Durchschnittsschaf erkennt, dass es sich geirrt hat, aber wie bei der Metapher mit dem kochenden Frosch könnten sie alle in den Tod oder noch schlimmer gehen, ohne jemals ihr Leiden mit dem in Verbindung zu bringen, was wir alle bereits wissen – bewusste und absichtliche Bemühungen einer relativ kleinen Gruppe von Eliten, die Welt zu kontrollieren.

Als Ergebnis dieser Kontrolle wird der Rest von uns alle oder die meisten unserer Freiheiten verlieren, wir werden sehr wahrscheinlich auf eine winzige Zahl reduziert werden, und diese kleine verbleibende Bevölkerung wird ein ziemlich eingeschränktes und schwieriges Leben führen, indem sie Dienstleistungen, Arbeit und möglicherweise Schlimmeres für die oberen 10 % bereitstellt.

Woher wissen wir also, was wir wissen? Woher wissen wir, was auf uns zukommt? Ich würde sagen: „Was wissen wir, was möglicherweise passieren wird“, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dies eintreten wird, es ist wirklich keine Möglichkeit. Vielleicht ist die Geschwindigkeit, mit der es geschieht, variabel, und vielleicht wird uns die Form, die es annimmt, für eine Weile in Atem halten und nicht so schlimm erscheinen, bis viele Jahre vergangen sind. Die Welt ist schon jetzt ein Chaos, und wieder denken die meisten Menschen, dass es einfach so „passiert“ ist. Diese Agenda ist schon seit geraumer Zeit in Aktion.

Also zurück zur Frage: Woher wissen wir das?

Werfen Sie einen Blick auf diesen Dokumentarfilm, der Ihnen einen Vorgeschmack auf einige offensichtliche Hinweise gibt.

Nie wieder

Der erste Teil dieses fünfteiligen Films konzentriert sich auf die Ähnlichkeiten zwischen der Machtübernahme der Nazis in Deutschland und den von ihnen begangenen Gräueltaten in Bezug auf Menschenrechte und Menschenwürde und dem, was heute geschieht. Es gibt sicherlich Unterschiede im Vergleich zu heute. Aber die Ähnlichkeiten sind erschreckend.

Warum hat die Mehrheit des deutschen Volkes dies auf sich genommen und nicht nur die Mitglieder der Nazipartei? Lesen Sie Daniel Goldhagens Buch Hitlers willige Henker, um einen interessanten Einblick zu erhalten. Warum sind die Menschen heute so sicher, dass sich so etwas nicht wiederholen kann?

Inwiefern ist es anders, inwiefern ist es dasselbe? Ein bemerkenswerter Vergleich ist, dass die Nazis behaupteten, die Juden seien eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Wenn man jemanden als Gefahr für die öffentliche Gesundheit bezeichnet, ist man dafür verantwortlich, Beweise für diese Behauptung vorzulegen. Die Nazis haben sich nicht die Mühe gemacht, Beweise vorzulegen, und unsere Führer tun das heute auch nicht.

Michoel Green, ein Chabad-Rabbiner, der in Never Again interviewt wurde, sagte: „Wir müssen bereit sein zu sterben, bevor wir zulassen, dass die Regierung uns die Möglichkeit nimmt, unsere Gottesdienste zu besuchen.“ Eine tiefgründige Aussage, die sich nicht nur auf die Freiheit der Religionsausübung bezieht, sondern auch auf die Zerstörung der körperlichen Autonomie, den Verlust der Freiheit, sich mit anderen Menschen zu versammeln und sich unter sie zu mischen, die Einschränkung, sich im eigenen Land frei zu bewegen (bald nur noch in der eigenen Stadt), und vieles andere mehr.

Woher wissen wir sonst, dass das Ende naht? Nehmen wir die Impf-/Gesundheits-/Personalausweispässe, von denen wir seit fast drei Jahren auf die eine oder andere Weise hören. In Kanada hat die Provinz Neufundland und Labrador gerade grünes Licht für diesen Irrsinn gegeben. Recherchieren Sie ein wenig, um die Auswirkungen dieses sehr „nazistischen“ Schrittes zu verstehen.

Zitat:

Stoodley [Sarah Stoodley, Ministerin für Digitales in Neufundland und Labrador] erwähnte auch, dass ein digitales Ausweissystem in der Provinz dank der jüngsten Erfahrungen mit dem einst obligatorischen COVID-Impfpass, dem sogenannten NLVaxPass, leichter zu implementieren sein wird.

Diejenigen, die den NLImpfPass nicht besaßen, d. h. diejenigen, die sich nicht gegen COVID impfen lassen wollten, wurden von vielen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen.

Stoodley informierte die Bürgerinnen und Bürger, dass der NLImpfPass eine Möglichkeit ist, „ihre Identität“ bei der bevorstehenden digitalen ID-Anwendung zu überprüfen, und wies darauf hin, dass die Menschen zuvor den Impfpass benutzt haben, um „Restaurants, Bars und Einkaufszentren“ zu betreten.

„Das ist also etwas, von dem wir gesehen haben, dass jeder damit vertraut ist“, fügte sie hinzu.

Wirklich? Wer ist „jeder“ und wie definiert man „bequem“? Das glaube ich nicht. Sie behaupten auch, dass die Ausweise freiwillig sein werden, aber man müsste schon hirntot sein, um nicht zu erkennen, dass dies das Verfahren ist, das sie auch bei der Einführung jeglicher Art von Kontrolle anwenden. Die Einführung ist freiwillig, es gibt keine Einschränkungen, nur eine ID, um die Dinge für Sie zu erleichtern. Dann ändern sich die Dinge langsam, wenn es zu spät ist.

Stoodley erklärt sogar, dass diese neuen Ausweise leichter einzuführen sein werden, weil „die Menschen bereits einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um die Impfpässe zu benutzen, die wir ihnen letztes Jahr aufgezwungen haben“ – meine Worte, nicht ihre. Der erste Angriff ist immer schwieriger als der zweite, der dritte oder der vierte.

Auf CHD.TV (Children’s Health Defense) findet sich ein aktuelles Interview mit Dr. Michael Yeadon, einem ehemaligen Vizepräsidenten und Wissenschaftler von Pfizer Pharma. Dieses Interview ist ein Muss für jeden, der versucht, die Situation, in der wir uns derzeit befinden, besser zu verstehen. Dr. Yeadon deckt ein weites Feld ab und teilt mit seinem Publikum seine Überzeugung, dass die Covid-Impfstoffe absichtlich so hergestellt wurden, dass sie giftig sind.

Die Auswirkungen dieser Annahme übersteigen alles, was wir uns überhaupt vorstellen können. Sie unterstützt natürlich die Idee, dass Völkermord ein tatsächliches Endziel ist. Es gibt wirklich keine andere Erklärung (siehe meinen Artikel „Keine andere Erklärung“). Das ist eine harte Pille, die wir schlucken müssen (kein Wortspiel beabsichtigt.) Aber wir müssen sie schlucken, um zu verstehen und zu begreifen, womit wir es zu tun haben.

Eine weitere wichtige Entwicklung, die darauf hindeutet, dass sich die Welt radikal verändern wird, sind die Bemühungen, die Bewegungsfreiheit der Menschen einzuschränken. Mike Yeadon sagt in dem oben erwähnten Interview: „Erinnern Sie sich noch daran, als es drei Wochen dauerte, die Kurve abzuflachen? Jetzt sind es drei Wochen, und Sie werden Ihr Auto fahren, wenn wir es Ihnen sagen.

Wir sehen die Anfänge der Einführung der begrenzten Stadt, die im Volksmund als „15-Minuten-Städte“ bekannt ist. Dies ist eindeutig ein Versuch, den Wunsch der Menschen, sich frei zu bewegen, zu kontrollieren, und ist nur der Anfang einer möglichen totalen Einschränkung. Neben anderen schwachen Ausreden wird dafür ein fadenscheiniger „Klimagrund“ angeführt. Und wie beim Gesundheitspass führen sie ihn natürlich in kleinen Schritten ein, natürlich mit dem Plan, das Programm im Laufe der Zeit auszuweiten. Sie fragen sich vielleicht, warum ich „eindeutig“ sage.

Natürlich ist es für einige einfach zu sagen: „Nein, das ist lächerlich, das ist eine Verschwörungstheorie.“ Wenn Sie sich andere Programme aus der Vergangenheit ansehen, die Freiheiten einschränken, aus welchem Grund auch immer, werden Sie diese langsame Entwicklung hin zu vollständig eingeschränkten Freiheiten sehen, die in einigen Beispielen ganz harmlos begann. Dies ist eine bewährte Methode, die seit Jahrhunderten erfolgreich angewendet wird.

Ein weiterer Leckerbissen: Australien hat auf dem Höhepunkt der Ausbreitung des „Virus“ „Covid Concentration Camps“ eingerichtet und betrieben. Nun wird berichtet, dass sie geschlossen wurden und die „Pandemie“ für beendet erklärt wurde. Ich persönlich glaube, dass diese „Schließung“ und die Ankündigung des Endes der Sorgen Teil der ruchlosen Agenda ist. Auch wenn dieser Gedanke vielleicht etwas paranoid ist, bleibe ich doch dabei.

Wenn wir die fast sichere Tatsache akzeptieren, dass all dieser Wahnsinn als Teil der vom WEF unterstützten Agenda erdacht und geschaffen wurde, dann gäbe es keinen Grund, diese Einrichtungen offiziell abzuschaffen – sie befinden sich nicht nur in Australien. Sie werden wieder öffnen und sich vermehren, wenn die richtige Zeit gekommen ist – meiner bescheidenen Meinung nach.

Und wie wäre es, die ganze Sache einfach mit einem kleinen Atomkrieg zu beenden? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie diese Karte ausspielen werden, denn eine Strahlungswolke ist für die Elite nicht leicht zu vermeiden. Es scheint eine bessere Taktik zu sein, um die Angst zu schüren. Aber wer weiß, vielleicht.

Und wie lange sind all diese Machenschaften schon in Arbeit? Werfen Sie einen Blick auf Paul Schreyers Video mit dem Titel „Pandemie-Simulationsspiele: Vorbereitung auf ein neues Zeitalter?“ Atemberaubendes Material.

Ich habe nicht den Platz, um jedes einzelne Programm aufzulisten, das der WEF, die UNO und die WHO geplant haben. Die offensichtlichen Programme, die im Moment in aller Munde sind, sind die digitalen IDs/Gesundheitspässe, CBDC, der globale Pandemievertrag, 15-Minuten-Städte, Social Credit Scores, Reisebeschränkungen, künftige Maskierungen, soziale Einschränkungen und Abriegelungen, die entweder mit dem Klimawandel oder einem neuen „Virus“ begründet werden, der in die Öffentlichkeit gelangt.

Es gibt auch viele soziale Verirrungen, die in der Kultur an Boden gewinnen, wie z. B. die Beihilfe zum Selbstmord bei psychischen Erkrankungen, die Fokussierung auf Transgender und Gender-Fluidität, die ihren Weg in die Früherziehung findet, Transhumanismus, Präsentismus, die „Woke“- und „Cancel“-Kultur, um nur einige zu nennen.

Da haben Sie es also. Es gibt so viel mehr zu berichten, dass es nicht lustig ist. Selbst wenn man sich nur die Dinge ansieht, die in den Mainstream-Medien nachprüfbar sind, hat man ein ziemlich klares Bild davon, was vor sich geht. Selbst wenn man es um die Hälfte verkleinern möchte, um sich besser zu fühlen, sind wir immer noch in Schwierigkeiten, und die Welt wird ein völlig anderer Ort zum Leben sein, wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit. Und dieser „Unterschied“ wird nicht gut sein.

Schnallen Sie sich an für Mr. Toad’s Wild Ride.