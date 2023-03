Nach Ansicht Kiews, seiner westlichen Verbündeten und der Vereinten Nationen gehört die Krim nicht zu Russland. Der ukrainische Präsident Zelenski hat erklärt, er werde die Krim „zurückerobern“.

Die Anwohner warten nicht darauf, wie ein Journalist von NBC News berichtet. Die meisten Menschen auf der Krim sind pro-russisch. Jetzt hat die Ukraine ihn auf eine „Todesliste“ gesetzt.

Praskovya Baranova (73) spricht Russisch, fühlt sich als Russin und lebt auf der Krim. „Dies ist unser Land“, sagte sie. „Wir werden unsere Uniform anziehen und zur Grenze gehen, um uns zu verteidigen.“

Der NBC-Nachrichtenjournalist Keir Simmons reiste kürzlich auf die Krim und berichtete, dass die meisten Krimbewohner für Russland sind. Jetzt hat die Ukraine ihn auf ihre Abschussliste gesetzt, weil er über diese Tatsache berichtet hat. Was hält die US-Regierung davon, dass die Ukraine einen NBC-Journalisten auf ihre Abschusslisten gesetzt hat?

NBC News journalist Keir Simmons recently went to Crimea and reported that most Crimeans are pro-Russia. Now, Ukraine has put him on its hit list website for reporting this fact.



What does the U.S. government think about Ukraine adding an NBC journalist to its hit lists? pic.twitter.com/IsaD4ocMKX