Aktuell diskutiert die UNO über die Verdunkelung des Himmels, um den Klimawandel zu bekämpfen

Wird Bill Gates mit seinem neuen Plan Erfolg haben?

Ein neuer Bericht der UNO wurde gerade veröffentlicht. Darin werden Möglichkeiten vorgeschlagen und erörtert, unseren Planeten zu kühlen, indem das Sonnenlicht eingeschränkt und der Himmel verdunkelt wird.

Was hat es damit auf sich? Warum wird ausgerechnet der Himmel verdunkelt? Lassen Sie mich das erklären.

Die UNO ist besorgt über den Klimawandel. Da die Bemühungen zur Verringerung der CO₂-Emissionen ins Stocken geraten sind, sucht die UNO nach weiteren Möglichkeiten, unseren Planeten zu kühlen. In dem UNEP-Bericht werden Ideen mit der Bezeichnung „Solar Radiation Modification“ (Modifizierung der Sonneneinstrahlung) vorgestellt, die im Wesentlichen darauf abzielen, das Sonnenlicht zu reflektieren und zu verhindern, dass es die Oberfläche unseres Planeten aufheizt.

Hier sind die wichtigsten Ideen, die die UNO in Betracht ziehen wird:

Injektion von reflektierenden Nanopartikeln/Schwefeldioxid in die Atmosphäre (Injektion von stratosphärischen Aerosolen)

Aufhellung tief hängender Wolken über dem Ozean durch das Einbringen von Salzpartikeln im Submikronbereich in die Ozeanwolken

Einsatz von Weltraumspiegeln, d. h. von vielen riesigen Spiegeln, die in den Weltraum geschossen werden, um das Sonnenlicht zu reflektieren.

Die UNO erklärt, dass sich der Himmel innerhalb weniger Jahre verdunkeln könnte, sollten sich die „globalen Interessengruppen“ für dieses Vorgehen entscheiden:

SRM ist die einzige Option, die den Planeten innerhalb von Jahren abkühlen könnte. Um die globale Erwärmung wirksam zu begrenzen, müsste SRM über mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte aufrechterhalten werden, je nachdem, wie schnell die Emissionen gesenkt und der Kohlenstoff abgebaut wird.

Der Bericht ist ein Lippenbekenntnis zu dem, was unbestreitbar ist:

Es handelt sich um eine unerprobte planetarische Intervention

Es könnte zu unterschiedlichen Auswirkungen auf bestimmte Regionen kommen.

Sie und ich können jedoch davon ausgehen, dass wir keine sorgfältige, konservative Prüfung solcher Vorschläge durch die UNO erwarten sollten, wenn die Erfahrung mit dem „Covid-Impfstoff“ ein Hinweis ist.

Das Einblasen von Schwefeldioxid in den Himmel war schlecht für uns – jetzt ist es wieder gut

Dieses Bild stellt uns die Technologie zur Verdunkelung des Himmels vor, die in Erwägung gezogen wird:

Der Bericht erklärt:

Große Vulkanausbrüche, die große Mengen an Sulfatpartikeln in die Stratosphäre einbringen, sind ein natürliches Analogon für den Einsatz von SRM (Abbildung 4). Der Ausbruch des Mount Pinatubo im Jahr 1991 beispielsweise führte in den folgenden zwei Jahren zu einer globalen Abkühlung von 0,3-0,5°C im Jahresmittel. Bei einem SAI-Einsatz würden Aerosole kontinuierlich in die Stratosphäre eingeleitet. Es wird geschätzt, dass kontinuierliche Injektionsraten von 8-16 Tg Schwefeldioxid (SO2) pro Jahr (was in etwa der geschätzten Injektionsmenge des Mount Pinatubo im Jahr 1991 entspricht) die globale Mitteltemperatur um 1°C senken würden. Ein betriebsbereiter SAI-Einsatz könnte eine globale Abkühlung von 2-5°C bewirken, wenn auch mit abnehmenden Erträgen bei höheren Injektionsraten.

Sie sind wahrscheinlich kein Chemiker, und ich bin es auch nicht. Schwefeldioxid war jedoch bis vor wenigen Jahrzehnten ein kostenloses Nebenprodukt der Kohle- und Ölverbrennung, das in die Atmosphäre ausgestoßen wurde. Umweltaktivisten und Behörden kamen zu dem Schluss, dass Schwefeldioxid ein Schadstoffgas ist, das zur Entstehung von saurem Regen beiträgt und erhebliche Gesundheitsprobleme verursacht.

Nachdem man uns versichert hatte, dass Schwefeldioxid schlecht für uns sei, gaben wir Milliarden von Dollar aus, um es aus den Emissionen der Kohle- und Ölverbrennung zu eliminieren und Technologien zur Schwefelabscheidung zu entwickeln.

Jetzt stellt sich heraus, dass Schwefeldioxid gut für uns ist, und wir müssen noch mehr ungezählte Milliarden ausgeben, um es in die Atmosphäre zu injizieren.

Hört sich das für Sie dumm an?

Ich bin mir jedoch sicher, dass die Investoren eine Menge Geld mit der „Schwefeldioxid-Injektion in die Atmosphäre“ verdienen werden, nachdem sie bereits Milliarden mit der „Beseitigung von Schwefeldioxid-Emissionen“ aus Kohlekraftwerken verdient haben.

Vulkanausbrüche waren Experimente der Natur

In dem UN-Dokument wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass Vulkanausbrüche manchmal den Himmel mit Asche oder Schwefel füllen, den Himmel jahrelang verdunkeln und zu messbaren globalen Abkühlungserscheinungen führen. Als Beispiel wird in dem Bericht der bereits erwähnte Ausbruch des Pinatubo im Jahr 1991 genannt, der unseren Planeten vorübergehend um 0,5 Grad Celsius abkühlte.

Es gab jedoch auch schon viel dunklere Seiten der Menschheitsgeschichte, in denen Vulkane katastrophale Klimaveränderungen verursachten.

So führte unter anderem der Ausbruch des Huaynaputina in Peru im Jahr 1600 zu Hungersnöten in Europa und weniger zu einem Massensterben.

In Russland kam es 1601-1603 zur schlimmsten Hungersnot in der Geschichte des Landes, die zum Sturz des herrschenden Zaren führte. Aufzeichnungen aus der Schweiz, Lettland und Estland berichten von außergewöhnlich kalten Wintern in den Jahren 1600-1602; in Frankreich kam die Weinernte 1601 zu spät, und die Weinproduktion brach in Deutschland und im kolonialen Peru zusammen. In China blühten die Pfirsichbäume spät, und der Suwa-See in Japan war einer der frühesten Gefrierpunkte seit 500 Jahren.

Solche Projekte zur globalen Abkühlung könnten also tatsächlich eine globale Abkühlung bewirken, allerdings um den Preis der Vergiftung der Atmosphäre, der Verursachung von saurem Regen und des Zusammenbruchs der Landwirtschaft in mehreren Regionen der Welt.

Diese Pläne sind jedoch noch nicht sofort umsetzbar. In gewisser Weise ist der UN-Bericht ein Sondierungsbericht. Noch baut niemand riesige, Schwefeldioxid ausstoßende Schornsteine oder schießt Spiegel ins All.

Die üblichen Akteure, wie Bill Gates, bereiten jedoch die richtigen Bedingungen dafür vor:

Wenn das für Sie verrückt klingt, geben Sie nicht mir die Schuld!

Stellen Sie sich einen hypothetischen Laien namens Charlie vor. Charlie ist ein vernünftiger, fürsorglicher, intelligenter, aber nicht gut informierter Mensch, der noch nie etwas von der Verdunkelung des Himmels gehört hat. Charlie hat einen Freund namens Igor, der eine Vielzahl von Nachrichten liest und meist verlässliche Quellen nutzt, z. B. die offiziellen Dokumente der UNEP oder Nachrichtenmagazine wie Popular Mechanics.

Wenn Igor Charlie darüber informiert, dass einer der weltweit vermögendsten Männer die Vereinten Nationen davon überzeugt hat, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Himmel über dem gesamten Planeten zu verdunkeln, Schwefelgas, das sauren Regen verursacht, in die Atmosphäre zu leiten und möglicherweise in einigen Regionen Hungersnöte auszulösen, würde Charlie den Überbringer, Igor, für einen verrückten Verschwörungstheoretiker halten.

Das ist nicht möglich, würde Charlie sagen! Nimm deinen Hut aus Alufolie ab, Igor, lass mich in Ruhe und besorg dir ein Hobby, wäre Charlies wahrscheinliche Antwort auf solche Nachrichten. Unsere führenden Autoritäten, so würde Charlie behaupten, würden sicher nie auf die Idee kommen, die ganze Welt zu zwingen, solche verrückten Ideen umzusetzen!

Das Problem ist, dass diese beunruhigenden Ideen völlig real sind! Dies ist nicht einmal das erste Mal, dass rücksichtslose globale Pläne mit Unterstützung der UNO umgesetzt werden.

Dieselben Leute haben die ganze Welt dazu gebracht, unbewiesene Covid-Impfstoffe zu nehmen, die nicht langfristig getestet wurden und am Ende nicht funktionierten.

Die Weitergabe von Nachrichten über diese Pläne ist deshalb eine Herausforderung, weil die Pläne von Natur aus unsinnig sind. Ich habe solche Herausforderungen bereits früher erörtert und dabei auch die Verdunkelung des Himmels erwähnt.

In der Zwischenzeit werden die Weichen gestellt, damit solche Vorschläge Wirklichkeit werden.

Bill Gates ist kein Spielverderber. Werden seine Pläne zur Verdunkelung des Himmels verwirklicht werden?