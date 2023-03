Weltgesundheitsorganisation: Eine Technokratie des öffentlichen Gesundheitswesens

Wesley J. Smith hat die WHO zu Recht als eine aufstrebende Technokratie des öffentlichen Gesundheitswesens, auch bekannt als wissenschaftliche Diktatur, bezeichnet. Als Hauptorganisation der UNO versucht die WHO, alle gesundheitspolitischen Maßnahmen und Produkte auf dem Planeten Erde zu kontrollieren: eine universelle Nanny? Es gibt kein „Löffelchen voll Zucker, damit die Medizin besser ankommt“. Dies ist ein Krieg gegen die Menschheit, und Menschen werden sterben. ⁃ TN-Redakteur

Im Namen der Pandemieprävention und -bekämpfung verhandeln die Regierung Biden und internationale Organisationen über ein Abkommen, das eine Technokratie des öffentlichen Gesundheitswesens schaffen würde. Der vorgeschlagene Vertrag mit der Bezeichnung „WHO Convention, Agreement or Other International Instrument on Pandemic Prevention, Preparedness and Response“ – kurz WHO CA+ – würde die WHO von einer rein beratenden Organisation in eine Organisation mit Regelungsbefugnis zur Umsetzung internationaler öffentlicher Maßnahmen verwandeln.

Was der Vertrag beinhaltet

Die WHO CA+ zentralisiert insbesondere die Macht im Bereich der öffentlichen Gesundheit bei der WHO. Aus dem aktuellen Entwurf des vorgeschlagenen Vertrages:

Zentrale Rolle der WHO – Als leitende und koordinierende Behörde im Bereich der globalen Gesundheit und als Vorreiterin der multilateralen Zusammenarbeit im Bereich der globalen Gesundheitspolitik ist die WHO von grundlegender Bedeutung für die Stärkung der Pandemieprävention, der Bereitschaft, der Reaktion und der Erholung der Gesundheitssysteme.

Die Generaldirektorin der WHO würde die Befugnis erhalten, „Pandemien auszurufen“, woraufhin die Notfallbestimmungen des Vertrags zur Durchsetzung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Kraft treten würden:

In Anerkennung der zentralen Rolle der WHO als leitende und koordinierende Behörde für die internationale Gesundheitsarbeit und eingedenk der Notwendigkeit der Koordinierung mit regionalen Organisationen, Einrichtungen des Systems der Vereinten Nationen und anderen zwischenstaatlichen Organisationen soll der WHO-Generaldirektor in Übereinstimmung mit den hier festgelegten Bedingungen Pandemien ausrufen.

Die WHO wäre in der Lage, politische Maßnahmen zu diktieren, wenn kein internationaler Konsens durch eine Abstimmung der zwei Präsidenten und vier Vizepräsidenten des CA+ der WHO zustande käme (meine Hervorhebung hier und im Folgenden):

Das Amt der Vertragsparteien als Verwaltungsorgan des Lenkungsorgans besteht aus: (a) setzt sich aus zwei Präsidenten, vier Vizepräsidenten und zwei Berichterstattern zusammen, die in ihrer jeweiligen Eigenschaft tätig sind und von der COP für XX Jahre gewählt werden; und (b) bemüht sich, Entscheidungen im Konsens zu treffen; wenn jedoch die Bemühungen um einen Konsens nach Ansicht der Präsidenten erfolglos bleiben, können Entscheidungen durch Abstimmung des Präsidenten und der Vizepräsidenten getroffen werden.

Der Internationale Gerichtshof würde ebenfalls eine Entscheidungsbefugnis erhalten:

Bei der Ratifizierung, Annahme, Genehmigung, förmlichen Bestätigung oder dem Beitritt zum CA+ der WHO oder zu jedem späteren Zeitpunkt kann eine Vertragspartei dem Verwahrer gegenüber schriftlich erklären, dass sie für eine nicht nach Absatz 1 beigelegte Streitigkeit gegenüber jeder Vertragspartei, die dieselbe Verpflichtung übernimmt, ipso facto und ohne besondere Vereinbarung Folgendes als obligatorisch anerkennt: i) die Vorlage der Streitigkeit beim Internationalen Gerichtshof und/oder ii) ein Ad-hoc-Schiedsverfahren gemäß den vom Lenkungsorgan im Konsens anzunehmenden Verfahren.

Welche Befugnisse würden der WHO eingeräumt?

Die WHO würde die Pandemieplanung und -bekämpfung bei sich selbst zentralisieren:

Das Globale WHO-Netz für die Pandemieversorgungskette und -logistik (das „Netz“) wird hiermit eingerichtet. . . . Die Vertragsparteien unterstützen die Entwicklung und den Betrieb des Netzes und beteiligen sich im Rahmen der WHO an dem Netz, indem sie es auch in Zeiten zwischen den Pandemien aufrechterhalten und im Falle einer Pandemie in angemessener Weise ausbauen.

Die WHO könnte auch die bestehenden Rechte am geistigen Eigentum aushöhlen:

Im Falle einer Pandemie werden die Vertragsparteien: (a) geeignete Maßnahmen ergreifen, um zeitlich begrenzte Ausnahmen von den Rechten an geistigem Eigentum zu unterstützen, die die Herstellung pandemiebezogener Produkte während einer Pandemie beschleunigen oder ausweiten können, soweit dies erforderlich ist, um die Verfügbarkeit und Angemessenheit erschwinglicher pandemiebezogener Produkte zu erhöhen.

Der Vertrag würde auch eine zentrale Kontrolle des Diskurses und der Debatte ermöglichen:

Stärkung der Pandemie- und Gesundheitskompetenz 1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Wissenschaft, die öffentliche Gesundheit und die Pandemiekompetenz in der Bevölkerung sowie den Zugang zu Informationen über Pandemien und ihre Auswirkungen zu verbessern und gegen falsche, irreführende, falsche oder desinformierende Informationen vorzugehen, unter anderem durch Förderung der internationalen Zusammenarbeit. In dieser Hinsicht wird jede Vertragspartei ermutigt,: (a) auf allen geeigneten Ebenen im Einklang mit den innerstaatlichen Gesetzen und Vorschriften die Entwicklung und Durchführung von Programmen zur Aufklärung und öffentlichen Bewusstseinsbildung über Pandemien und ihre Auswirkungen zu fördern und zu erleichtern, indem sie die Öffentlichkeit informieren, über Risiken aufklären und die Infodemie über wirksame Kanäle, einschließlich der sozialen Medien, steuern; b) regelmäßige soziale Beobachtungen und Analysen durchzuführen, um die Verbreitung und die Profile von Fehlinformationen zu ermitteln, die dazu beitragen, Kommunikations- und Nachrichtenstrategien für die Öffentlichkeit zu entwerfen, um Fehlinformationen, Desinformationen und Falschnachrichten entgegenzuwirken und so das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken.

Die Souveränität der USA aufgeben

Vielleicht denken die Leser, dass wir uns keine Sorgen machen sollten, weil eine solche Preisgabe der amerikanischen Souveränität den Senat wahrscheinlich nicht passieren würde. Aber daran hat man bereits gedacht, und so sieht das Abkommen eine „vorläufige“ Mitgliedschaft bis zur formellen Ratifizierung durch ein Land vor, was bedeuten würde, dass der Präsident uns ohne Zustimmung des Kongresses auf unbestimmte Zeit beitreten könnte (wie es bei den Pariser Vereinbarungen der Fall war):

All dies erinnert mich an die von Anthony Fauci veröffentlichte Forderung, die WHO mit der Befugnis auszustatten, den „Wiederaufbau der Infrastrukturen der menschlichen Existenz“ zu bewirken. Faucis Vision ist allumfassend:

Bei einer solchen Umgestaltung müssen wir vorrangig die menschlichen Verhaltensweisen ändern, die ein Risiko für das Auftreten von Infektionskrankheiten darstellen. Dazu gehören vorwiegend die Verringerung des Gedränges zu Hause, am Arbeitsplatz und an öffentlichen Plätzen sowie die Minimierung von Umweltbelastungen wie Abholzung, intensive Verstädterung und intensive Tierhaltung.

Ebenso wichtig sind die Beendigung der weltweiten Armut, die Verbesserung der sanitären Einrichtungen und der Hygiene sowie die Verringerung des unsicheren Kontakts mit Tieren, sodass Menschen und potenzielle menschliche Krankheitserreger nur in begrenztem Maße in Kontakt kommen können.

Dieser Vertrag wäre der erste wichtige Schritt in dem vorgeschlagenen Prozess, indem er der WHO die tatsächliche Befugnis verleiht, Maßnahmen durchzusetzen, anstatt sich wie bisher auf Überzeugungsarbeit zu verlassen.

Ich bin sehr für internationale Zusammenarbeit. Aber die Bedrohung durch Pandemien wird als Vorwand benutzt, um eine internationale Technokratie zu ermächtigen. Die Verfechter der nationalen Souveränität Amerikas sollten sich gegen diese Bemühungen wehren, solange sie noch im Keim erstickt werden. Der WHO sollten niemals andere als beratende Funktionen zugestanden werden.