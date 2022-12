Amerika wird das Bevölkerungswachstum per Gesetz eindämmen

Ein Gesetzentwurf über fast 1.700 Milliarden Dollar an Staatsausgaben, von denen mehr als die Hälfte auf die Verteidigung entfällt, hat im US-Senat breite Unterstützung gefunden. Das 4155 Seiten starke Gesetz wird am Freitag von Präsident Biden unterzeichnet. Vergangene Woche hat das Repräsentantenhaus den Haushaltsentwurf bereits angenommen.

Im Haushalt sind fast 45 Milliarden Dollar für die Hilfe an die Ukraine und die NATO-Verbündeten vorgesehen. Die Verteidigungsausgaben der USA steigen von 740 Milliarden Dollar auf 858 Milliarden Dollar.

On a more sinister note, here's at least $575 million for "family planning" in areas where population growth "threatens biodiversity."



Malthusianism is a disturbing, anti-human ideology that should have ZERO place in any federal program. pic.twitter.com/7EfFx2pq0M