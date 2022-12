Meryl Nass

Sie sagen uns ihre Prioritäten von vornherein

Die WHO und ihre Partner hielten im Oktober einen Weltgesundheitsgipfel ab, auf dem sie verrieten, was sie mit uns alles vorhaben. Ich werde die strategischen Partner auflisten: Bill & Melinda Gates Foundation, CEPI, Charité – Universitätsmedizin Berlin, ENI Foundation, , Deutsches Bundesministerium für Gesundheit, Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Sanofi, Siemens Healthineers, Wellcome Trust, YouTube Health. Weitere Partner sind die Rockefeller Foundation, der Global Fund (Clintons) und das Global Governance Project.

Wenn Sie diese Details überspringen und sich nur die zentralen Themen ansehen möchten, scrollen Sie auf der Hälfte dieser Seite nach unten. Unter dem Deckmantel dieser THEMEN soll unsere Autonomie angegriffen werden.

Ich habe heute von Mike Benz erfahren, dass „Resilienz“ ein Begriff ist, der für die von der US-Regierung eingeführte Zensur verwendet wird. Die Art und Weise, wie dies geschah, war die Umbenennung unserer Gehirne, Meinungen und Social-Media-Präsenz in „Infrastruktur“. Durch den Schutz der Infrastruktur vor Schaden (voller Gedanken) wird die Infrastruktur (unser Verstand) widerstandsfähig gemacht. Ziemlich clever, nicht wahr?

Lösungen für die globale Gesundheit finden Ziel des gemeinsamen Weltgesundheitsgipfels war es, Synergien zu schaffen und die Kräfte für die Entwicklung der globalen Gesundheit zu bündeln, indem alle relevanten Führungskräfte und Interessenvertreter aus allen Sektoren in allen Regionen der Welt einbezogen werden.

Der WHS 2022 hat den Austausch gestärkt, innovative Lösungen für gesundheitliche Herausforderungen angeregt, die globale Gesundheit als zentrales politisches Thema gefördert und die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung vorangetrieben.

Jetzt wird die Gesundheit zu einem politischen Schlüsselthema „gefördert“. Ich würde das als ein Eingeständnis bezeichnen, dass die Gesundheit genutzt werden soll, um politische Vorteile zu erlangen. Was die Nachhaltigkeit betrifft, so wurden die Teilnehmer des Gipfels aufgefordert, NICHT zu fliegen, und alle Mahlzeiten waren vegetarisch.

Verringerung der Klimaauswirkungen Der Klimawandel ist eines der dringendsten Gesundheitsprobleme unserer Zeit und steht seit langem auf der Tagesordnung des Weltgesundheitsgipfels.

Projekte zur Emissionsreduzierung Die geschätzten Kohlendioxidemissionen, die durch die Flüge der Redner zum Weltgesundheitsgipfel entstehen, wurden durch die Unterstützung eines Projekts zur Emissionsminderung im indischen Bundesstaat Karnataka vollständig ausgeglichen. Das vom Gold Standard zertifizierte Kolar-Biogasprojekt stellt ländlichen Haushalten Biogasanlagen zur Verfügung, die den Einsatz von Holz und Kerosin beim Kochen reduzieren. Das Projekt hat auch gesundheitliche Vorteile für die teilnehmenden Haushalte durch die Verringerung der Luftverschmutzung in Innenräumen und wird als besonderer Beitrag zum SDG3 (Gesundheit und Wohlbefinden) bezeichnet. [Ich habe nach diesem Projekt gesucht und nur sehr wenige Informationen darüber gefunden. Wird der Tiermist von den Empfängern wirklich in Kochgas umgewandelt, oder handelt es sich dabei nur um ein weiteres System zur Übertragung von Geld und Emissionsgutschriften ohne Nutzen für die Umwelt oder die Menschen?-Nass]

Alternativen zu Flugreisen Referenten und Teilnehmer werden gebeten, wenn möglich, auf Flugreisen zu verzichten. Für Teilnehmer des Weltgesundheitsgipfels gibt es Sonderpreise bei der Deutschen Bahn. [Dies ist ein WELT-Gipfel und sie bitten die Teilnehmer, Flugzeuge zu meiden. Ist das ein Scherz? Sinnvoll wäre es gewesen, Privatflugzeuge zu verbieten.]

Verpflegung Die Mahlzeiten auf dem Weltgesundheitsgipfel sind vollständig vegetarisch und werden mit regionalen und saisonalen Produkten aus überwiegend lokalen Quellen zubereitet. [Also keine Grillen auf der Speisekarte].

Eine der Veranstaltungen trug den Titel: Die Rolle der Parlamentarier beim Vorantreiben der globalen Gesundheitsagenda. Hier.

Podiumsdiskussion (PD 13) – Europa

Parlamente spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung, Umsetzung und Überwachung von Gesetzen, Politiken und Programmen, die für die Verwirklichung des Rechts eines jeden Menschen auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit und für die Umsetzung der gesundheitsbezogenen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) relevant sind.

In diesem einen Satz stecken wichtige und beängstigende Schlagworte.

Wer entscheidet, was das höchste erreichbare Maß an Gesundheit ist? Sind dafür vielleicht viele Impfungen erforderlich?

Und wer entscheidet über das höchste erreichbare Niveau an geistiger Gesundheit? Sind dazu vielleicht Drogen erforderlich? Ist es ein einschläfernder Zustand? Einer, der nie daran denkt, die Autorität infrage zu stellen?

Und warum werden immer die Ziele für nachhaltige Entwicklung ins Spiel gebracht?

Und nun zu den zentralen Themen der Konferenz:

Investitionen für Gesundheit und Wohlergehen

Die Dringlichkeit nachhaltiger und gerechter Investitionen in Gesundheit und Wohlbefinden erweist sich angesichts der sich überschneidenden globalen Herausforderungen von heute als wichtiger denn je. Es gab ausführliche Diskussionen über die Notwendigkeit, die Investitionen in die Gesundheit zu erhöhen, insbesondere nach den Auswirkungen der COVID19-Pandemie; die Finanzinstitute engagieren sich stärker und es wurden mehrere neue Finanzinstrumente vorgeschlagen. Zwar hat sich bei privaten und institutionellen Anlegern ein Wandel hin zu verantwortungsbewussten Investitionen vollzogen – vornehmlich im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Klima -, doch muss noch mehr getan werden, um sicherzustellen, dass große Finanzströme die Gesundheit unterstützen, die Auswirkungen der Wirtschaftsakteure auf die Gesundheit verbessern und den ESG-Ansatz auf gesundheitliche Aspekte ausweiten. Da gefährdete und marginalisierte Bevölkerungsgruppen besonders betroffen sind, spielen gezielte Investitionen in die Gesundheit und ihre Determinanten auch eine entscheidende Rolle für die gesundheitliche Chancengleichheit.

Übersetzung von Nass: Wir haben Sie dazu gebracht, uns tonnenweise Geld zu geben, um den Klimawandel zu verhindern (ohne ein Ergebnis vorzuweisen), warum können wir also nicht dasselbe für die Gesundheit tun, da die WHO seit ihrer Gründung im Jahr 1948 fast nichts für die Gesundheit getan hat, und Sie haben es nie bemerkt?

Klimawandel und planetarische Gesundheit

Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die globale Gesundheit. Millionen von Menschen sind Opfer von Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Stürmen, Hunger und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, dem Anstieg des Meeresspiegels und der daraus resultierenden Migration und politischen Instabilität. Infolgedessen sehen wir erhebliche neue gesundheitliche Ungleichheiten entstehen. Um einen Kurswechsel herbeizuführen, sind kühne neue Ansätze in Politik, Forschung und Wirtschaft erforderlich. Eine noch nie dagewesene Herausforderung erfordert eine noch nie dagewesene Reaktion. Neue Koalitionen zwischen Gesundheits- und Klimabefürwortern und -aktivisten entstehen, und internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schaffen Fakten und Allianzen, um diese Agenda in den Mittelpunkt der globalen Gesundheitsmaßnahmen zu stellen. Es müssen neue Wege der Transformation im Gesundheitssektor und darüber hinaus sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene entwickelt werden. Ein Weg besteht darin, dass sich Länder und Gesundheitssysteme das Ziel setzen, in ihren Gesundheitssystemen keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen, und dass sie die LMIC bei der Dekarbonisierung ihrer Systeme unterstützen, während sie UHC und die medizinische Grundversorgung entwickeln. Ein anderer Weg besteht darin, dass die öffentliche Gesundheit die planetarische Gesundheitsagenda vollständig integriert.

Übersetzung Nass: Während wir uns um die Gesundheit kümmern, dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer noch den Klimawandel bekämpfen müssen. Lassen Sie uns die beiden Konzepte einfach zusammenführen, das Klima als die größte gesundheitliche Herausforderung der Welt bezeichnen und Maßnahmen in beiden Bereichen fordern, immer.

Architektur für die Pandemievorbereitung

Trotz der beträchtlichen Anstrengungen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten in die weltweite Pandemievorsorge investiert wurden [150 Mrd. USD wurden ausgegeben, ohne dass etwas dabei herausgekommen wäre, außer weiteren funktionsfähigen Viren! Mehrere hochrangige Gremien und Kommissionen haben Verbesserungen an der globalen Gesundheitsarchitektur empfohlen, und sowohl die G7 als auch die G20 haben die Pandemievorsorge ganz oben auf ihre Tagesordnung gesetzt. Eine große Herausforderung sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene ist der Aufbau einer stärkeren und intelligenteren Überwachung, insbesondere zur raschen Erkennung unbekannter Krankheitserreger, in Verbindung mit wirksamen Entscheidungs- und Reaktionsmöglichkeiten. Eine grundlegende Tatsache ist, dass eine bessere Pandemie- und Epidemieaufklärung voraussetzt, dass alle Länder besser vorbereitet und in der Lage sind, effektiv zusammenzuarbeiten. Hierfür sind strukturelle Aspekte wichtig, wie internationale rechtliche Rahmenbedingungen, Finanzierungsmechanismen, eine verbesserte sektorübergreifende Zusammenarbeit und die Stärkung bestehender globaler Organisationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation.

Übersetzung Nass: Unsere Freunde in der Bioabwehrindustrie haben gesagt, dass wir ihre Industrie stark ausbauen müssen. Und unter dem Deckmantel der Bereitschaft können wir die Befugnisse der Länder zum Umgang mit Pandemien an uns reißen, die globale Überwachung nicht nur von Viren, sondern auch von Menschen verstärken, neue durchsetzbare Verträge und Vorschriften schaffen und viel mehr Geld verlangen, um das alles im Rahmen der WHO zu bezahlen.

Digitale Transformation für das Gesundheitswesen

Die digitale Transformation des Gesundheitswesens schreitet mit großer Geschwindigkeit voran. Digitale Technologien sind heute ein wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zu Gesundheitskompetenz, nachhaltigen Gesundheitssystemen und universeller Gesundheitsversorgung. Im Gesundheitswesen vollziehen sich derzeit grundlegende Veränderungen in Bezug auf die Art und Weise, wie die medizinische Versorgung erbracht und Informationen beschafft und verbreitet werden. Digital Health First“-Strategien werden rasch entwickelt, da viele große Technologieunternehmen in den Gesundheitsbereich einsteigen. Die Rolle der großen Technologieplattformen in Bezug auf verlässliche Gesundheitsinformationen hat sich während der COVID-19-Pandemie deutlich gezeigt, und die Infodemie ist zu einer großen Bedrohung für die Gesundheit geworden. Diese Entwicklungen haben zu neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen und der Technologiebranche auf globaler Ebene geführt. In vielen Ländern sind jedoch erhebliche Investitionen sowohl in die Gesundheits- als auch in die digitale Infrastruktur erforderlich, und das regulatorische Umfeld ist schwach. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Datenextraktion und des Verlusts der digitalen Souveränität. Die Länder benötigen solide Strategien für die digitale Gesundheit, die Führungsqualitäten, finanzielle, organisatorische, personelle und technologische Ressourcen sowie Unterstützung bei der Bewältigung der größten Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind, umfassen.

Übersetzung Naas: Elektronische Krankenakten haben dazu beigetragen, die Gesundheitsversorgung in den USA zu ruinieren, aber auch die Möglichkeiten für Erpressung und Überwachung erheblich verbessert. Also lasst es uns auf den Rest der Welt ausweiten. Die Kontrolle über den digitalen Raum wird uns eine größere Zensur ermöglichen. Geben Sie uns mehr Geld für den Ausbau des digitalen Kontrollnetzes.

Lebensmittelsysteme und Gesundheit

Die Ernährungssysteme machen uns krank, treiben den Klimawandel voran und untergraben die Gesundheit der Ökosysteme. Lebensmittel sind das Herzstück der Gesundheit von Mensch, Ökosystem und Tier. Die Agenda ist groß: Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir über Lebensmittel denken, sie produzieren, verteilen, konsumieren, entsorgen und wertschätzen, um bessere gesundheitliche Ergebnisse zu erzielen. Es gibt fünf miteinander verbundene und zusammenhängende Pfade: ungesunde Ernährung und Ernährungsunsicherheit, Zoonoseerreger und Antibiotikaresistenz, unsichere und verfälschte Lebensmittel, Umweltverschmutzung und -zerstörung sowie Gefahren am Arbeitsplatz. Wir benötigen einen Systemwandel, um die Lebensmittelsysteme so zu verändern, dass sie eine nachhaltige, gesunde Ernährung für alle ermöglichen. Wenn die Lebensmittelsysteme umgestaltet werden, können sie zu einer starken Triebkraft für die Beseitigung von Hunger, Ernährungsunsicherheit und Unterernährung in all ihren Formen werden. Das Maßnahmenpaket umfasst die Besteuerung ungesunder Optionen und die Subventionierung gesunder Optionen, den Schutz von Kindern vor schädlicher Vermarktung von Lebensmitteln und Getränken, die Gewährleistung klarer und genauer Nährwertkennzeichnungen, die Verringerung des Gehalts an Salz, Zucker und schädlichen Fetten in verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken, die Anreicherung von Grundnahrungsmitteln mit zusätzlichen Vitaminen und Mineralien, die Gewährleistung, dass nahrhafte Lebensmittel für eine gesündere Ernährung in Schulen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen serviert oder verkauft werden, die Verbesserung der Überwachung von und der Reaktion auf lebensmittelbedingte Krankheiten sowie die Bewertung und Stärkung nationaler Lebensmittelkontrollsysteme.

Übersetzung Nass: Um das globale Lebensmittelsystem zu übernehmen, benötigten wir eine wirklich große Lüge. Also haben wir den Klimawandel mit der Behauptung verknüpft, dass Lebensmittel uns krank machen (nein, es sind nicht die Zusatzstoffe und das Junkfood). Ihr habt die Lebensmittelproduktion vermasselt, also überlasst es uns, euch mit gesunden, nachhaltigen Grillen für alle zu versorgen. Und wir werden behaupten, dass wir all die Dinge in Ordnung bringen werden, die unsere Partner aus der Pharma- und Agroindustrie auf dieser Konferenz bisher von den Regulierungsbehörden verhindert haben. Und wir werden „nationale Lebensmittelkontrollsysteme“ einführen.

Ich erinnere mich, als Rhodesien die Lebensmittelkontrolle einführte. Die Schwarzen wurden auf Hungerkuren gesetzt, um zu verhindern, dass sie ihr Essen mit den Guerillas teilen. Oje.

Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme und Gerechtigkeit

Sowohl die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme als auch die gesundheitliche Chancengleichheit ist entscheidend für eine wirksame und effiziente Reaktion auf Krisen wie COVID-19. Wenn ein Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, dem Druck eines Schocks standzuhalten, kann es aufhören zu funktionieren oder zusammenbrechen, wodurch insbesondere die Schwächsten gefährdet sind. Daher ist es dringend erforderlich, dass sich die Regierungen auf globaler und nationaler Ebene für nachhaltige Fortschritte bei der allgemeinen Gesundheitsversorgung und der Gesundheitssicherheit einsetzen und sich gleichzeitig konsequent für Gerechtigkeit einsetzen. Dies erfordert einen integrierten Ansatz für den Auf und Wiederaufbau von Gesundheitssystemen, die den Bedürfnissen der Bevölkerung vor, während und nach gesundheitlichen Notfällen gerecht werden. Erforderlich sind Anpassungen an langfristige Veränderungen, kontinuierliches Lernen, wesentliche Funktionen der öffentlichen Gesundheit, eine starke primäre Gesundheitsversorgung, ein umfassendes Risikomanagement für Notfälle und die Einbindung der gesamten Gesellschaft. Die WHO hat sieben politische Empfehlungen für den Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme auf der Grundlage der primären Gesundheitsversorgung herausgegeben, und die Überwachung der gesundheitlichen Ungleichheit durch die WHO bietet eine Evidenzbasis für gleichheitsorientierte Politiken, Programme und Praktiken, die darauf abzielen, bestehende Lücken zu schließen.

Übersetzung Nass: Definieren Sie „Resilienz“, „Gesundheitssicherheit“, „integrierter Ansatz“, „gesamtgesellschaftlich“ und „gleichstellungsorientierte Politik“. Wovon reden Sie eigentlich? Dann nennen Sie mir ein Beispiel, in dem die WHO etwas davon erreicht hat, irgendwo.

Globale Gesundheit für den Frieden

Nach Angaben der Vereinten Nationen leben heute zwei Milliarden Menschen, d. h. ein Viertel der Weltbevölkerung, in konfliktbetroffenen Gebieten. Als Reaktion darauf hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Globale Initiative „Gesundheit für den Frieden“ (Global Health for Peace Initiative, GHPI) ins Leben gerufen, die darauf abzielt, die Gesundheit als Einflussfaktor für den Frieden und die WHO als Akteur zu positionieren, der durch konfliktsensible und friedensfördernde Gesundheitsmaßnahmen in konfliktbetroffenen Gebieten zur Erhaltung des Friedens beiträgt. Das GHPI fördert und unterstützt die Entwicklung von Gesundheitsprogrammen, die Friedens- und Konfliktdynamiken berücksichtigen und, wo möglich, zu Friedensergebnissen beitragen. Auf der Grundlage des Prinzips „Do no harm“ zielt es darauf ab, Interventionen zu entwickeln, die auf die Konfliktdynamik, die treibenden Kräfte und die Akteure Rücksicht nehmen, und es sucht nach Wegen, um zu Friedensergebnissen beizutragen und gleichzeitig Gesundheitsziele zu verfolgen. Es umfasst Initiativen zur psychischen Gesundheit und psychosozialen Unterstützung, zum Dialog auf Gemeinschaftsebene und zur inklusiven Gesundheitsförderung. Gesundheitsmaßnahmen können einen echten Unterschied machen, sie können als Ausgangspunkt dienen, um Menschen zusammenzubringen. Sie tragen auch dazu bei, den Dialog, die Partizipation, die Inklusion und die Vertrauensbildung zu ermöglichen und zu fördern.

Übersetzung Nass: Wir haben die Zahl „2 Milliarden“, die in Konfliktgebieten leben, erfunden, um unsere Interventionen so darzustellen, als hätten sie eine viel größere Wirkung, als möglich ist. Dann haben wir uns ein Konzept ausgedacht: „Frieden durch Gesundheitsinterventionen“. Damit konnten wir behaupten, dass eine Gesundheitsorganisation (die WHO) dafür verantwortlich sein kann, Frieden in Konfliktgebiete zu bringen, obwohl das die Aufgabe der UN ist, nicht unsere. Und wir werden die Gesundheitsförderung nutzen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Und vielleicht können wir die Kriegsteilnehmer unter Drogen setzen und es psychische Gesundheit nennen.

Meryl Nass ist Ärztin und Forscherin, die bewiesen hat, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen ist. Sie deckte die Gefahren des Anthrax-Impfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von COVID-Medikamenten und „Fehlinformationen“ entzogen.