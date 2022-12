Putin erklärt, warum er keine andere Wahl hatte, als die russische Bevölkerung in der Ukraine zu schützen

Bei der Entscheidung von Präsident Putin, die Sonderoperation seines Landes einzuleiten, spielten ganz eindeutig humanitäre Motive eine große Rolle. Zum Teil wurde er von dem Wunsch getrieben, die Menschenrechte seiner Volksgenossen in der Ukraine zu verteidigen, nachdem die westlichen Schirmherren des Regimes die gewaltsame Verletzung dieser Rechte durch Kiew im Rahmen des hybriden Krieges dieses de facto aus dem Neuen Kalten Krieg hervorgegangenen Blocks gegen Russland unterstützt hatten, der Russland spaltet und beherrscht. Der ukrainische Bürgerkrieg brachte Russland daher in eine strategisch ungünstige Position, die Präsident Putin zum Handeln zwang.

Präsident Putin hielt am Donnerstag unerwartet eine weitreichende Pressekonferenz ab, auf der er unter anderem erklärte, warum er keine andere Wahl hatte, als die russische Bevölkerung in der Ukraine zu schützen. Der russische Staatschef hat die humanitären Gründe für die Sonderoperation seines Landes regelmäßig bekräftigt, aber dieses Mal ging er viel ausführlicher als sonst vor. In diesem Beitrag werden die einzelnen Teile seiner Antwort analysiert, und anschließend werden einige abschließende Gedanken geteilt.

———-

* Sie haben gefragt, ob es möglich ist, über eine größere Beteiligung der USA am Konflikt in der Ukraine zu sprechen. Ich denke, wir müssen das Problem in einem größeren Rahmen betrachten. Was meine ich konkret und warum? Weil die Vereinigten Staaten dies seit langem tun – sie sind seit langem in die Prozesse involviert, die im sowjetischen und postsowjetischen Raum stattfinden.“

– Präsident Putin stellte die gegenwärtige Phase des Ukraine-Konflikts sofort in den richtigen historischen Kontext, indem er seine Zuhörer an die wahren Ursprünge erinnerte und betonte, dass alles letztlich auf die Einmischung der USA in die ehemalige Sowjetunion zurückzuführen sei.

* Zu Sowjetzeiten arbeiteten ganze Institute in der Ukraine, die den Hintergrund des Problems genau kannten. Sie haben erfahrene, profunde Fachleute, die das professionell wissen. Ich wiederhole: Die Grundlagen wurden zu Sowjetzeiten gelegt, Leute wurden ausgewählt, Bedeutungen wurden definiert und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle nicht ins Detail gehen – dies ist nicht das richtige Format, um tief in die Geschichte des Themas einzutauchen. Dennoch ist klar, woher das alles kommt.“

– Darauf aufbauend erläuterte er den Modus Operandi, insbesondere den Einfluss externer Kräfte, die über ihre Nachrichtendienste bereits bestehende Identitätsunterschiede verschärften.

* Die Einheit der russischen Welt ist ein sehr subtiles Thema. Teile und herrsche – dieser Slogan wurde schon in der Antike verwendet und wird in der realen Politik immer noch aktiv genutzt. Deshalb haben unsere potenziellen Gegner, unsere Gegner, immer davon geträumt und sich immer damit beschäftigt. Sie haben versucht, uns zu spalten und dann die einzelnen Teile zu verwalten.“

– Präsident Putin hat damit explizit ausgesprochen, was er zuvor angedeutet hatte, nämlich dass es den Amerikanern schon immer darum ging, die klassische Strategie des Teilens und Herrschens gegen die ehemalige Sowjetunion und ihren Nachfolgestaat, die Russische Föderation, voranzutreiben.

* „Was ist hier neu? Die Idee des ukrainischen Separatismus wurde vor langer Zeit geboren, als wir noch ein Land waren. Wissen Sie, ich habe immer gesagt, dass, wenn jemand beschließt, dass sich eine separate ethnische Gruppe gebildet hat und unabhängig leben will, es um Gottes Willen unmöglich ist, jemals gegen den Willen des Volkes vorzugehen.“

– Konkret bezieht er sich dabei auf seine zuvor formulierte Position, sein magna opus vom Sommer 2021 „Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern“, in dem er seinen Glauben an die Unabhängigkeit der Ukraine bekräftigt, allerdings als wirklich souveräner Staat und nicht als Stellvertreter feindlicher Mächte wie der USA.

* Es ist unmöglich, sich jemals gegen den Willen von Menschen zu stellen, die sich in einer anderen Realität fühlen, die sich als Teil des russischen Volkes und der russischen Welt betrachten, die glauben, Teil dieser Kultur, dieser Sprache, dieser Geschichte und dieser Traditionen zu sein. Auch sie kann niemand bekämpfen.“

– An dieser Stelle begann Präsident Putin, die humanitären Beweggründe für die Sonderoperation seines Landes zu erläutern, indem er darauf hinwies, dass man nicht mit zweierlei Maß messen dürfe, wenn es um das von der UNO verankerte Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer und Russen gehe.

* „Aber 2014 wurde ein Krieg über sie entfesselt. Ich meine einen Krieg. Es ging um Folgendes. Was war es, als die Zentren von Millionenstädten aus der Luft angegriffen wurden? Was war es, als Truppen mit Panzern gegen sie eingesetzt wurden? Es war ein Krieg, ein Kampfeinsatz. Wir haben das alles ertragen, ertragen und ertragen, in der Hoffnung auf ein Friedensabkommen. Jetzt stellt sich heraus, dass wir einfach getäuscht wurden. Ein Land wie die Vereinigten Staaten ist also schon seit langem in diese Angelegenheit verwickelt. Eine lange Zeit.“

– Er sagt es nicht direkt, aber der letzte Teil der obigen Passage deutet an, wie enttäuscht er von seiner ehemals engen Freundin Merkel ist, weil sie zugegeben hat, dass Minsk nur ein Trick war, um Kiew vor seiner geplanten letzten Offensive im Donbass aufzurüsten, die den ukrainischen Bürgerkrieg endgültig beenden sollte.

* In diesem Sinne kann man sagen, dass sie das gewünschte Ziel erreicht haben, indem sie uns zu den aktuellen Ereignissen geführt haben. Wir hatten unsererseits auch keine andere Wahl als die Maßnahmen, die wir Ende Februar letzten Jahres ergriffen haben. Ja, das war die Logik, die den Entwicklungen zugrunde lag, aber unser primäres Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die sich – ich wiederhole – als Teil unserer Nation und unserer Kultur fühlen.

– Präsident Putin ging in diesem Teil mit gutem Beispiel voran, indem er das Wunschdenken zerstreute, von dem er den russischen strategischen Prognostikern zuvor abgeraten hatte, nachdem er zugegeben hatte, dass er in der Tat von Merkel in Bezug auf Minsk getäuscht worden war, auch wenn einige in der Alt-Media-Gemeinde weiterhin darauf beharrten, dass er es nicht war.

* „Was haben wir einst geglaubt? Wir haben geglaubt, dass die UdSSR aufhört zu existieren. Aber, wie ich auf der gestrigen Sitzung des Verteidigungsministeriums sagte, dachten wir, dass unsere gemeinsamen historischen Wurzeln, unser kultureller und geistiger Hintergrund stärker sein würden als das, was uns auseinander zieht, und solche Kräfte hat es immer gegeben. Wir nahmen an, dass das, was uns eint, stärker ist. Aber nein, das war nicht der Fall, und zwar aufgrund der Unterstützung durch äußere Kräfte und der Tatsache, dass Menschen mit extremen nationalistischen Ansichten im Wesentlichen nach dem Zusammenbruch der Union an die Macht kamen.“

– Hier ergänzt er die vorangegangene Einsicht, indem er den Denkprozess der russischen Politiker erläutert, der ungewollt dazu beigetragen hat, dass sie alle, er selbst zugegebenermaßen eingeschlossen, von Merkel dazu verleitet wurden, sich in Bezug auf Minsk einem Wunschdenken hinzugeben und auf gut gemeinte politische Fantasien über die Ukraine hereinzufallen.

* Und diese Spaltung wurde mit Hilfe dieser Kräfte und trotz all unserer Bemühungen immer schlimmer. Wie ich einmal gesagt habe – zuerst wurden wir auseinandergezogen, getrennt und dann gegeneinander aufgehetzt. In diesem Sinne haben sie natürlich Ergebnisse erzielt, und in diesem Sinne war es für uns eine Art Fiasko. Es blieb uns nichts anderes übrig. Vielleicht wurden wir absichtlich an diesen Punkt, an diesen Abgrund gebracht. Aber wir konnten uns nirgendwohin zurückziehen, das ist das Problem.

– Präsident Putin zeigte einmal mehr, dass er nicht davor zurückschreckt, seine politischen Unzulänglichkeiten offen einzugestehen, indem er die komplizierte Situation, in die Russland am Vorabend seiner Sonderoperation hineingezwungen wurde, als „eine Art Fiasko für uns“ bezeichnete, was zutreffend ist und vom Scheitern des vorherigen Ansatzes seines Landes zeugt.

* Sie waren immer voll involviert, sie haben ihr Bestes getan. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, aber Sie können es in den Geschichtsbüchern nachlesen. Einer der Abgeordneten der zaristischen Staatsduma sagte, wenn ihr die Ukraine verlieren wollt, dann fügt ihr Galizien hinzu. Und genau das ist am Ende passiert; er erwies sich als Visionär. Und warum? Weil die Menschen aus diesem Teil sich sehr aggressiv verhalten und die schweigende Mehrheit im Rest des Gebietes tatsächlich unterdrücken.“

– Bei der Frage, warum Russland in ein solches „Fiasko“ hineingezogen wurde, deutete er an, dass dies zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die politischen Entscheidungsträger den Einfluss der hypernationalistischen Ukrainer aus der ehemaligen polnischen Region Ostgalizien auf den Rest des Landes unterschätzt haben, ein Problem, das bereits vor einem Jahrhundert vorhergesehen wurde.

„Aber auch hier haben wir geglaubt, dass das Fundament unserer Einheit stärker sein würde als die Tendenzen, die uns auseinanderreißen. Aber es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war. Sie begannen, die russische Kultur und die russische Sprache zu unterdrücken, versuchten, unsere geistige Einheit auf völlig barbarische Weise zu brechen. Und sie taten so, als würde es niemand merken. Und warum? Weil, wie ich schon sagte, ihre Strategie darin bestand, zu spalten und zu herrschen.

– Als er auf die Ursprünge der jüngsten Phase des Ukraine-Konflikts zurückkam, erläuterte Präsident Putin, wie hyper-nationalistische Ukrainer aus Galizien ihren russischen Landsleuten gewaltsam ihre Identität aufzwangen, was von den USA als Teil ihres Plans des Teilens und Herrschens unterstützt wurde.

* Eine Vereinigung des russischen Volkes ist unerwünscht. Keiner will sie. Andererseits würde unsere Uneinigkeit sie glücklich machen; sie würden uns gerne weiter auseinanderreißen. Aber unsere Vereinigung und Konsolidierung ist etwas, was niemand will – außer uns, und wir werden es tun und wir werden Erfolg haben.“

– Der letzte Teil seiner Antwort über die Rolle Amerikas bei der Provokation der russischen Sonderoperation fasste die große strategische Motivation des absteigenden unipolaren Hegemons zusammen und stellte sie der seines Landes gegenüber, indem er erklärte, dass Moskau in seinem Bestreben, das russische Volk zu vereinen, niemals besiegt werden wird.

———-

