Amerikaner haben faktisch bereits eine digitale ID: 94 % der Flugreisenden erfüllen die REAL-ID-Vorgaben; ab dem 1. Februar zahlen die übrigen 6 % 45 US-Dollar und müssen ihre biometrischen Daten an Flughäfen abgeben.

Die einzige noch fehlende Komponente für ein vollständig digitalisiertes Kontrollraster ist tokenisiertes digitales bzw. programmierbares „Geld“ – aber auch daran arbeitet die Trump-Regierung bereits.

Leo Hohmann

Ab dem 1. Februar wird das Vorgehen der Trump-Regierung gegen nicht konforme amerikanische Bürger, die ohne eine von der Bundesregierung genehmigte REAL ID fliegen, dazu führen, dass ihnen eine zusätzliche Gebühr von 45 US-Dollar berechnet wird und sie gezwungen werden, ihre biometrischen Daten herauszugeben.

Ab dem 1. Februar haben Reisende, die ohne konforme Identifikation an einem Kontrollpunkt erscheinen, laut der Transportation Security Administration (TSA) die Möglichkeit, eine Gebühr von 45 US-Dollar zu zahlen und ein zusätzliches „modernisiertes“ Verifizierungsverfahren zu durchlaufen.

Die Website Biometric Update berichtet, dass die amtierende TSA-Direktorin Ha Nguyen McNeill folgende Informationen bereitgestellt hat:

„Reisende, die an TSA-Kontrollpunkten keine akzeptable Form der Identifikation vorlegen und dennoch fliegen möchten, haben die Möglichkeit, eine Gebühr von 45 US-Dollar zu zahlen und das TSA-ConfirmID-Verfahren zu durchlaufen“, sagte McNeill.

Die TSA erklärt weiter in einer Pressemitteilung auf ihrer Website:

„Alle Flugreisenden, die TSA ConfirmID nutzen, unterliegen einer zusätzlichen ID-Überprüfung, weiteren Sicherheitsmaßnahmen und möglichen Verzögerungen. Reisende, die ohne eine REAL ID oder eine andere akzeptable Form der Identifikation am TSA-Kontrollpunkt erscheinen und die TSA-ConfirmID-Gebühr noch nicht bezahlt haben, müssen mit zusätzlichen Verzögerungen rechnen, die dazu führen können, dass sie ihren Flug verpassen.“

Ach ja – und übrigens: All eure persönlichen Daten werden an ICE und vermutlich an jede andere Regierungsbehörde weitergegeben, die danach fragt.

Als McNeill mit Berichten konfrontiert wurde, wonach ICE inländische Fluggastdaten zur Unterstützung von Abschiebungsmaßnahmen nutzt, „bestritt sie die Zusammenarbeit nicht“, berichtete das Portal. „Stattdessen verteidigte sie dies als legitime behördeninterne Koordination und stellte es als Teil des gesamten Aufgabenbereichs des DHS dar.“

Die Frage, die McNeill nicht beantwortete – vermutlich, weil sie nicht gestellt wurde – ist, wie viele andere Regierungsbehörden Zugang zu den persönlichen Daten der Amerikaner haben. Was ist mit staatlichen Auftragnehmern wie der Datenerfassungs- und Analysefirma Palantir? Werden sie diese Informationen erhalten? Ich denke, wir sollten davon ausgehen, dass sie es werden, da sie im Geschäft sind, Dossiers über alle Amerikaner zu erstellen und diese Informationen gewinnbringend an die Regierung zurückzuverkaufen.

FAZIT: Das Department of Homeland Security ist und war schon immer ein völlig verfassungswidriges staatliches Monstrum, das nach dem 11. September geschaffen wurde, um Amerikaner auszuspionieren, zu verfolgen, zu katalogisieren und sie letztlich vollständig zu versklaven.

Dies war der Grund, warum unsere Regierung zugelassen hat, dass unser Land am 11. September 2001 angegriffen wurde. Sie hatte bereits das gesamte Drehbuch zur Zerschlagung der Verfassung und der individuellen Freiheit fertig im Regal liegen und wartete nur darauf, umgesetzt zu werden. Sie brauchte lediglich eine gute Krise, um damit zu beginnen. Der REAL-ID-Act wurde 2005 vom Kongress verabschiedet, zu einer Zeit, als biometrische Technologien noch in den Kinderschuhen steckten. Heute hat die Technologie den Wunsch der Regierung eingeholt, uns rund um die Uhr in Echtzeit zu überwachen.

Ich erwarte, dass Amerikaner bald eine REAL ID nicht nur zum Besteigen eines Flugzeugs vorlegen müssen, sondern für weit mehr, und dass die 6 Prozent der Amerikaner, die diese nationale bzw. digitale ID nicht besitzen, in den finanziellen Ruin getrieben und bei jedem Schritt schikaniert werden.

In den letzten Wochen haben wir viel über das wahre Gesicht der Trump-Regierung gelernt. Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass man tatsächlich mit einem Mandat aus der Biden-Ära fortfährt, das vorschreibt, dass alle neuen Fahrzeuge, die ab diesem Jahr in den USA verkauft werden, mit einem fernsteuerbaren staatlichen Abschaltsystem ausgestattet sein müssen. Die Regierung wird in der Lage sein, Ihr Fahrzeug ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung abzuschalten. Es ist so etwas wie ein Red-Flag-Gesetz zur Beendigung des motorisierten Verkehrs. Man schaltet zunächst Ihr Verkehrsmittel ab und kümmert sich später darum, zu beweisen, dass Sie kein verantwortungsvoller Fahrer sind. (Trump sagte bekanntlich, er wolle, dass die Regierung jemandem die Waffenrechte entziehen kann und sich erst später um das rechtsstaatliche Verfahren kümmert.) Könnte es noch orwellianischer werden?

Diese Regierung führt uns direkt in den Great Reset, der aus einem globalen digitalen Überwachungsstaat und einem Sozialkredit-Bewertungssystem besteht, ähnlich dem, das bereits in China existiert.

Wir haben diese Woche außerdem erfahren, dass ICE nicht nur illegale Einwanderer verfolgt, sondern alle Amerikaner, und mithilfe der Datenerfassungsfirma Palantir Technologies Datenbanken über jeden anlegt. Palantir ist ein globaler Datenriese mit massiven Regierungsaufträgen bei mehreren Bundesbehörden, darunter FBI, CIA, IRS, DHS und das Verteidigungsministerium. Palantirs Gründer und Vorsitzender, der milliardenschwere Technokrat Peter Thiel, war einer der größten finanziellen Unterstützer des Trump-Vance-Teams bei der Wahl 2024.

Trump bekräftigte diese Woche zudem seine verzerrte Sicht auf den Zweiten Verfassungszusatz und sagte, das Tragen einer 9-mm-Handfeuerwaffe mit zusätzlichem Magazin sei „schlechtes Zeug“, das an bestimmten öffentlichen Orten nicht erlaubt sein sollte. Dazu gehöre jeder Ort, an dem seine föderalen ICE-Agenten auftauchen könnten, um eine „Operation“ durchzuführen.

Traurigerweise sind Konservative größtenteils entweder still geblieben oder haben diese Regierung bejubelt, während sie uns in eine autoritäre Gesellschaft auf Basis eines techno-faschistischen Systems führt.

Alles, was einem potenziellen Lockdown-Kontrollnetzwerk noch fehlt, ist eine Form von digitalem, programmierbarem, tokenisiertem „Geld“. Aber keine Sorge: Auch daran arbeitet die Regierung bereits, wobei digitale Stablecoins (vom US-Finanzministerium durch Trumps Genius Act genehmigt) so positioniert werden, dass sie den zunehmend entwerteten US-Dollar ersetzen.

Trump war schon immer ein globalistischer New-York-Liberaler, der sich als America-First-Konservativer ausgab. Es ist an der Zeit, dass wir klüger werden und ihn beim Wort nehmen.