Trumps erstes Jahr: Eine Bilanz

Ted Snider

Es gibt viele Kriterien, anhand derer sich das erste Amtsjahr von US-Präsident Donald Trump bewerten lässt. Manche messen es an Zöllen und der Wirtschaft, andere an der Einwanderungsbehörde ICE und der Einwanderungspolitik, wieder andere an Zivilisiertheit und Demokratie.

Doch aus außenpolitischer Sicht ist das beste Kriterium für Trumps erstes Jahr das, das er sich selbst gesetzt hat. Trump versprach, der „Präsident des Friedens“ zu sein, und erklärte in seiner Antrittsrede: „Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den gewonnenen Schlachten messen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden – und vielleicht am wichtigsten, an den Kriegen, die wir gar nicht erst beginnen. Mein größter Stolz wird es sein, ein Friedensstifter und Einiger zu sein.“

Doch Trump war kein Friedenspräsident. Seit er dieses Versprechen gab, hat er 622 Bombenangriffe durchführen lassen. Er hat Militärschläge gegen sieben Länder verübt. In einigen Fällen hat er die Kriege, obwohl er sie nicht begonnen hat, eskaliert. Andere Kriege begann er, obwohl er versprochen hatte: „Ich werde keine Kriege anfangen, ich werde Kriege beenden.“ Jeder dieser Kriege war eine bewusste Entscheidung. Und jede dieser Entscheidungen war eine Fehlentscheidung, denn die Kriege waren unnötig, die Gründe teils erfunden und die Lösungen teilweise auf dem Tisch.

Trump hat nicht nur Kriege begonnen, er hat auch mit Kriegen gedroht. Kriegsminister Pete Hegseth sagte, Amerikas „Gegner seien gewarnt. Amerika kann seinen Willen jederzeit und überall durchsetzen.“ Trump drohte Kolumbien und sagte dem Präsidenten: „Pass auf, was du sagst.“ Außenminister Marco Rubio warnte Kuba: „Wenn ich in Havanna leben und in der Regierung wäre, wäre ich zumindest ein bisschen besorgt.“ Trump warnte: „Mexiko muss endlich etwas unternehmen, denn [Drogen] strömen durch Mexiko, und wir werden etwas dagegen tun müssen.“

Obwohl er Kanada nicht militärisch bedroht hat, drohte er wiederholt mit dem Einsatz von „wirtschaftlicher Gewalt“, um die künstlich gezogene Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten zu beseitigen und Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen.

Er bezeichnete den Erwerb Grönlands als „absolute Notwendigkeit“ und schloss eine militärische Annexion nicht aus. Am 17. Januar kündigte Trump an, dass Zölle auf Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Finnland erhoben würden, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf Grönlands erzielt sei. Diese Zölle dienen nicht dem Schutz amerikanischer Märkte, sondern sind ein erzwungener Versuch, die Souveränität eines NATO-Verbündeten zu verletzen und dessen Territorium zu annektieren.

Trump hat nicht nur mit Kriegen gedroht, er hat sie auch geführt. Er hat Militärschläge im Irak durchgeführt. Ende 2025 ordnete Trump die Operation Hawkeye Strike an, bei der mehr als siebzig IS-Ziele in Syrien angegriffen wurden. Die Angriffe waren eine Reaktion auf einen Anschlag in Palmyra, bei dem zwei US-Soldaten getötet wurden. Kriegsminister Pete Hegseth bezeichnete die Operation als „Racheakt“. Obwohl die Trump-Regierung den IS für den Tod der US-Soldaten zur Rechenschaft ziehen wollte, gab das syrische Innenministerium bald bekannt, dass der Attentäter den syrischen Sicherheitskräften angehörte. Trump hat die Angriffe auf Syrien eskaliert. Am 10. Januar feuerten die USA „mehr als 90 Bomben und Raketen auf mindestens 35 Ziele ab“.

Als designierter Präsident hatte Trump erklärt: „Syrien ist ein Chaos, aber nicht unser Freund, und die Vereinigten Staaten sollten sich da raushalten. Das ist nicht unser Kampf. Lasst ihn seinen Lauf nehmen. Mischt euch nicht ein!“

Seit seiner Amtseinführung hat Trump die Anti-Terror-Operationen in Somalia verstärkt und 126 Einsätze gestartet. Trump hat diesen Krieg nicht begonnen: Die Kampagne war Teil des von George W. Bush initiierten Krieges gegen den Terrorismus. Doch Trump verschärfte ihn. In seinem Amtsjahr führten die USA mehr Operationen in Somalia durch als während der Amtszeiten von Bush, Obama und Biden zusammen.

Trump erhöhte zudem die Zahl der Luftangriffe gegen die Huthis im Jemen, bevor er sie im Mai beendete.

Trump begann außerdem drei Kriege: in Nigeria, im Iran und in Venezuela.

Zunächst erklärte Trump Nigeria gemäß dem US-amerikanischen Gesetz zur internationalen Religionsfreiheit zu einem „besonders besorgniserregenden Land“. Diese Bezeichnung ist Ländern vorbehalten, die systematische, andauernde und schwerwiegende Verstöße gegen die Religionsfreiheit begehen oder tolerieren. Er behauptete, das Christentum sei in Nigeria existenziell bedroht. Er warnte, die USA könnten „sehr wohl mit voller Wucht in dieses nun in Ungnade gefallene Land einmarschieren, um die islamischen Terroristen, die diese schrecklichen Gräueltaten begehen, vollständig auszulöschen“, und falls die USA angreifen sollten, „würde es schnell, brutal und gnadenlos sein, genau wie die Terroristen unsere geliebten Christen angreifen!“ Am Weihnachtstag setzte er diese Warnung in die Tat um und bombardierte sechzehn Ziele in Nigeria.

Doch dieser Krieg war eine verhängnisvolle Wahl, denn die Begründung dafür war haltlos. Islamische Kämpfer töten Christen. Aber auch Christen töten Muslime. Und selbst das ist nicht die ganze Wahrheit, denn islamische Gruppen wie Boko Haram töten ebenfalls Muslime, die sie als Ungläubige betrachten.

Die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit stellt in ihrem Nigeria-Bericht von 2024 fest, dass die Gewalt eine große Anzahl von Christen und Muslimen betrifft. Es wurden mehr Muslime als Christen getötet. In der Region, in der Christen überproportional häufig Opfer sind, werden die Tötungen von muslimischen Hirten und nicht von islamistischen Militanten verübt und sind nicht religiös motiviert. Es sind weniger Muslime, die Christen aufgrund ihres Glaubens töten, als vielmehr Hirten, die Bauern in einem Kampf um Land und Wasser töten, der auf klimabedingte, nicht religiöse Konflikte zurückzuführen ist. Die US-Botschaft in Nigeria erklärt, die Krise sei unter anderem auf die weit verbreitete Ernährungsunsicherheit zurückzuführen.

Wie in Nigeria basierte auch der Krieg in Venezuela auf einer falschen Annahme. Am 3. Januar griffen die USA Venezuela an und nahmen Präsident Nicolás Maduro gefangen. Die Militäroperation wurde ursprünglich als Krieg gegen einen Drogenstaat und dessen Präsidenten verkauft, der als „Drahtzieher“ skrupelloser Kartelle galt, die Amerika mit Drogen überschwemmen. Die USA wussten, dass beide Behauptungen falsch waren. Sie wussten, dass Venezuela keine bedeutende Quelle für Fentanyl oder andere Drogen ist und dass Maduro weder der Drahtzieher wae noch mit den Kartellen kooperierte. Als die überarbeitete Anklageschrift gegen Maduro am Tag seiner Festnahme veröffentlicht wurde, war die Behauptung, das Cartel de los Soles sei eine reale Organisation und Maduro ihr Anführer, hinfällig.

Der Krieg basierte nicht nur auf einer Fiktion, sondern war auch unnötig. Obwohl Trump sich scheinbar für Rubios militärische Strategie und gegen Richard Grenells diplomatische Linie entschieden hat, ähnelt der Kurs nach der Militäroperation dem diplomatischen Kurs, den Grenell mit einigem Erfolg verfolgt hatte. Im Rahmen eines vor der Militäroperation zwischen Venezuela und den USA ausgehandelten diplomatischen Abkommens bot Maduro an, alle Ölprojekte für US-Unternehmen zu öffnen, ihnen Vorzugsverträge zu gewähren und die Öllieferungen nach China zu stoppen. Diese diplomatische Lösung weist starke Ähnlichkeiten mit der militärisch erzwungenen Lösung auf.

Berichten zufolge war Maduro auch bereit, zurückzutreten, wenn seine Vizepräsidentin Delcy Rodríguez eine Übergangsregierung bis zu Wahlen leiten dürfte – ein ähnliches Ergebnis wie das militärisch herbeigeführte.

Trotz der US-amerikanischen Bombardierung iranischer ziviler Atomanlagen am 23. Juni lag eine diplomatische Lösung vor. Es gab zwei mögliche Varianten: Die eine sah vor, dass der Iran sein hochangereichertes Uran exportiert oder umwandelt und die zukünftige Anreicherung auf 3,67 % begrenzt, im Gegenzug für maximale Transparenz und Inspektionen in Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO). Ein weiterer Vorschlag sah vor, dass Iran sein Atomprogramm in ein internationales Konsortium einbindet. Dies würde Iran zwar die Urananreicherung ermöglichen, ihm aber den Zugang zum vollständigen Anreicherungsprozess verwehren, indem verschiedene Aufgaben im Prozess auf unterschiedliche Mitgliedstaaten verteilt würden, darunter wahrscheinlich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die verschiedenen Mitgliedstaaten könnten die IAEA unterstützen, indem sie sich gegenseitig überwachen.

Der Krieg war unnötig. Seitdem hat Trump Iran erneut mit einem Angriff gedroht, und zwar unter drei Bedingungen: wenn Iran sein ziviles Atomprogramm wiederaufnimmt, wenn es sein Raketenprogramm fortsetzt oder wenn es bei den jüngsten Protesten zu Todesfällen kommt. Trump drohte auch mit einem Regimewechsel. Am 13. Januar postete Trump: „Iranische Patrioten, PROTESTIERT WEITER! ÜBERNEHMT EURE INSTITUTIONEN!!! Merkt euch die Namen der Mörder und Gewalttäter. Sie werden einen hohen Preis zahlen. Ich habe alle Treffen mit iranischen Offiziellen abgesagt, bis die sinnlose Tötung von Demonstranten AUFHÖRT. HILFE IST UNTERWEGS. MIGA!!!“ Am 17. Januar erklärte Trump unmissverständlich: „Es ist Zeit, sich nach einer neuen Führung im Iran umzusehen.“

Zu Beginn seines ersten Amtsjahres nach seiner Rückkehr sagte Trump, seine Leistung solle an den „Kriegen, die wir nie begonnen haben“, gemessen werden. Am Ende seines ersten Jahres, in Anbetracht dessen, dass er den Friedensnobelpreis nicht erhalten hat, sagt Trump nun: „Ich fühle mich nicht länger verpflichtet, ausschließlich an den Frieden zu denken, obwohl dieser immer im Vordergrund stehen wird, sondern kann nun darüber nachdenken, was gut und richtig für die Vereinigten Staaten von Amerika ist.“

Gemessen an Trumps eigenen Maßstäben und an seinen Versprechungen war das erste Jahr kein Erfolg.