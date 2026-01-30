US-Geheimdienste planten bereits in den 1950ern psychische Eingriffe über Essen und Medizin

Als die CIA im Januar 1983 ein internes Memorandum aus dem Jahr 1952 freigab, gewährte sie unbeabsichtigt einen seltenen Einblick in das Denken amerikanischer Geheimdienste zu Beginn des Kalten Krieges. Das Dokument trägt den Titel „Suggested Fields for Special Research Relative Artichoke“ und behandelt ein Forschungsprogramm, das sich mit der gezielten Beeinflussung des menschlichen Geistes beschäftigte. Archiv dafür hier.

Offiziell wird Projekt Artichoke heute häufig als frühe, weitgehend theoretische Phase beschrieben – als eine Zeit des Suchens, des Abwägens, des Prüfens von Möglichkeiten. Doch ein genauer Blick auf den Inhalt wirft Fragen auf, die auch Jahrzehnte später unbeantwortet bleiben.

Forschung aus Neugier – oder aus Kalkül?

Das Dokument ist kein loses Brainstorming. Es spricht von Dringlichkeit, von strategischer Relevanz, von konkreten Forschungsrichtungen. Im Zentrum stehen chemische Substanzen, die Angst, Nervosität, Anspannung, Hoffnungslosigkeit oder Apathie hervorrufen könnten – nicht nur kurzfristig, sondern über längere Zeiträume hinweg.

Besonders auffällig ist der Fokus auf unauffällige Verabreichungsformen: Lebensmittel, Wasser, Getränke, Zigaretten, medizinische Standardmaßnahmen. Ziel war es ausdrücklich, Methoden zu finden, die keinen Verdacht erregen und nicht als Manipulation erkennbar sind.

Die naheliegende Frage lautet: Warum erforscht ein Geheimdienst solche Möglichkeiten, wenn er nicht zumindest erwägt, sie einzusetzen?

Geheimdienste sind keine akademischen Einrichtungen. Ihre Forschung folgt keinem Erkenntnisideal, sondern einer Logik der Macht. Sie schaffen Optionen. Ob diese später genutzt werden, hängt von politischen Umständen ab – nicht von ethischen Grundsätzen allein.

Zwischen Verhör und Kontrolle

Offiziell wurde Artichoke oft mit Verhörtechniken in Verbindung gebracht. Doch das Dokument selbst geht weiter. Es beschreibt nicht nur Methoden zur kurzfristigen Beeinflussung, sondern auch zur langfristigen mentalen Veränderung. Die gewünschte Wirkung: Entmutigung, psychische Erschöpfung, emotionale Abstumpfung.

Das sind Zustände, die über das Ziel der Informationsgewinnung hinausgehen. Sie zielen auf Anpassung, auf Nachgiebigkeit, auf Kontrollierbarkeit. Auf einen Menschen, der funktioniert – oder zumindest nicht widerspricht.

Auffällig ist zudem, dass das Dokument nicht bei der Wirkung der Substanzen stehen bleibt, sondern explizit die Frage der Verabreichung thematisiert. Die Autoren halten fest, dass solche Mittel möglichst unauffällig eingesetzt werden müssten. Genannt werden alltägliche Konsumgüter wie Lebensmittel, Wasser, Erfrischungsgetränke, alkoholische Getränke und Zigaretten. Darüber hinaus wird auch auf medizinische Standardmaßnahmen verwiesen, etwa Injektionen, die für die betroffene Person keinen besonderen Anlass zu Misstrauen bieten würden. Diese Überlegungen zeigen, dass es nicht allein um theoretische Wirkstoffe ging, sondern um praktikable Wege, mentale Zustände zu beeinflussen, ohne dass die Maßnahme selbst als solche erkannt wird.

Declassified CIA MKULTRA document openly discusses drugging entire populations.



Substances placed in food, water, Coca-Cola, alcohol, cigarettes — even vaccinations to slowly induce anxiety, hopelessness, tension, and depression over time.



This isn’t theory.

This isn’t fiction.… pic.twitter.com/DLP7VeUdtZ — Defiant Ghost (@TheDefiantGhost) January 15, 2026

Diese Perspektive passt zu einer Zeit, in der der Kalte Krieg nicht nur militärisch, sondern auch psychologisch geführt wurde. Der Mensch selbst wurde zum potenziellen Schlachtfeld.

Die beruhigende Erzählung vom „Damals“

Häufig wird argumentiert, solche Überlegungen gehörten einer vergangenen Epoche an. Die 1950er Jahre seien eine andere Zeit gewesen, geprägt von Angst, ideologischer Konfrontation und mangelnden ethischen Standards.

Doch diese zeitliche Distanz wirkt trügerisch. Denn sie blendet aus, dass sich nicht das Ziel verändert hat – sondern die Mittel.

Heute stehen Werkzeuge zur Verfügung, von denen die Autoren des Artichoke-Dokuments nur träumen konnten: präzise Psychopharmakologie, detaillierte Erkenntnisse über Stress- und Angstreaktionen, digitale Verhaltensanalyse, algorithmische Beeinflussung sozialer Dynamiken. Einfluss muss nicht mehr chemisch erfolgen, um wirksam zu sein. Er kann subtiler, kontinuierlicher und unsichtbarer wirken.

Was bleibt, ist die offene Frage

Es gibt keine belastbaren Beweise dafür, dass die im Dokument beschriebenen Szenarien jemals systematisch umgesetzt wurden – erst recht nicht in der Breite der Bevölkerung. Diese Feststellung ist wichtig.

Aber ebenso wichtig ist eine andere Erkenntnis:

Die Grenze dessen, was erforscht wird, liegt fast immer jenseits dessen, was öffentlich akzeptabel wäre.

Artichoke zeigt, wie weit staatliche Akteure bereit waren zu denken, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Und es erinnert daran, dass ethische Schranken oft erst dann greifen, wenn Öffentlichkeit entsteht.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht, ob diese Ideen jemals exakt so umgesetzt wurden. Sondern: Welche Formen der Beeinflussung gelten heute als legitim – und wer entscheidet darüber?

Denn Geschichte wiederholt sich selten in gleicher Form. Aber ihre Logik bleibt erstaunlich stabil.