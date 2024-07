Amerikaner ziehen eher mit der Regierung in den Krieg als dass sie sich der Wehrpflicht unterwerfen

Von Brandon Smith

In einer landesweiten Umfrage wurden die Amerikaner letzten Monat gefragt, ob sie glauben, dass ein neuer Bürgerkrieg noch zu ihren Lebzeiten wahrscheinlich ist. Die etablierten Medien waren schockiert, als sie berichteten, dass 47 % der Bevölkerung dies bejahten. Diejenigen von uns in den Freiheitsmedien waren nicht so überrascht; ich glaube, dass wir den Beweisen zufolge bereits einen kleinen Schritt von einem Bürgerkrieg im Jahr 2021-2022 entfernt sind.

Es gab eine MENGE Leute (Millionen), die sich auf die Möglichkeit der Durchsetzung des Impfpasses vorbereiteten. Der Waffenbesitz in den USA erreichte in diesem Zeitraum Rekordhöhen, und konservative/patriotische Gruppen sahen einen Anstieg des öffentlichen Interesses. Wie sich herausstellte, hatten die “Verschwörungstheoretiker” die ganze Zeit recht, es gab wirklich eine organisierte Agenda zur Beseitigung des verfassungsmäßigen Schutzes…

Hätten wir zugelassen, dass sich die Vax-Pass-Politik durchsetzt, wären unsere Freiheitsrechte offiziell für immer ausgelöscht worden. Wirtschaftliche Freiheiten wären abgeschafft worden. Jeder, der den Impfstoff verweigert, hätte keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und zum Handel. Die Echtzeit-Überwachung der Bevölkerung und ein Sozialkreditsystem mit obligatorischen Handy-Apps wären zur Norm geworden. Danach würde sich Amerika im Wesentlichen in ein Konzentrationslager nach chinesischem Vorbild verwandeln.

Viele Menschen wachten in dieser Zeit auf und erkannten, dass der Versuch eines totalitären Staates in den USA nicht nur möglich war, sondern direkt vor ihren Augen stattfand. Glücklicherweise waren die Konservativen, die sich gegen das Mandat wehrten, laut genug, und die Mehrheit der roten Bundesstaaten verabschiedete Gesetze, um Abriegelungen und Vax-Pass-Bestrebungen zu verhindern. Die Biden-Administration, die CDC, die WHO und globalistische Gruppen wie das WEF rückten abrupt von ihren drakonischen Programmen ab und gaben die Mandate bis Ende 2022 auf. Und wer tatsächlich glaubt, dass die CDC-Zahlen über die Gesamtimpfungen korrekt sind, dem kann ich eine Brücke in Brooklyn verkaufen…

Abgesehen davon sind dieselben Leute heute immer noch an der Macht, und diese Leute suchen nach einer anderen Möglichkeit, die Bevölkerung umfassend zu kontrollieren. Eine bewährte Methode, um dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, einen globalen Krieg zu beginnen und dann das unvermeidliche Chaos und die Angst zu nutzen, um autoritäre Maßnahmen einzuführen. Mit anderen Worten: Der Dritte Weltkrieg könnte Plan B sein.

Die Anzeichen für diesen Plan sind allgegenwärtig, aber am beunruhigendsten ist vielleicht die wachsende Diskussion unter den westlichen Nationen über die Wehrpflicht.

Die jüngste Verabschiedung des NDAA (National Defense Authorization Act) beinhaltete eine Maßnahme zur automatischen Registrierung aller männlichen Personen im Alter von 18 bis 26 Jahren auf der Liste der Wehrpflichtigen. Um es klar zu sagen: Die Anmeldung zum selektiven Dienst war bereits obligatorisch, das neue NDAA machte sie nur zur Pflicht, anstatt sich darauf zu verlassen, dass sich die jungen Männer von sich aus anmelden. Es gab auch Bestrebungen, Frauen automatisch in die Wehrpflicht-Datenbank aufzunehmen.

Kritiker behaupten, die Öffentlichkeit reagiere “über” auf den Gesetzentwurf, weil er nur sehr wenig am Einberufungsszenario ändere. Was diese Leute nicht verstehen, ist, dass es nicht die geringfügigen Änderungen im NDAA sind, die die Öffentlichkeit beunruhigen, sondern die allgemeine Zunahme der Rhetorik rund um die Wehrpflicht. Zahlreiche Militärs in den USA und Europa haben sich im vergangenen Jahr zur Wehrpflicht geäußert.

Chris Miller, der ehemalige amtierende Verteidigungsminister, hat öffentlich vorgeschlagen, dass die Regierung die Wehrpflicht wieder einführen sollte.

Im vergangenen Monat veröffentlichte eine in Washington DC ansässige Denkfabrik namens Center For A New American Security (CNAS) einen Bericht, in dem sie mehrere Wehrpflichtszenarien für eine groß angelegte Mobilisierung gegen China durchspielte. Das Verteidigungsministerium hat früher Einberufungssimulationen durchgeführt, aber seit mehr als 50 Jahren nicht mehr (zumindest keine Simulationen, die öffentlich gemacht wurden). Es sei darauf hingewiesen, dass die Liste der finanziellen Unterstützer des CNAC im Grunde ein “Who is Who” der globalistischen Stiftungen und Unternehmen ist, von George Soros’ Open Society Foundation bis zu JP Morgan.

Die Gruppe stellte fest, dass die Mobilisierung einer Truppe von 100.000 neuen Rekruten innerhalb von 200 Tagen unter den derzeitigen kulturellen Bedingungen nahezu unmöglich wäre. Sie stellten fest, dass das Internet und die sozialen Medien ein erhebliches Hindernis darstellen, weil sie es den Menschen angeblich ermöglichen, ungefilterte Informationen auszutauschen.

Selbst während der Covid-Lockdowns reichte das irrsinnige Maß an Kontrolle, mit dem die Alphabet-Behörden und Big-Tech-Unternehmen Informationen drosselten, nicht aus, um die Amerikaner an der Verbreitung der Wahrheit zu hindern.

Die Denkfabrik schlug auch vor, dass ein bedeutender Entwurf nur dann erfolgreich sein könnte, wenn die Öffentlichkeit wüsste, dass sie mit echten Strafen rechnen müsste, wenn sie sich weigerte, sich zu fügen. Interessanterweise erwähnt der Bericht in einer Empfehlung an den Präsidenten, dass “ältere Rekruten” für die Wehrpflicht ausgewählt werden sollten. Es wird zwar keine bestimmte Altersgruppe genannt, aber ich halte diesen Vorschlag für höchst verdächtig – ältere amerikanische Männer werden sich mit größerer Wahrscheinlichkeit jeder Einberufung widersetzen. Warum sollte man sich zuerst an uns wenden, es sei denn, das Ziel ist, uns aus der Gleichung zu entfernen und uns in Gefängnisse zu werfen, bevor wir eine Chance haben, uns zu organisieren?

Wenn Sie glauben, dass diese Art von Diskussionen nur in verrauchten Hinterzimmern in Washington DC unter Militäranalysten geführt werden, dann irren Sie sich. Das linksgerichtete Medienunternehmen Vox hat gerade einen Artikel mit dem Titel “Der Welt gehen die Soldaten aus” veröffentlicht, und er ist so geschrieben, als sei das eine schlechte Sache.

Vox scheint die Kriegsmaschinerie zu befürworten und untersucht eine umfangreiche Liste von Themen, die zeigen, warum eine Wehrpflicht notwendig sein könnte. Sie erwähnen insbesondere den Bericht des Center for a New American Security und erörtern sogar, warum die Drohnentechnologie einfach nicht ausreicht, um die nächste große Feuersbrunst zu bekämpfen. Diese Leute wollen, dass Männer (und Frauen) die derzeitigen Lücken in der militärischen Rekrutierung füllen, und die Wehrpflicht ist eine eingebaute Maßnahme, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa.

Die meisten Amerikaner wissen, dass die Regierung und die Medien, wenn sie von einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel sprechen, von dem sie wissen, dass er den Bürgern nicht gefallen wird, versuchen, die Öffentlichkeit schrittweise an die mögliche Durchsetzung zu gewöhnen.

Die Warnungen der US-Regierung und der Medien über niedrige Rekrutierungszahlen beim Militär sind endlos, während “Experten” behaupten, dass bald ein Krieg mit Russland, China und vielleicht neue Konflikte im Nahen Osten bevorstehen. Auch die europäischen Regierungen haben die Wehrpflicht propagiert und gleichzeitig eine mögliche russische Invasion heraufbeschworen.

Die Realität ist, dass die globalen Eliten keinen Krieg “vorhersagen”, sondern sich darauf vorbereiten, einen Krieg aus dem Nichts zu erschaffen. Und um einen globalen Krieg zu erzeugen, müssen sie die Menschen dazu bringen, sich zu melden und zu kämpfen. Aber was ist, wenn niemand kämpfen will? Was ist, wenn sich niemand meldet? Die Wehrpflicht ist die einzige Antwort. Die Frage ist, wie sich die Bevölkerung verhalten wird, wenn sie mit dem erzwungenen Militärdienst und der erzwungenen Teilnahme an einem Krieg zwischen nationalen Großmächten konfrontiert wird.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die US-Regierung ist im Jahr 2023-2024 auf einem historischen Tiefstand. Weniger als 20 % der US-Bevölkerung befürworten eine Rückkehr zur Wehrpflicht, wie wir sie während des Vietnamkriegs erlebt haben. Die Menschen müssen sich erst für die Beweggründe eines Krieges interessieren, bevor sie bereit sind, in einem Krieg zu sterben. Dies war noch nie so wahr wie heute. Darüber hinaus müssen wir berücksichtigen, wer die Kriegsteilnehmer sind – wen schickt Amerika normalerweise in den Kampf und in den Tod?

In der Vergangenheit waren es immer mehrheitlich Konservative, die sich der Sache anschlossen; die Leute, die die geistige und körperliche Fähigkeit zum Kämpfen hatten, zusammen mit der patriotischen Motivation. Das sind die Soldaten, die an der Front kämpfen – nicht die Hintermänner. Nicht die Logistiker. Nicht die Mechaniker und Köche und Leute, die am Schreibtisch arbeiten; die Leute, die tatsächlich den Abzug drücken.

Das US-Militär hat den größten Teil der letzten sieben Jahre damit verbracht, die Konservativen vom Militärdienst zu vertreiben, um sie für die Ideologie der Weckrufe und die DEI-Propaganda zu gewinnen. Wer bleibt also übrig, um den wirklichen Kampf zu führen? Nun, was ist mit den Progressiven?

Wie die Denkfabriken in Washington sehr wohl wissen, zeigt die Empörung in den sozialen Medien über die bloße Erwähnung eines neuen Wehrdienstes deutlich, dass die Generation Z sich nicht an die Wehrpflicht halten wird. Die Progressiven sind entsetzt von der Idee, während die Konservativen sehr misstrauisch sind. Ganz zu schweigen davon, dass 70 % der Generation Z ohnehin körperlich oder geistig nicht in der Lage sind, die Anforderungen der Grundausbildung zu erfüllen.

Was ist mit der Einbeziehung von Frauen in die Wehrpflicht? Verdoppelt sich dadurch nicht die Zahl der Wehrpflichtigen? Nein, es schwächt sogar die Wehrpflicht, denn um Frauen in Kampfeinsätze zu schicken, müssten die Standards für die Grundausbildung drastisch gesenkt werden. Wie die Marineinfanterie bei ihren Experimenten mit gemischtgeschlechtlichen Einheiten herausgefunden hat, führt die Einbeziehung von Frauen in Kampfeinsätze zu einer erheblichen Verringerung der Leistungsfähigkeit der Einheiten. Jedes Militär, das eine große Anzahl von Frauen an der Front einsetzt, wird verlieren, und zwar deutlich.

Die Männer, die zum Kämpfen qualifiziert sind, sind meist konservativ und werden nicht für die derzeitige Regierung in den Krieg ziehen. Sie werden sicherlich nicht für die Ukraine sterben, und ich bezweifle, dass viele von ihnen für Israel sterben wollen. Wenn sie einen Krieg führen, dann hier im eigenen Land, um die allgegenwärtigen und korrupten Marionettenbeamten zusammen mit ihren globalistischen Marionettenherren zu beseitigen.

Nun, wann immer ich diese Möglichkeit anspreche, gibt es immer ein Kontingent von regierungstreuen Scharfmachern, die behaupten, dass dieses Ergebnis unmöglich ist. Nächste Woche werde ich einen Artikel veröffentlichen, in dem ich genau darlege, warum jede Regierung, die in einen Krieg mit einer konservativen Bevölkerung ziehen will, verlieren wird. Kurz gesagt, es ist ein Zahlenspiel, und die Zahlen sprechen für uns.

Jüngste Umfragen zeigen, dass etwa 30 % der erwachsenen Amerikaner inzwischen zu den Vorbereitern gehören. Die Federal Emergency Management Agency (FEMA) meldete einen 50%igen Anstieg der Menschen, die in der Lage sind, sich bis zu 30 Tage oder länger selbst zu versorgen, allein von 2017 bis 2020. Das ist eine RIESIGE Konzentration von freiheitsliebenden Menschen, zig Millionen. Zusammen mit den über 50 Millionen Waffenbesitzern in den USA ist das die mit Abstand größte Armee der Welt.

Sicher, es gibt ausländische Bedrohungen da draußen. Aber es fällt schwer, die Rufe der Regierung nach militärischer Bereitschaft ernst zu nehmen, wenn unsere Grenzen weit offen sind und sie jedes Jahr Millionen von Ausländern ins Land lässt, ohne zu wissen, wer sie sind. Nein, der Kampf findet hier zu Hause statt, nicht in Übersee, und ich denke, dass eine Reihe von politischen Eliten dies verstanden hat. Ein globaler Krieg und die Zwangseinberufung sind ihr Versuch, die “Unzufriedenen” zu beseitigen, bevor wir ihnen zu viel Ärger bereiten.