Die britische Regierung?

Von Iain Davis

Nun, hier im Vereinigten Königreich haben wir eine neue Trilateristen….er, pardon, ich meinte Labour-Regierung, angeführt von dem charismatischen Keir Starmer.

Keir Starmer, der nicht zu Unrecht mit einem Spüllappen verglichen wird, führt die Regierung mit einer satten Mehrheit von über 170 Sitzen, nachdem fast 80 % der britischen Wähler weder ihn noch die Labour-Partei gewählt haben.

Das alles macht Sinn, weil die Menschen glauben, dass die repräsentative Demokratie etwas mit Demokratie zu tun hat, was nicht der Fall ist. Aber wen kümmert das schon!

Wenn wir also von irgendjemandem regiert werden wollen, warum dann nicht von dem Mann, der den schlimmsten pädophilen und nekrophilen Zuhälter Großbritanniens nicht strafrechtlich verfolgt hat und der 2022 immer noch als “ehemaliges” Mitglied der Trilateralen Kommission aufgeführt ist, mit dem kleinen Vermerk: “ehemalige Mitglieder im öffentlichen Dienst”.

Er ist kein aktives Mitglied der Trilateralen Kommission. Ehrlich, das ist er nicht!

Warum sollte uns das interessieren, werden Sie fragen? Nun, die Trilaterale Kommission, der Keir dient… Entschuldigung, schon wieder, “dient”, ist nur eine Rockefeller gehörende – mein Fehler – globalistische Denkfabrik, die Ideen wie das “Streben nach der europäischen Einigung” fördert und eine globale öffentlich-private Partnerschaft von Politikern, Wirtschaftsführern, Medienmogulen und ausgewählten Akademikern zusammenbringt, die es auf sich genommen haben, zu entscheiden, was die “Lösungen für einige der schwierigsten Probleme der Welt” sind.

Sicher, Sie haben für den Austritt aus der EU gestimmt, aber jetzt haben Sie sich für den Wiedereintritt in die EU entschieden. OK, Sie haben auch nicht dafür gestimmt, dass Ihnen politische Entscheidungen von einer weit entfernten Oligarchen-Denkfabrik aufgezwungen werden, aber das ist einfach schade. Wenn Sie bei den Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich gewählt haben, haben Sie genau das gewählt, also haben Sie kein Recht, sich zu beschweren.

Natürlich hat die größte Einzelgruppe der Wähler überhaupt keine Regierung gewählt. Bei einer Wahlbeteiligung von 60 % – in 59 Wahlbezirken lag die Beteiligung unter 50 % – wurde die Labour-Partei mit ihren mageren 34 % der Stimmen von den 40 % der britischen Wähler, die keine Lust hatten, für jemanden zu stimmen, vernichtend geschlagen. Die beliebteste Wahl im Vereinigten Königreich ist keine Regierung.

Wer weiß, ob es an der Apathie, dem nassen und eiskalten Juli-Wetter (globale Erwärmung) oder einfach an der deprimierenden Aussicht lag, an der alle fünf Jahre stattfindenden Salbungszeremonie des Staates teilnehmen zu müssen. Und offen gesagt, wen interessiert das schon?

Die Regierung hat uns gestern mit Gewalt gedroht, wenn wir nicht das tun, was man uns gesagt hat – eine Drohung, die sie im Übrigen durchaus aufrechterhalten kann – und die Regierung droht uns auch heute noch damit. Gestern war die Regierung blau, heute ist sie rot, wo ist der Unterschied, abgesehen von einem Tapetenwechsel? Es ist immer noch die gleiche Regierung.

Globalistische Think Tanks wie die Trilaterale Kommission kontrollierten gestern die Regierungspolitik und tun es heute noch. Ihr “Votum” bedeutet einen Scheißdreck.

Trotzdem ist es schön, sich vorzustellen, dass man eine Art demokratische Kontrolle hat, denke ich. Das heißt natürlich, wenn es Ihnen wichtig ist, andere Menschen zu kontrollieren.

Was haben wir also am Ende des Tages?

Etwa 20,4 % der Wähler haben für ihre Lieblingsbande gestimmt, die die Politik durchsetzen soll, die die Oligarchen allen aufzwingen wollen. Die restlichen 79,6 % der Wähler wollten entweder eine andere Bande, für die sie die Fahnen schwenken, oder überhaupt keine Bande.

Eine winzige Minderheit, die sicherlich nicht zur Wahl gegangen ist, hält die Idee, jemand anderen dazu zu zwingen, das zu tun, was man will, indem man alle fünf Jahre ein Kreuzchen in ein Kästchen macht, nicht nur buchstäblich für eine Übung zum Ankreuzen, sondern auch für eine absolut entsetzliche und moralisch bankrotte Angelegenheit.

Mit 34 % der Stimmen erhält Labour 64 % der Parlamentssitze, weil es Gründe dafür gibt. Das bedeutet, dass sie in den nächsten fünf Jahren auf niemanden mehr hören muss. Obwohl sie sicherlich auf einen Haufen parasitärer Oligarchen hören wird, denn das sind die, denen die Regierungen tatsächlich dienen und auf die sie immer hören.

Die so genannte britische Regierung, die in Wirklichkeit nur ein relativ unbedeutender “Ermöglichungs”-Partner in der globalen öffentlich-privaten Partnerschaft ist, hat überhaupt kein legitimes demokratisches Mandat.

Das ist ein weiterer Grund in einer sehr langen Liste ausgezeichneter Gründe, sie völlig zu ignorieren.