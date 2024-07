Londons Albtraum vom Datenschutz: Gesichtserkennung wird auf der Tony-Blair-Konferenz gefördert

Von Didi Rankovic

Der Einsatz der Gesichtserkennung wurde im Vereinigten Königreich auf einer vom Tony Blair Institute for Global Change mitorganisierten Veranstaltung erneut befürwortet – unter anderem von Lindsey Chiswick, dem Direktor der Londoner Metropolitan Police.

Die Future of Britain Conference 2024 wird von der Wohltätigkeitsorganisation My Life My Say mit Verbindungen zu den britischen Behörden und der US-Botschaft in London mitorganisiert.

Obwohl Bürgerrechtsgruppen wie Big Brother Watch immer wieder davor warnen, die Straßen des Vereinigten Königreichs in einen auf Gesichtserkennung basierenden Alptraum für Privatsphäre und Sicherheit zu verwandeln, äußerte sich Chiswick optimistisch über den Einsatz dieser Technologie.

Sie teilte mit, dass die bisherigen Ergebnisse “wirklich gut” seien, und versicherte, dass dies geschehe, weil sich die Polizei der Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre “bewusst” sei, was noch lange nicht bedeutet, dass diese Bedenken auch wirklich berücksichtigt werden – die Polizei ist sich ihrer einfach bewusst.

Vielleicht im Einklang mit dieser Haltung ließ sie bequemerweise die Tatsache aus, dass das System im Grunde eine Rasterfahndung ist, bei der die Gesichter von Hunderttausenden gesetzestreuer Bürger auf der Suche nach einer sehr kleinen Zahl von Straftätern gescannt werden – manchmal nur, um eine einzige Verhaftung vorzunehmen.

Aber während Chiswick die Bürger auf die Website der Met verweist, wo sie “Transparenz” in Aktion sehen können – Erklärungen zum gesetzlichen Auftrag und “alles Mögliche” – besteht sie darauf, dass diese Transparenz viel besser ist als das, was private Unternehmen, die dieselbe Technologie verwenden, anbieten.

Die Idee scheint zu sein, die Öffentlichkeit zu beruhigen, indem man nicht sagt, dass wir Ihre Privatsphäre und Ihre Rechte respektieren und offen damit umgehen, sondern dass wir weniger schlecht sind als die anderen.

Nach Chiswick eröffnet die Gesichtserkennung eine Reihe von “Möglichkeiten” (im Rahmen der Massenüberwachung) – wie zum Beispiel die Erkennung von Verbrechensmustern, Verkehrsmanagement, forensische Analyse und Analyse von Körperkameras.

Dieser hochrangige Beamte der Met wirkte wie ein großer Befürworter bzw. Apologet der umstrittenen Technologie und bezeichnete sie als einen “Game Changer”, der bereits einen “großen Unterschied” in der Londoner Polizeiarbeit bewirkt habe.

Chiswick geht auf die verschiedenen Techniken ein, mit denen versucht wird, Bilder (von Überwachungsgeräten und aus anderen Quellen) abzugleichen – eine davon ist die umstrittenste: die Live-Gesichtserkennung.

Sie verspricht, dass die “maßgeschneiderte Überwachungsliste”, mit der die Live-Kamerabilder verglichen werden, “nicht sehr umfangreich” ist.

“Sie wird im Laufe der Zeit erstellt. Sie ist also maßgeschneidert für den nachrichtendienstlichen Fall, der dem Einsatz zugrunde liegt”, so Chiswick. “Wenn ein Straftäter an der Kamera vorbeigeht und ein Alarm ausgelöst wird, ist das ein möglicher Treffer.