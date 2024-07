Warum wir nie erfahren werden, was wirklich in Butler, PA, passiert ist

Ron Paul

Nur wenige Tage nach dem versuchten Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump kursieren Theorien aus allen Richtungen. Viele, die sich über die „Verschwörungstheorien“ der Konservativen lustig gemacht haben, vermuten nun, dass das ganze Ereignis ein abgekartetes Spiel war, um Trump in den Umfragen vor der Wahl zu stärken. Andere vermuten, dass die Veranstaltung vom „tiefen Staat“ oder sogar von ausländischen Akteuren organisiert wurde.

Der ehemalige US-Navy Seal und Gründer von Blackwater, Erik Prince, behauptet: „Die Tatsache, dass [der Geheimdienst] einen mit einem Gewehr bewaffneten Schützen in einem Umkreis von 150 Metern zu einer im Voraus geplanten Veranstaltung zugelassen hat, zeugt entweder von Böswilligkeit oder massiver Inkompetenz.“ Er fuhr fort, dass „unverantwortliche aufgeblähte Bürokratien uns als Amerikaner weiterhin im Stich lassen“ und fügte hinzu, dass „unseriöse und unwürdige Menschen in Führungspositionen uns in diese Beinahe-Katastrophe geführt haben. Verdienst und Ausführung müssen die einzigen entscheidenden Faktoren bei der Einstellung und Führung sein, nicht die sozialtechnische Priorität des Tages“.

Es ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden mindestens zwei Minuten lang wussten, dass jemand mit einer Waffe auf einem Dach auf den ehemaligen Präsidenten zielte, und dass niemand die Notwendigkeit kommunizierte, Trump von der Bühne zu holen. Man kann deutlich hören, wie die Menge die Ordnungskräfte warnt, dass jemand auf dem Dach ist. Dennoch war er ungehindert, bis die ersten Schüsse fielen.

In Anbetracht dieser Tatsache hat Erik Prince nicht ganz unrecht.

Wenn es sich um einen ähnlichen Fall handelt wie bei früheren Fehlern der Regierung, können wir mit Anhörungen, Untersuchungen und Kommissionen rechnen, die dazu dienen werden, die offiziellen Fehler oder sogar die böswillige Absicht einiger Regierungsmitglieder zu vertuschen. Das ist es, was die Regierung tut, ganz gleich, wer im Amt ist: Sie schützt sich vor einer tatsächlichen Untersuchung und wehrt sich dagegen, als inkompetent oder schlimmer entlarvt zu werden.

Aber was wäre, wenn es eine echte Untersuchung gäbe, die tatsächlich die Wahrheit über die Geschehnisse bei der Trump-Kundgebung am Wochenende ans Licht brächte? Könnten wir uns darauf verlassen, dass die Mainstream-Medien überhaupt darüber berichten würden? Es sind dieselben Medien, die, nachdem auf Trump offensichtlich live im Fernsehen geschossen wurde, berichteten: „Trump wird nach lautem Lärm auf der PA-Kundgebung abgeführt.“ (Washington Post). Und „Secret Service drängt Trump von der Bühne, nachdem er bei der Kundgebung gestürzt ist“. (CNN).

Das sind dieselben Mainstream-Medien, die Donald Trump seit Jahren mit Hitler vergleichen und nun so tun, als seien sie schockiert, dass ihre abscheuliche Rhetorik in Gewalt mündet. Es gibt einen guten Grund, warum die Mainstream-Medien von der amerikanischen Öffentlichkeit mit einem Rekordmaß an Verachtung betrachtet werden.

Die derzeitige Direktorin des Secret Service wurde in einem Interview interviewt, in dem sie ihr Engagement für „Vielfalt“ bei der Einstellung von Agenten zum Ausdruck brachte. Was wäre, wenn ihr Engagement für die DEI-Ziele zu einer Behörde führen würde, die zwar „vielfältiger“ ist, aber bei ihrer Kernaufgabe versagt? Können wir uns auf die Medien verlassen, dass sie uns darüber informieren? Oder werden sie, wie üblich, alles auf den zweiten Verfassungszusatz schieben?

Was ist, wenn das Problem mit dem Secret Service darin besteht, dass er in das aufgeblähte, inkompetente und bedrohliche Ministerium für Heimatschutz eingegliedert wurde, dessen Gründung ich als Kongressabgeordneter entschieden abgelehnt habe?

Wir sollten nicht damit rechnen, von den Mainstream-Medien die Wahrheit über das versuchte Attentat zu erfahren. Kein Wunder, dass die Eliten weiterhin entschlossen sind, soziale Medienseiten wie Twitter/X und TikTok zu zensieren. Wir leben in einem Reich der Lügen, das von den Mainstream-Medien gestützt wird. Und die Suche nach der Wahrheit in diesem Lügenimperium ist die größte Herausforderung für uns in dem moralischen Bankrott, in dem wir leben.