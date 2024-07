Großbritannien ist das erste europäische Land, das Fleisch aus dem Labor für den öffentlichen Verkauf zulässt

Von Kurt Zindulka

Das Vereinigte Königreich hat als erstes europäisches Land den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch genehmigt. Das synthetisch hergestellte Protein soll noch in diesem Jahr in die Regale kommen.

Die britischen Aufsichtsbehörden haben dem britischen Unternehmen Meatly die Genehmigung erteilt, sein im Labor gezüchtetes Fleisch als Hundefutter an die Öffentlichkeit zu verkaufen. Die Genehmigung ebnet den Weg für den Beginn von Geschmackstests mit Hunden für das neue Tierfutter, das Proteine aus gezüchteten Hühnerzellen enthalten wird.

Der Mitbegründer und CEO des Start-ups, Owen Ensor, erklärte am Mittwoch gegenüber The Telegraph: “Die Europäische Union ist traditionell eine konservativere Regulierungsbehörde, und die USA verstricken sich in die Lebensmittelpolitik – meiner Meinung nach unnötigerweise. Das Vereinigte Königreich kann hier also wirklich einen Schritt nach vorne machen.

“Der Brexit bietet eine Chance, sowohl in rechtlicher Hinsicht durch den Austritt aus der EU als auch aus Sicht der Regierung. Es gab viel Enthusiasmus für innovative Lösungen, und ich denke, dass sich das mit der aktuellen Regierung fortsetzen wird.”

Das 2022 gegründete Unternehmen erklärte, es plane, seine Technologie an andere Firmen in Großbritannien zu lizenzieren, was die Möglichkeit eröffnet, dass in naher Zukunft Laborfleisch an Menschen verkauft werden könnte, da der Prozess zu seiner Herstellung „sehr ähnlich“ wäre.

Ensor sagte, dass sein Unternehmen sich auf Hundefutter konzentrieren werde, um den „enormen ethischen und nachhaltigen Herausforderungen“ auf dem Markt zu begegnen, da rund 20 Prozent des weltweit verzehrten Fleisches für Haustiere bestimmt seien.

“Es ist eine echte Herausforderung für Menschen, die Tiere lieben und sich ein Haustier zulegen wollen, aber das erfordert das Töten anderer Tiere, um diese Haustiere zu füttern. Wir wollen dies so verfügbar wie möglich machen“, sagte er.

Ensor behauptete, dass im Labor gezüchtetes Fleisch „dramatisch nachhaltiger“ sei als Tierhaltung und keine Schlachtung von Nutztieren erfordere. Es gibt jedoch Fragen zu den tatsächlichen Auswirkungen der synthetisch hergestellten Lebensmittel, wobei einige Studien behaupten, dass bei der Produktion mehr Emissionen entstehen könnten als bei der traditionellen Tierhaltung.

Nichtsdestotrotz war die fleischfeindliche Agenda in den letzten Jahren ein Dauerbrenner der globalistischen Linken, vor allem des Weltwirtschaftsforums. Das WEF hat sich an vorderster Front für die Förderung angeblich „klimaschonender Lebensmittel“ wie Algen, Kakteen und Seetang sowie für die Einführung von Proteinen aus Käfern in die menschliche Ernährung eingesetzt.

Es gibt jedoch immer mehr Widerstand gegen diese neuen Lebensmittelquellen, unter anderem von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die im vergangenen Jahr in ihrem Land Fleisch aus dem Labor verboten hat. Meloni argumentierte, das Verbot sei notwendig, um die hohen Standards der italienischen Küche zu schützen und um sicherzustellen, dass alle Menschen im Land wissen, woher ihre Lebensmittel stammen.