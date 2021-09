Amerikanische Ärztevereinigung weist Ärzte zur Täuschung an

mercola.com

Der im Winter 2021 veröffentlichte „AMA COVID-19 Leitfaden: Background/Messaging on Vaccines, Vaccine Clinical Trials & Combatting Vaccine Misinformation“, der von der American Medical Association herausgegeben wurde, wirft ernste Fragen darüber auf, ob sich die AMA an Transparenz, Ehrlichkeit, Ethik und die moralischen Standards hält, an die sie ihre Mitglieder halten will

Der Leitfaden listet neun „Schlüsselbotschaften“ auf, auf die sich Ärzte nach Ansicht der AMA konzentrieren sollten, wenn sie über COVID-19 kommunizieren. Dazu gehört die Betonung der Wichtigkeit der Abschaffung von nichtmedizinischen Impfstoffausnahmen, die Bedeutung von Grippeimpfstoffen und COVID-Impfungen sowie das Vertrauen in die Entwicklung von Impfstoffen

In dem Leitfaden weist die AMA Ärzte an, wie sie die Öffentlichkeit mit psychologischen und sprachlichen Mitteln desinformieren können. Dazu gehören auch ausdrückliche Anweisungen, welche Wörter durch andere, die Erzählung bekräftigende, ersetzt werden sollten

Zu den Wortvertauschungen gehört der Austausch von „Hospitalisierungsraten“ gegen „Todesfälle“, zwei Begriffe, die nicht einmal im Entferntesten austauschbar sind

Der Austausch des Begriffs „Operation Warp Speed“ gegen „Standardverfahren“ ist eine weitere unerhörte Irreführung. Die beiden Begriffe sind nicht austauschbar. Tatsächlich sind sie einander diametral entgegengesetzt.

Die AMA wurde 1847 gegründet und ist die größte Berufsvereinigung und Lobbygruppe von Ärzten und Medizinstudenten in den USA. Nach eigenen Angaben hat die AMA die Aufgabe, die Kunst und Wissenschaft der Medizin und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit zu fördern.

Wie ist dann dieser „COVID-19-Leitfaden“ zu erklären, in dem Ärzten ausdrücklich beigebracht wird, wie sie ihre Patienten und die Medien täuschen können, wenn sie schwierige Fragen zu COVID-19, Behandlungsmöglichkeiten und COVID-Impfungen stellen?

AMA lehrt Ärzte, wie sie täuschen können

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Ärzte und Patienten Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe haben, sobald sie für die Öffentlichkeit verfügbar sind“, heißt es im „AMA COVID-19 Guide“, und weiter:

Um das Zögern gegenüber Impfstoffen zu überwinden und eine breite Akzeptanz der Impfstoffe in allen Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, müssen Ärzte und die breitere Gemeinschaft des öffentlichen Gesundheitswesens weiter daran arbeiten, Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen aufzubauen, insbesondere in marginalisierten und minderheitengeprägten Bevölkerungsgruppen mit einem historisch begründeten Misstrauen gegenüber medizinischen Einrichtungen.

In der Tat zielt der gesamte Leitfaden darauf ab, Ärzten beizubringen, wie sie das Vertrauen in die Ärzteschaft im Allgemeinen und in Bezug auf die Behandlung von COVID-19, insbesondere aber in Bezug auf die experimentellen COVID-Impfungen stärken können.

Der Leitfaden enthält „Vorschläge für Erzählungen“ für verschiedene Situationen, z. B. für die Kommunikation in sozialen Medien, sowie „Gesprächsleitfäden für die externe Kommunikation“, z. B. für Interviews. Es werden neun spezifische „Schlüsselbotschaften“ aufgeführt, auf die sich Ärzte bei der Kommunikation über COVID-19 konzentrieren sollten. Diese Schlüsselbotschaften lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Vertrauen in die Entwicklung von Impfstoffen ausdrücken

die Bedeutung von Impfstoffen zu betonen

die Notwendigkeit betonen, die Verbreitung von Fehlinformationen über Impfstoffe zu bekämpfen

Halten Sie sich an die aktualisierten ethischen Leitlinien für Ärzte und medizinisches Personal, die besagen, dass sie eine moralische Verpflichtung haben, sich selbst impfen zu lassen

Geben Sie allgemeine Impfempfehlungen, wie z. B. die Empfehlung, dass sich jeder über 6 Monate, einschließlich schwangerer Frauen, jährlich gegen Grippe impfen lassen sollte

Betonen Sie, wie wichtig es ist, nichtmedizinische Ausnahmen von der Impfpflicht abzuschaffen.

Hervorhebung der zunehmenden Verfügbarkeit von Grippeimpfstoffen und der Wichtigkeit einer Grippeimpfung, auch wenn man bereits eine COVID-Impfung erhalten hat

Hervorheben, wie wichtig es ist, Minderheiten einzubeziehen, sowohl in Impfstoffversuche als auch als vertrauenswürdige Botschafter, die „sozialen Druck“ ausüben können, um Minderheiten zum Impfen zu bewegen und das historisch bedingte Misstrauen gegenüber medizinischen Einrichtungen zu zerstreuen

Verurteilen Sie wissenschaftliche Analysen, die auf persönlichen Meinungen, Anekdoten und politischen Ideologien beruhen.

AMA besorgt über Desinformation

Auf Seite 7 des Leitfadens erklärt die AMA unter der Überschrift „Wissenschaftliche Darstellung“, dass sie „zutiefst besorgt darüber ist, dass die grassierende Desinformation und die Politisierung von Gesundheitsfragen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft untergräbt und das Vertrauen in Ärzte und medizinische Einrichtungen untergräbt“, und fügt hinzu, dass „die Wissenschaft auf einem gemeinsamen Verständnis von Fakten und Beweisen beruhen und die Menschen in die Lage versetzen sollte, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen“.

Zu diesem Zweck fordert die AMA „alle gewählten Amtsträger auf, Wissenschaft und Fakten in ihren Worten und Handlungen zu bekräftigen“ und die Medien auf, „bei der Vermittlung von sachlichen Informationen wachsam zu sein“ und „diejenigen herauszufordern, die mit Fehlinformationen handeln“.

AMA instruiert Ärzte, wie sie desinformieren können

Es ist daher enttäuschend, dass die AMA Ärzte anleitet, wie sie die Öffentlichkeit mit einer Vielzahl von psychologischen und sprachlichen Mitteln fehlinformieren können. Eines der ungeheuerlichsten Beispiele dafür ist vielleicht der empfohlene „COVID-19-Sprachwechsel“, der auf Seite 9 beschrieben wird.

Wie Sie unten sehen können, weist die AMA die Ärzte ausdrücklich an, bestimmte Wörter und Begriffe durch andere, narrativere Auswahlmöglichkeiten zu ersetzen. Schockierenderweise gehört dazu auch der Austausch von „Hospitalisierungsraten“ gegen „Todesfälle“ – zwei Begriffe, die nicht einmal im Entferntesten austauschbar sind!

Es ist kaum zu glauben, dass die AMA den Ärzten tatsächlich vorschreiben würde, einen faktischen Datenpunkt durch eine glatte Lüge zu ersetzen. Aber sagen sie den Ärzten mit diesem Tausch nicht, dass sie sagen sollen, dass Menschen tot sind, obwohl sie in Wirklichkeit nur mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden?

Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Menschen mit COVID-19 im Krankenhaus erkrankt sind, während die Sterberate angibt, wie viele Menschen gestorben sind. Der erste Begriff bezieht sich auf Menschen, die noch am Leben sind, der andere auf Patienten, die nicht mehr am Leben sind.

Ein weiterer höchst fragwürdiger Wortwechsel besteht darin, nicht auf die kleinsten Details von Impfstoffversuchen einzugehen, wie z. B. die Anzahl der Teilnehmer, und stattdessen einfach davon zu sprechen, dass diese Versuche „einen transparenten, strengen Prozess“ durchlaufen haben.

Der Austausch des sachlichen Begriffs „Operation Warp Speed“ gegen „Standardverfahren“ ist eine weitere unverschämte Irreführung. Die beiden Begriffe sind einfach nicht austauschbar. Tatsächlich sind sie einander sogar diametral entgegengesetzt. Der Standardprozess für die Entwicklung von Impfstoffen umfasst einen langen Prozess von über einem Jahrzehnt und eine große Anzahl von Schritten, die für die COVID-Impfungen entweder weggelassen oder drastisch verkürzt wurden.

Die Einhaltung des Standardverfahrens führt dazu, dass die Entwicklung von Impfstoffen im Durchschnitt 10 Jahre und oft noch länger dauert. Dank der Operation Warp Speed konnten die Impfstoffhersteller die COVID-Impfung in nur neun Monaten fertig stellen, von Anfang bis Ende. Man kann unmöglich behaupten, dass die beiden Begriffe einen identischen Prozess beschreiben.

Die Macht der Sprache

Andere Sprachvertauschungen sind weniger unglaubwürdig, machen aber dennoch deutlich, dass die AMA ihre Mitglieder dazu bringen will, ein sehr spezifisches und einseitiges Narrativ zu verbreiten, das machtgierige Übergriffe und totalitäre Taktiken weniger schlimm erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind, und fragwürdige Prozesse als in Ordnung erscheinen lässt.

Die Sprache ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem wir die Realität formen, denn sie prägt, wie wir über Dinge denken. Wie der Geschichtenerzähler und Filmemacher Jason Silva feststellt:

Der Gebrauch der Sprache, die Worte, mit denen man die Realität beschreibt, können tatsächlich die Realität hervorbringen, können die Realität offenlegen. Worte sind generativ… Wir erschaffen und nehmen unsere Realität durch Sprache wahr. Wir denken uns die Wirklichkeit durch sprachliche Konstruktionen in Echtzeit.

Zum Beispiel klingt „Lockdown“ nach unfreiwilliger Inhaftierung durch ein totalitäres Regime, was es auch ist, während „stay-at-home order“ weit weniger drakonisch klingt. Schließlich wird „Zuhause“ normalerweise mit Komfort und Sicherheit assoziiert.

Dasselbe gilt für die Verwendung von „COVID-Protokollen“ anstelle von „COVID-Mandaten, Direktiven, Kontrollen und Befehlen“. „Protokolle“ klingt wie etwas, das zum Standard gehört, als ob die COVID-Maßnahmen nichts Neues wären, während „Mandate, Kontrollen und Anordnungen“ implizieren, dass wir uns tatsächlich im Bereich des medizinischen Faschismus befinden, was auch der Fall ist.

Wie man unbequeme Fragen lenkt, blockiert, ablenkt und hinhält

Die AMA hätte ihre Mitglieder anweisen können, sich einfach an die Fakten zu halten und ehrlich zu sein – und in einigen Abschnitten tut sie das auch -, aber dabei bleibt es nicht. Stattdessen bietet die AMA eine ganze Seite mit Anweisungen, wie man das Gespräch lenkt und wie man abblockt, ablenkt und hinhält, wenn man mit unbequemen Fragen konfrontiert wird, bei denen eine ehrliche Antwort das offizielle Narrativ durchbrechen könnte.

Hier ist ein Auszug aus diesen Anweisungen. Ich empfehle Ihnen, Seite 8 des Leitfadens durchzulesen und auf diese psychologischen Tricks zu achten, wenn Sie Interviews hören oder Nachrichten lesen.

Lenken Sie das Gespräch wieder auf die Erzählung zurück, indem Sie sagen:

„Bevor wir dieses Thema verlassen, lassen Sie mich hinzufügen …“

Blockieren Sie eine schwierige Frage, indem Sie sagen:

„Das ist [urheberrechtlich geschützt, vertraulich usw.], aber was ich Ihnen sagen kann, ist …“

Lenken Sie eine unerwünschte Frage ab, indem Sie sagen:

„Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, aber die Realität ist …“

Lenken Sie von einer unerwünschten Frage ab und kehren Sie zur offiziellen Darstellung zurück, indem Sie sagen:

„Ich kenne die Details nicht, aber was ich weiß, ist …“

Hinauszögern, indem Sie sagen:

Wiederholen Sie die gestellte Frage, oder bestätigen Sie die Frage, indem Sie sagen: „Ich bin froh, dass Sie gefragt haben …“

Es ist erwähnenswert, dass die AMA auch darauf hinweist, dass: 1) Ärzte sollen für die AMA sprechen, und 2) Ärzte sollen NICHT ihre persönliche Meinung äußern. Das Sprechen für die AMA ist unter „Ihre Verantwortlichkeiten“ aufgeführt, wenn Sie interviewt werden, während die Nichterörterung persönlicher Ansichten unter „was man wärend eines Interviews nicht tun sollte“ aufgeführt ist.

AMA untergräbt rasch jede Glaubwürdigkeit

Die Leitlinien der AMA sind nicht nur schlecht. Einige der Ratschläge sind durchaus sinnvoll. Aber die Einbeziehung von Sprachvertauschungen, die dazu führen, dass falsche Aussagen gemacht werden, und die Instrumente zum Lenken, Blockieren, Ablenken, Umleiten und Hinhalten, um direkte Antworten zu vermeiden, tun nichts anderes, als die Glaubwürdigkeit und damit das Vertrauen in die medizinische Gemeinschaft zu untergraben.

Die direkte Anweisung, keine persönlichen Ansichten mitzuteilen, ist eine weitere vertrauenszerstörende Strategie. Wenn Menschen mit ihrem Arzt sprechen, wollen sie hören, was dieser Arzt tatsächlich denkt, basierend auf seinem eigenen Wissen und seiner Erfahrung.

Sie erwarten nicht, dass ihr Arzt – oder ein Arzt, der in einem Interview auftritt – einfach ein von der AMA diktiertes Narrativ wiederkäut. Wenn wir unseren medizinischen Fachleuten nicht vertrauen können, dass sie ihre ehrliche Meinung sagen und direkte Antworten geben, gibt es kaum einen Grund, unsere Sorgen überhaupt mit ihnen zu besprechen, und das ist das Gegenteil von dem, was die AMA angeblich erreichen will.

Die AMA ist besorgt über die Verbreitung von Fehlinformationen und das schwindende Vertrauen, doch sie fordert ihre Mitglieder auf, ihre beruflichen Ansichten für sich zu behalten und über COVID-Todesfälle zu lügen. Mit diesem Leitfaden macht sich die AMA im Wesentlichen selbst zur Quelle und Anstifterin medizinischer Fehlinformationen, die letztlich den Patienten schaden könnten.

In einem Interview in der Stew Peters Show (siehe oben in diesem Artikel) kritisierte Dr. Bryan Ardis das AMA-Leitliniendokument und wies darauf hin, dass die AMA zwar behauptet, sie habe die Leitlinien herausgegeben, um zu verhindern, dass politische Ideologien die Medizin diktieren, in Wirklichkeit aber beweist, dass sich die AMA selbst eher einer politischen Ideologie als medizinischen Fakten beugt.

Die AMA will, dass ihre Mitglieder als Propagandisten für eine bestimmte Sichtweise agieren – unter Verwendung einer „politisch korrekten Sprache“ -, anstatt Informationen weiterzugeben und nach ihrem eigenen Gewissen und ihrer beruflichen Einsicht zu handeln. Wie Peters bemerkt:

Wenn ein Arzt nur wiederholt, was die AMA ihm sagt, wozu gibt es dann überhaupt Ärzte? An jeder liberalen Universität gibt es eine Menge hungernder Propagandisten, aber stattdessen wollen wir unsere Mediziner in ideologische Zombies mit Stethoskopen verwandeln.

Senatorin Warren droht Amazon mit dem Verbot von „Die Wahrheit über COVID-19“.

Seit der Veröffentlichung meines neuesten Buches „Die Wahrheit über COVID-19“, das auf Amazon.com sofort zum Bestseller wurde, haben die Forderungen nach Zensur und die rücksichtslosen Angriffe gegen mich erheblich zugenommen.

Vor kurzem hat die so genannte „progressive“ US-Senatorin Elizabeth Warren, D-Mass, in einem empörenden, verleumderischen und im Grunde verfassungswidrigen Versuch, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, einen Brief an Amazon geschickt, in dem sie eine „sofortige Überprüfung“ ihrer Algorithmen fordert, um Bücher auszusortieren, die mit „COVID-Fehlinformationen“ hausieren gehen.

Warren nannte speziell „Die Wahrheit über COVID-19“ als Paradebeispiel für „hoch bewertete und positiv gekennzeichnete Bücher, die auf Unwahrheiten über COVID-19-Impfstoffe und -Heilmittel beruhen“, die sie aus dem Verkauf verbannt sehen möchte.

Zwei Tage später folgte der kalifornische Abgeordnete Adam Schiff dem Beispiel Warrens und schickte Briefe an Facebook und Amazon, in denen er eine stärkere Zensur von Impfstoffinformationen forderte. Sogar Präsident Joe Biden hat kürzlich einen entlarvten Bericht als einzige Quelle benutzt, um meine Zensur zu fordern.

Traurigerweise werden diese Angriffe ausgerechnet von den Leuten vorgebracht, die gewählt wurden, um die Demokratie und unsere verfassungsmäßigen Rechte zu schützen. Was sie fordern, ist im Grunde genommen eine moderne Bücherverbrennung. Wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Monarchie.

