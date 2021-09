Top 3 umsetzbare Tipps, wie Sie aus der Patsche kommen können

Internationaler Mensch: Nahezu jede Regierung und jedes Land der Welt entwickelt sich in Bezug auf die persönliche Freiheit in die falsche Richtung.

Und wenn die letzten zwei Jahre ein Hinweis darauf waren, könnte die Situation noch viel schlimmer werden, bevor sie besser wird.

Wie kann der Einzelne die Auswirkungen staatlicher Übergriffe auf sein tägliches Leben begrenzen?

Doug Casey: Als Erstes sollte man sich selbstständig machen. Man will keinen Job, bei dem man von jemand anderem abhängig ist – oder schlimmer noch, von einer Organisation. Je größer die Organisation ist, desto geringer ist die relative Bedeutung, die Sie haben, und desto größer ist die Gefahr, der Sie ausgesetzt sind.

Schätzen Sie Ihre Ressourcen und Fähigkeiten ein und versuchen Sie, Unternehmer zu werden. Die Welt hat einen unbegrenzten Bedarf an Waren und Dienstleistungen; ein Unternehmer findet heraus, wie er diesen Bedarf decken kann. Das erfordert Nachdenken, Wissen und harte Arbeit – aber es gibt unbegrenzte Vorteile. Ein Angestellter hingegen tut nur, was ihm gesagt wird, und erhält dafür ein Gehalt. Die meisten sind heutzutage leicht austauschbare Kabinenbewohner. Ein Angestellter zu sein ist ein hohes Risiko und eine geringe Belohnung.

Das zweite, was Sie tun können, ist, den Staat in keiner Weise zu unterstützen. Der Staat ist nicht Ihr Freund, er ist Ihr Feind. Er kassiert einen großen Teil Ihres Einkommens und schreibt Ihnen im Gegenzug vor, was Sie tun dürfen und was nicht. Suchen Sie nach Wegen, um den Kontakt mit dem Staat zu reduzieren und ihm sowohl Mittel als auch Zustimmung zu verweigern. Minimieren Sie die Steuern, die Sie zahlen, damit Sie die Bestie nicht füttern.

Dazu gehört auch die Teilnahme an seinen Wahlen. Ihre Wahl ist ohnehin fast immer nur das kleinere Übel. Denken Sie daran, dass Menschen, die ein Amt bekleiden wollen, danach streben, andere Menschen zu kontrollieren. Die Wähler sind bestenfalls Dummköpfe, die für Tweedledee oder Tweedledum stimmen und damit das korrupte System selbst unterstützen. Es ist fraglich, ob Ihre Stimme überhaupt etwas bringt – oder überhaupt zählt.

Letztendlich ist die beste Lösung die, die Ayn Rand in ihrem Roman Atlas Shrugged skizziert hat, nämlich sich in eine Lage zu versetzen, in der man einfach aus dem System aussteigen und in einer Parallelwirtschaft leben kann, weil das alte System ohnehin untergeht. Umgeben Sie sich so weit wie möglich mit gesunden, gleichgesinnten Menschen.

Internationaler Mensch: Die Impfpflicht bedroht die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen.

Politiker und Unternehmen drohen den Menschen und sagen ihnen, dass sie sich entweder impfen lassen oder ihren Arbeitsplatz verlieren.

Was kann der Durchschnittsbürger tun, um sich nicht von solchen Drohungen unter Druck setzen zu lassen?

Doug Casey: Sie haben Recht. Das ist ein weiterer Grund, warum man nicht von einem Arbeitgeber abhängig sein sollte und warum man Unternehmer sein sollte.

Abgesehen davon sollten Sie Gelegenheiten nutzen, sich zu äußern, denn den meisten Menschen fehlt der Mut und sie behalten ihre Gedanken für sich. Das ist ein großer Fehler. Lassen Sie sich nicht überrollen, nur weil es bequem ist. Wenn du dich wie ein folgsames Schaf oder ein verängstigtes Kaninchen verhältst, wirst du bekommen, was du verdienst.

Kurzfristig gibt es Möglichkeiten, den Impfstoff zu vermeiden. Zum Beispiel gibt es in den Städten viele Penner auf der Straße. Wenn Sie jemanden finden, der Ihnen ähnlich sieht, leihen Sie ihm Ihren Ausweis, begleiten Sie ihn zu einem Walgreens und lassen Sie ihn an Ihrer Stelle impfen, um das Papier zu bekommen.

Obwohl ich sicher bin, dass das nur eine vorübergehende Linderung ist, denn es sieht so aus, als ob die Leute alle sechs Monate Auffrischungsimpfungen machen müssen, da das Virus mutiert.

Und sie werden wahrscheinlich eine Art Bio-Identifizierung oder die Implantation eines Chips verlangen, um sicherzustellen, dass man keinen Weg findet, das Virus zu umgehen, und außerdem hässliche Strafen verhängen.

Einige Leute haben über radikale Gegenmaßnahmen zu den Drohungen von Regierungen und großen Unternehmen nachgedacht. Wenn zum Beispiel Fluggesellschaften verlangen, dass man sich impfen lässt, um fliegen zu dürfen, könnten sich einige gut organisierte Menschen mit hundert Freunden zusammentun, um einen Flug zu buchen und ohne Impfausweis zu erscheinen. Solche Lösungen sind jedoch unbequem und kostspielig – nicht nur für die Fluggesellschaften. Es ist ein echtes Problem, da wir uns auf einen echten Polizeistaat zubewegen.

Gegen die 20 % des Landes, die selbständig denken, werden wahrscheinlich drakonische Strafen verhängt werden. Andererseits könnte sich die Hysterie innerhalb von sechs Monaten legen, wenn es genügend unerwünschte Reaktionen auf den Impfstoff gibt. Ich habe vor, noch mindestens ein oder zwei Jahre zu warten, bevor ich es in Erwägung ziehe; ich spiele nicht gern die Rolle des Versuchskaninchens – schon gar nicht unnötig.

Internationaler Mensch: Als der ursprüngliche International Man haben Sie buchstäblich ein Buch darüber geschrieben, wie man sich vor seiner Regierung schützen kann, indem man verschiedene Bereiche seines Lebens geografisch und politisch diversifiziert.

Wie hat die aktuelle globale Situation Ihre Sichtweise verändert?

Doug Casey: Die Welt ist heute eine völlig andere als zu der Zeit, als ich das Buch International Man schrieb. Das war vor über vierzig Jahren.

Damals war es zum Beispiel möglich, mit einem Pass der Weltdienstbehörde zu reisen. Heute ist das völlig undenkbar. Auf jeden Fall ist die Welt in vielerlei Hinsicht eine völlig andere, denn die Zahl der internationalen Flüge ist um 85 % gesunken und viele Länder sind völlig abgeschnitten.

Obwohl die Zeiten des billigen, sorglosen Reisens vorbei sind, ist es wichtiger denn je, nicht nur einer Regierung verpflichtet zu sein. Man muss sich Optionen sichern. Selbst wenn Sie keine zweite Staatsbürgerschaft und keinen zweiten oder dritten Reisepass bekommen können, sollten Sie nicht wie ein Reh im Scheinwerferlicht reagieren. Es ist wichtig und machbar, eine offizielle Daueraufenthaltsgenehmigung in einer Reihe von anderen Ländern zu bekommen, damit Sie eine Ausweichmöglichkeit haben (vorausgesetzt, sie erlauben Ihnen die Ausreise).

Internationaler Mensch: Kanada, Neuseeland, Australien und andere Länder der so genannten freien Welt haben sich in ausgesprochene totalitäre Polizeistaaten verwandelt. Was können die unglücklichen Menschen, die hinter diesem neuen Eisernen Vorhang leben, tun, um sich zu schützen?

Doug Casey: Wie die Insassen der Sowjetunion, Nazideutschlands, Maos Chinas, Pol Pots Kambodschas und vieler anderer Länder feststellen mussten, kann man nicht viel tun, wenn ein Ort erst einmal zu einem echten Polizeistaat geworden ist. Es ist gefährlich, irgendetwas zu tun.

Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich Nicht-Kooperation immer noch für den besten Ansatz. Seien Sie nicht selbstgefällig und machen Sie den Apparatschiks des Staates gegenüber Bittgesten, wenn sie von Ihnen etwas verlangen. Kooperieren Sie so wenig wie möglich.

Natürlich fällt es mir leicht, dies als akademische Angelegenheit zu sagen, aber es wird immer gefährlicher werden, weil die Gesellschaft voller Ratten ist, die Sie als potenziellen Staatsfeind oder potenziellen Terroristen ausliefern wollen.

In diesem Zusammenhang sollten Sie sich vielleicht die Serie The Man in the High Castle ansehen, die eine alternative Geschichte der USA darstellt, wenn sie den Zweiten Weltkrieg verloren hätten. Darin gibt es viele interessante Diskussionen und Beobachtungen darüber, wie leicht der Durchschnittsamerikaner sich überschlagen und mit jedem kooperieren würde, der ihm Befehle erteilt.

Ich empfehle auch, dass sich jeder noch einmal V for Vendetta ansieht. Der Film ahmt – zumindest bis zu seinem spektakulären Höhepunkt – ziemlich genau das nach, was heute vor sich geht, bis hin zu dem Virus.

Internationaler Mensch: Was können Menschen mit bescheidenen finanziellen Mitteln jetzt tun, um sich zu schützen, falls die Situation anhält oder sich verschlimmert?

Doug Casey: In den kommenden Jahren werden viele Menschen feststellen, dass sie über viel bescheidenere finanzielle Mittel verfügen, als sie sich vorgestellt haben. Irgendwann werden der Aktienmarkt, der Anleihemarkt und wahrscheinlich auch der Immobilienmarkt zusammenbrechen. Real gesehen – ich weiß nicht, wie viel es in Dollar sein wird – wird es ein nivellierendes Ereignis sein. Nicht nur trotz, sondern auch wegen der törichten Bemühungen der Zentralbanken auf der ganzen Welt, die Dinge zu stützen. Es ist gut möglich, dass die Rückabwicklung bei Evergrande in China bereits begonnen hat. Alles andere wird in China hergestellt. Warum also nicht auch die Große Depression?

Aber abgesehen davon, dass man sich von den konventionellen Märkten fernhält, sollte man einfach versuchen, mehr zu produzieren, als man verbrauchen kann, und die Differenz zu sparen. Ich schlage vor, die Differenz in kleinen Gold- und Silbermünzen zu sparen. So bleibt es einfach.

Außerdem sollten Sie mit Dingen spekulieren, die ein geringes Risiko und ein hohes Potenzial haben. Außerdem sollten Sie keine hohe Korrelation mit konventionellen Anlagen haben.

So ist zum Beispiel eine meiner bevorzugten Wertpapierklassen, die Uranaktien, in den letzten Monaten etwa vier zu eins gestiegen. Uranaktien sind nicht mehr am absoluten Tiefpunkt, sondern steigen weiter. Ich bin auch sehr stark in Aktien zur Kohlenstoffsequestrierung engagiert. Obwohl ich das Konzept der Kohlenstoffbindung für einen Hype bis hin zum Betrug halte, wird dieser Bereich als Folge der so genannten „ESG“-Investitionen wahrscheinlich sehr heiß werden. Ich besitze auch eine Menge Öl- und Kohleaktien, die der Markt hasst. Ironischerweise werden sie mindestens genauso stark steigen wie Kohlenstoffaktien.

Als nächstes werden Gold- und Silberaktien an der Reihe sein. Sie werden nicht nur ihren zyklischen Tag in der Sonne haben, sondern auch superheiß sein.

