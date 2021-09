Mehr als 30.000 Frauen in Großbritannien berichten von Menstruationsproblemen nach COVID-Spritzen: Menstruationsbeschwerden werden nicht als Nebenwirkung aufgeführt

childrenshealthdefense.org: Laut einem Leitartikel, der am 16. September in The BMJ veröffentlicht wurde, gingen bis zum 2. September mehr als 30 000 Meldungen über Menstruationsunregelmäßigkeiten und vaginale Blutungen beim Yellow Card Scheme der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) ein – dem britischen System zur Erfassung und Überwachung von Nebenwirkungen nach COVID-Impfungen.

Zu den gemeldeten unerwünschten Wirkungen gehören stärkere Perioden als üblich, verspätete Perioden und unerwartete vaginale Blutungen. Die meisten Frauen, die nach der Impfung eine Veränderung ihrer Periode meldeten, stellten fest, dass diese im folgenden Zyklus wieder normal war, so die Autorin des Leitartikels, Dr. Victoria Male, Reproduktionsmedizinerin am Imperial College in London.

Bisher hat keiner der Hersteller des COVID-Impfstoffs Probleme im Zusammenhang mit der Menstruationsgesundheit als Nebenwirkung angegeben. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) gehören zu den häufigen Nebenwirkungen von COVID-Impfstoffen: Schmerzen an der Impfstelle, Müdigkeit, Erschöpfung und Fieber.

Male forderte eine weitere Untersuchung der möglichen Auswirkungen von COVID-Impfstoffen auf die Gesundheit der Menstruation – sagte aber, das Problem liege in der Immunreaktion des Körpers und nicht im Impfstoff.

„Menstruationsveränderungen wurden sowohl nach mRNA- als auch nach Adenovirus-vektorisierten COVID-19-Impfstoffen berichtet, was darauf hindeutet, dass, wenn es einen Zusammenhang gibt, dieser wahrscheinlich eher auf die Immunantwort auf die Impfung als auf eine spezifische Impfstoffkomponente zurückzuführen ist“, schrieb Male.

Nach Angaben der MHRA lässt die Auswertung der Yellow-Card-Berichte keinen Zusammenhang zwischen Menstruationsveränderungen und COVID-Impfstoffen erkennen, da die Zahl der Berichte im Vergleich zur Zahl der Geimpften und der Prävalenz von Menstruationsstörungen im Allgemeinen gering ist.

Die Art und Weise, in der die Daten der Gelben Karte erhoben werden, erschwert jedoch eindeutige Schlussfolgerungen, so Male.

Nach den jüngsten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – dem wichtigsten staatlich finanzierten System für die Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA – gab es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 10. September 2021 insgesamt 8.793 Berichte über Menstruationsstörungen nach einer Impfung mit einem COVID-Impfstoff.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet, was bedeutet, dass die Zahl der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse, die zu Menstruationsstörungen führen, viel höher sein könnte.

In einem Interview mit Medical News Today sagte Dr. Sarah Gray – eine Allgemeinmedizinerin, die 15 Jahre lang eine Spezialklinik für Frauengesundheit für den Nationalen Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs leitete – Folgendes:

„Die Kontrolle der Menstruationsblutung ist komplex, mit möglichen Auswirkungen auf das Gehirn, die Eierstöcke und die Gebärmutter selbst. Es ist plausibel, dass die Auswirkungen einer Infektion mit [SARS-CoV-2] oder einer Impfung auf das Immunsystem diesen Steuerungsweg beeinflussen könnten, und jegliche Forschung wäre sehr wertvoll“.

Gray merkte auch an, dass die Gesundheit von Frauen seit 20 Jahren keine Forschungspriorität mehr ist und dass es viel gibt, was wir nicht wissen.

Dr. Kathryn Clancy, Assistenzprofessorin an der University of Illinois in Urbana-Champaign, sagte, sie sei an ähnlichen Forschungen zur akuten Immunaktivierung und zu den Reparaturmechanismen der Menstruation beteiligt.

„Ich bin bestürzt, dass das Forschungsdesign der [COVID]-Impfstoffversuche es derzeit unmöglich macht, diesen Zusammenhang tatsächlich zu erforschen, und hoffe, dass die Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen diese Überlegungen in Zukunft berücksichtigen“, so Clancy.

In einer E-Mail an The Defender erklärte Dr. Lawrence Palevsky, Kinderarzt, Dozent und Autor:

„Wenn wir der wissenschaftlichen Methode folgen würden, wie sie in den Lehrbüchern gelehrt wurde (wohl wissend, dass es keine Einhaltung der wissenschaftlichen Methode mehr gibt), würden wir diese Beobachtung von Veränderungen des Menstruationszyklus bei Zehntausenden von Frauen sofort als ein Signal sehen, zu dem notwendige Fragen gestellt werden müssten.“

Palevsky – der zu einer unabhängigen Forschungsgruppe gehört, die Daten von ungeimpften Frauen sammelt, bei denen Menstruationsveränderungen aufgetreten sind, nachdem sie sich in der Nähe von anderen aufgehalten haben, die kürzlich COVID-Impfstoffe erhalten haben – sagte, dass eine notwendige Studie den Inhalt der Injektion untersuchen und die chemische Natur dieser Inhalte und ihre Auswirkungen auf die menschliche Physiologie und die Fortpflanzungssysteme der Frauen bewerten würde.

„Eine echte Einhaltung der wissenschaftlichen Methode würde es ermöglichen, Antworten ohne Voreingenommenheit oder Vorurteile für ein gewünschtes Ergebnis der Ergebnisse zu geben“, sagte Palevsky.

Palevsky erklärte:

„Es gibt eine lange Liste von Nebenwirkungen, die die Hersteller der Injektion im Herbst 2020 an die FDA [U.S. Food and Drug Administration] geschickt haben. Viele der Verletzungen, von denen Menschen nach der Injektion berichten, wie Blutungen, Blutgerinnsel, Autoimmunität, Guillain-Barré-Syndrom und viele andere, sind den Herstellern und der FDA wohlbekannt, aber die Verantwortlichen ignorieren weiterhin die Berichte von Menschen, die mit diesen Echtzeit-Nebenwirkungen kommen, als ob sie überhaupt nichts mit den Injektionen zu tun hätten.

„Im Wesentlichen haben sie die Daten in klinischen Studien gesammelt, aber sie haben sie völlig unter Verschluss gehalten.

Palevsky sagte, er glaube, dass das Spike-Protein eine Rolle bei den Menstruationsunregelmäßigkeiten spielen könnte, von denen die Frauen berichten, zusammen mit „anderen Faktoren, die wir vielleicht nicht kennen, weil niemand die entsprechende Forschung betreibt.“

Wie The Defender am 8. September berichtete, haben die National Institutes of Health (NIH) fünf Institutionen zusätzliche einjährige Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1,67 Millionen Dollar gewährt, um mögliche Zusammenhänge zwischen COVID-Impfstoffen und Menstruationsveränderungen zu erforschen, nachdem Tausende von Frauen nach der Impfung in den USA über Menstruationsunregelmäßigkeiten berichtet hatten.

Laut der NIH-Website haben einige Frauen nach der Impfung mit COVID-Impfstoffen über unregelmäßige oder ausbleibende Monatsblutungen, stärkere Blutungen als üblich und andere Menstruationsveränderungen berichtet.

Mit den neuen Mitteln sollen Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob diese Veränderungen mit der COVID-Impfung selbst zusammenhängen und wie lange sie anhalten. Die Forscher werden auch versuchen, die Mechanismen zu klären, die möglichen impfstoffbedingten Menstruationsveränderungen zugrunde liegen.

Bislang gibt es keine veröffentlichten Studien, die einen möglichen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und der Menstruation untersucht oder schlüssige Beweise dafür geliefert hätten.