Wollen die globalen Manager das Ende der Pandemie?

Die frühzeitige Behandlung der Symptome ist der letzte verbliebene Feind des globalen Covid-Konsenses.

In seinem Artikel vom 17. März 2020 in Stat plädiert der Stanford-Epidemiologe Dr. John Ioannidis für ein umfassendes Überdenken der gesellschaftlichen Reaktion auf die sich abzeichnende SARS-COV-2-Pandemie, die allgemein als Covid-19 bezeichnet wird. Aus unbekannten Gründen wurde die wissenschaftliche und medizinische Tradition, die die Grundlage für die Reaktion auf Pandemien bildete, schnell aufgelöst. Der Verzicht auf solche zuvor etablierten Traditionen bedeutete, dass die Lücke mit einem neuen globalen Konsens gefüllt werden musste: Die Kombination aus unendlichen nicht-pharmazeutischen Maßnahmen (Masken, soziale Distanzierung usw.) und allgemeiner Impfung war der Schlüssel, der die Pandemie beenden würde.

Die totalisierende Kraft dieses neuen globalen Pandemie-Konsenses hat in den letzten anderthalb Jahren sicherlich Wirkung gezeigt. Die letzten anderthalb Monate haben jedoch zu einer spürbaren Instabilität dieser scheinbar einst sicheren Vereinbarung geführt.

Wie ein Autor bemerkt,

Bislang lief die Corona-Politik in allen westlichen Ländern mehr oder weniger nach demselben Drehbuch ab, das die Weltgesundheitsorganisation Ende Februar 2020 entworfen hatte. Der letzte Akt sollte die großflächige Ausrottung von Corona nach einer Massenimpfung sein. Inzwischen ist klar, dass dies nie geschehen wird. Zum ersten Mal seit März 2020 gibt es keinen offensichtlichen internationalen Konsens über das weitere Vorgehen.

Die globalen politischen und gesundheitspolitischen Verantwortlichen der westlichen Nationen und ihre medialen Verbündeten scheinen zunehmend unsicher zu sein, wie es weitergehen soll. Hinter der Ungewissheit, wie auf die Varianten zu reagieren ist, verbirgt sich jedoch der letzte verbliebene Konsens. Und obwohl es sich um den letzten verbliebenen Konsens handelt, war er von Anfang an ein wenig bekannter, aber realer Teil des Drehbuchs. Er ist ebenso einfach wie allumfassend: Nutzen Sie alle verfügbaren Mittel, um eine frühzeitige Behandlung des Virus zu erreichen.

Betrachten wir eines der jüngsten Beispiele für diese Scharade. Viele haben inzwischen die jüngsten Erfahrungen des amerikanischen Podcasters Joe Rogan mit Covid-19 gesehen oder davon gehört. Nachdem er einige der üblichen Symptome von Covid-19 erkannt hatte, beschloss Rogan, „alles in die Waagschale zu werfen“. In Anlehnung an die Erkenntnisse von Dr. Peter McCullough und sein multimediales Behandlungsprotokoll entschied sich Rogan für die Infusion von monoklonalen Antikörpern. Zusammen mit der Antikörperinfusion nahm Rogan einen Cocktail ein, der aus Ivermectin, Azithromyicin, dem Kortikosteroid Predinsone und hohen Dosen von Vitamin D (über eine Infusionsleitung) bestand. Innerhalb von 72 Stunden nach Beginn der Behandlung erklärte Rogan, er fühle sich großartig und sei praktisch von dem Virus genesen.

Es bedurfte nicht der Gabe der Prophezeiung, um vorherzusagen, was dann folgte: Die Covid-Maschine wurde eingesetzt, um Rogan anzugreifen. Die Inspiration für den Angriff wurde durch einen kürzlichen Tweet der FDA unterstützt, der lautete: „Du bist kein Pferd. Du bist keine Kuh. Ernsthaft, ihr alle. Stop it.“ Nach dem anfänglichen Ansturm auf den wirksamen, frühzeitigen Einsatz von Hydroxychloroquin hat sich der weltweite Konsens nun mit überwältigender Mehrheit auf Ivermectin verlagert. Zeitgleich mit dem Angriff auf Rogan erschien eine vermeintliche Meldung des Rolling Stone, in der behauptet wurde, dass der Zugang zur Notfallversorgung von Schussopfern in einem Krankenhaus in Oklahoma bedroht sei, weil zu viele Patienten durch eine Überdosierung von Ivermectin vergiftet worden seien. Das Krankenhaus gab eine Klarstellung ab, in der die Behauptungen, die von einem ehemaligen Mitarbeiter aufgestellt worden waren, zurückgewiesen wurden. Es wurden jedoch nur Aktualisierungen hinzugefügt; die Meldung wurde bisher nicht zurückgezogen.

Dieser weit verbreitete Verzicht auf das Prinzip und die Wirksamkeit einer präventiven und frühzeitigen Behandlung wurde als „therapeutischer Nihilismus“ bezeichnet. Fast zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie ist es immer noch äußerst schwierig, eine frühzeitige Behandlung von Covid-19 zu erhalten, die Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern kann. Anhaltende Versuche, die Protokolle für eine frühzeitige Behandlung zu untergraben, sowie häufige Kampagnen gegen diejenigen, die der vorherrschenden Darstellung skeptisch gegenüberstehen, erwecken den Eindruck, dass bestimmte Parteien zögern, die Pandemie zu einem Ende zu bringen.