Amerikanische Beamte versuchen, die Definition von Antisemitismus zu ändern, um Israel vor Kritik zu schützen

Der Stadtrat von Montgomery County, Maryland, plant eine Abstimmung über die Verabschiedung einer neuen Definition von Antisemitismus, was eine alarmierende Zunahme des Antisemitismus darstellen muss. Aber warum ist eine neue Definition notwendig? Antisemitismus ist Rassismus, der sich gegen Juden richtet, schlicht und einfach. Was ist also so falsch an dieser Definition, dass Montgomery County es für nötig hält, über eine neue abzustimmen? Was ist in diesem Bezirk so falsch, dass diese Abstimmung notwendig ist?

Der Rat gab im Juli eine Erklärung ab, in der er dies ankündigte,

„Die vom Stadtrat eingebrachte und von Stadtrat Friedson geleitete Resolution ist eine Reaktion auf die beunruhigende Zunahme von Antisemitismus und Angriffen, Vandalismus und Belästigungen gegen Mitglieder der jüdischen Gemeinde und jüdische Organisationen im ganzen Land.“

Selbst wenn es stimmt, dass der Antisemitismus zunimmt, wird eine neue Definition nicht helfen. Der Rassismus muss nicht neu definiert werden, um ihn zu beseitigen. Was man braucht, um den Rassismus auszurotten, ist die Verpflichtung, ihn zu bekämpfen. Was wir brauchen, ist ein Engagement für den Antirassismus, und Antizionismus ist Antirassismus. Der Zweck der zionistischen Kampagne zur Übernahme der IHRA-Definition durch Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen in der ganzen Welt besteht darin, dass diese anerkennen, dass es ein wachsendes Verständnis dafür gibt, dass der Kampf gegen den Rassismus auch einen Kampf gegen den Zionismus beinhalten muss.

Keep up the pressure on the @MoCoCouncilMD to reject the IHRA definition of antisemitism



Sign our community petition:



Email the County Council: — MD 2 Palestine (@md2palestine) October 9, 2022

Der Beschluss

Im Beschluss selbst heißt es, ihr Ziel sei es, „Antisemitismus zu definieren und zu bekämpfen“. Sie täten gut daran, sich daran zu erinnern, dass Antisemitismus bereits eindeutig als Rassismus gegenüber jüdischen Menschen definiert ist. Was die Auseinandersetzung mit Antisemitismus betrifft, so ist die IHRA-Definition lediglich ein zionistischer Versuch, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die Israel und dem Zionismus ernsthaft kritisch gegenüberstehen. Sie war weder dazu gedacht noch ist sie in der Lage, Rassismus in irgendeiner Form zu bekämpfen, geschweige denn Antisemitismus.

Der Zionismus ist eine rassistische Ideologie, die ein Apartheidregime hervorgebracht hat. Zionistische Gruppen, meist nichtstaatliche gemeinnützige Organisationen mit Steuerbefreiung, setzen sich dafür ein, im ganzen Land pro-israelische, pro-zionistische Resolutionen zu verabschieden, und die Annahme der IHRA-Definition ist eine davon.

Öffentlicher Druck

Offenbar wurde die Öffentlichkeit nicht über den Plan informiert, dass der Stadtrat über die IHRA-Definition abstimmen sollte. Sie wurde zufällig entdeckt, und sehr bald darauf erhielt der Rat von Montgomery Hunderte von E-Mails, in denen er aufgefordert wurde, nicht über die Definition abzustimmen. Der öffentliche Druck führte schließlich zu einer Verschiebung der Abstimmung. Jetzt ist immer noch nicht klar, wann die Abstimmung stattfinden wird, aber es gibt Befürchtungen, dass sie bald wieder unangekündigt anstehen wird.

Wenn Antisemitismus wirklich ein so ernstes Problem in Montgomery County ist, warum wird es dann nicht öffentlich diskutiert? Wenn die Mitglieder des Stadtrats so besorgt sind, warum laden sie dann nicht Experten ein, um über das Für und Wider einer Neudefinition von Antisemitismus zu sprechen und darüber, wie man Rassismus am besten bekämpfen kann? Wenn es tatsächlich zu einem Anstieg rassistischer Vorfälle in Montgomery County kommt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass nur jüdische Menschen zur Zielscheibe werden. Man kann davon ausgehen, dass auch Schwarze und andere Minderheiten zur Zielscheibe werden. In diesem Fall muss wirklich etwas unternommen werden: Bildung, Humanressourcen und Strafverfolgung sollten alle Teil dieser Bemühungen sein, um die Zunahme des Rassismus in der Region einzudämmen.

Doch nichts von alledem findet statt. Es gibt nur eine geheime Abstimmung, um eine kleine Gruppe von Menschen zufrieden zu stellen, die vielleicht jüdisch sind oder auch nicht, und die sich mit einer rassistischen Ideologie namens Zionismus identifizieren.

Antisemitismus als Schwert: Die Gefahr der Aushöhlung der Demokratie zum Nutzen Israels

Der Angriff auf das geschätzte Prinzip der freien Meinungsäußerung mit falschen Antisemitismusvorwürfen bedroht nicht nur die Juden in ihren Heimatländern, sondern hilft auch Israel nicht, sich auf die geschätzten Werte der Demokratie und der friedlichen Koexistenz zuzubewegen.

Wer steckt hinter diesen Bemühungen?

Es überrascht nicht, dass eine der Organisationen hinter diesem Vorstoß die berüchtigte, rassistische Pro-Israel-Gruppe Anti-Defamation League (ADL) ist, eine Gruppe, die sich als Bürgerrechtsorganisation ausgibt. Ende 2020 habe ich hier über eine wichtige Initiative geschrieben, die dazu aufruft, jegliche Zusammenarbeit mit der Anti-Defamation League zu beenden. In der Initiative „Drop the ADL“, der etwa zweihundert Organisationen angehören, darunter Glaubensgemeinschaften und Bürgerrechtsorganisationen, heißt es: „Die Anti-Defamation League hat sich in einer Weise als Bürgerrechtsorganisation ausgegeben, die ihre rechtsgerichteten Aktivitäten verschleiert und legitimiert.“

100+ organizations have joined the call to #DropTheADL. The campaign urges groups to rethink their relationship w/the Anti-Defamation League, which has a long history of spying on Black, Palestinian, & left-wing activists and undermining the rights of marginalized communities. — IMEU (@theIMEU) August 12, 2020

Der Jewish Community Relations Council of Greater Washington, DC, oder JCRC, ist eine weitere zionistische Organisation, die den Montgomery County Council zur Verabschiedung dieser Resolution drängt. Auf ihrer Website ruft die Gruppe dazu auf: „Wir müssen diese Resolution mit überwältigender Mehrheit verabschieden, um den alarmierenden Anstieg antisemitischer Vorfälle in Montgomery County zu bekämpfen. ES IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, DASS DIE RATSMITGLIEDER VON DEN JÜDISCHEN EINWOHNERN VON MOCO UND IHREN VERBÜNDETEN HÖREN, DIE DIESE RESOLUTION UNTERSTÜTZEN.“

Die Großbuchstaben und der Fettdruck stammen aus dem Originaltext. Die Angst, dass die Legitimität des Zionismus erodiert, ist so groß, dass sie alle Register ziehen und jeden jüdischen Einwohner des Bezirks in Angst und Schrecken versetzen, damit sie herauskommen und eine Abstimmung fordern. Außerdem behaupten sie: „In Amerika kann es zunehmend gefährlich sein, sich als Jude zu identifizieren.“

Juristische Schlammschlacht

Auf der Website des JCRC wird Stadtrat Andrew Friedson beglückwünscht, der, wie es heißt, „eine Resolution zur Bewältigung dieser sich verschärfenden Krise eingebracht hat, die die Goldstandard-Definition von Antisemitismus verwendet“. Als ob sie alle Befürchtungen zerstreuen wollten, dass dies ein Versuch ist, Kritik und Delegitimierung Israels zum Schweigen zu bringen, behaupten sie: „Die Gegner dieser Resolution behaupten fälschlicherweise, dass ihre Verabschiedung die Redefreiheit verletzen und Kritik an Israel verhindern würde. Diese Bedenken sind unberechtigt. Eine Resolution ist per Definition nicht rechtsverbindlich.“ Man muss sich also fragen, was das soll.

Die IHRA-Definition von Antisemitismus konzentriert sich stark auf Kritik an Israel

Es geht darum, dem Land zu erlauben, diejenigen, die sich weigern, die Handlungen Israels zu legitimieren, zu Unrecht des Antisemitismus zu bezichtigen. Darüber hinaus wird jeder, der zu Recht darauf besteht, dass der Zionismus eine rassistische Ideologie ist, ebenfalls Gegenstand dieser schrecklichen Anschuldigung sein. Man muss sich fragen, ob der Rat von jüdischen Menschen gehört hat, die Antizionisten sind.

Dieses ganze Drama wäre lustig, wenn es nicht so gefährlich wäre. Israel betreibt in Palästina einen Völkermord und eine ethnische Säuberung. Es wurde des Verbrechens der Apartheid beschuldigt, und es greift ständig Syrien an und bedroht es, während es mit Kriegen gegen den Iran und den Libanon droht. Doch hier in den Vereinigten Staaten, dem Land, das Israel finanziell unterstützt, verabschieden Gemeinderäte Resolutionen, um die Debatte über Israel zu unterdrücken.

Wer mehr über die IHRA und Antisemitismus im Allgemeinen erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, sich dieses Interview mit Rabbi Yaakov Shapiro anzuhören.