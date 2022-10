CEO von Moderna-CEO gibt jetzt zu, dass COVID wie eine saisonale Grippe ist und meint, dass nur gefährdete Personen eine COVID-Auffrischungsimpfung benötigen (VIDEO)

Am Montag sprach der CEO von Moderna, Stephane Bancel, mit Anjalee Khemlani von Yahoo Finance auf dem Yahoo Finance All Markets Summit 2022.

Im Verlauf des Gesprächs gab Bancel zu, dass COVID-19 der saisonalen Grippe sehr ähnlich sein wird. Er schlug außerdem vor, dass Personen ab 50 Jahren sowie Personen, die zu den gefährdeten Gruppen gehören, eine Auffrischungsimpfung in Betracht ziehen sollten.

Nachfolgend finden Sie das Transkript:

Anjalee Khemlani: Wird der COVID-Impfstoff für eine sehr lange Zeit oder vielleicht für den Rest unseres Lebens eine jährliche COVID-Auffrischung sein? Und wie bringen Sie das mit der Tatsache in Einklang, dass diese neue Variante der Auffrischungsimpfung schon jetzt nur in geringem Maße in Anspruch genommen wird?

Stéphane Bancel: Ich halte es für interessant, dass die Akzeptanz stärker ist als bei der saisonalen Grippe, wie die Daten zeigen, die ich kürzlich gesehen habe. Wir müssen also bis zum Ende der Saison abwarten, wie es aussieht. Es ist das erste Mal, dass wir uns mehr mit der Pandemie befassen, also denke ich, dass wir schlauer sein werden…

Es ist also ein besseres Update als die saisonale Grippeimpfung. Ich denke, es wird eine Grippeimpfung sein, und wenn Sie 25 Jahre alt sind, brauchen Sie jedes Jahr eine Auffrischung. Wenn Sie gesund sind, sollten Sie sich vielleicht impfen lassen, um andere Menschen zu schützen. Vielleicht möchten Sie sich impfen lassen, um nicht krank zu werden und die Arbeit oder den Urlaub zu verpassen oder so weiter.

Aber ich denke, es wird ähnlich sein wie bei der Grippe, wo die Kinder Menschen mit hohem Risiko sein werden, Menschen über 50 Jahre, Menschen mit Komorbidität, Menschen mit Krebs und anderen Erkrankungen… Und das ist wirklich wichtig zu bedenken. Und wenn man sich die Welt ansieht, dann sind das 1,5 Milliarden Menschen. Das sind also sehr viele Menschen, die eine jährliche Auffrischungsimpfung benötigen, und Menschen, die jünger sind, müssen selbst entscheiden, was sie tun wollen.

Stéphane Bancel, CEO von Moderna, vergleicht COVID-19 mit der saisonalen Grippe und ist der Meinung, dass junge, gesunde Menschen selbst entscheiden sollten, ob sie eine jährliche Auffrischungsimpfung wünschen. Bancel behauptet, dass ältere Menschen über 50 und Menschen in gefährdeten Kategorien auf jeden Fall eine Auffrischungsimpfung in Betracht ziehen sollten.

Moderna CEO Stephane Bancel compares COVID-19 to the seasonal flu and believes young, healthy people should decide for themselves if they want an annual booster. Bancel maintains, that older people 50+, and those in vulnerable categories should definitely consider a booster shot. pic.twitter.com/7QowinbkMq — Rukshan Fernando (@therealrukshan) October 18, 2022

Vor kurzem hat die FDA Moderna und Pfizer die aktualisierten Auffrischungsimpfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren genehmigt.

„Der bivalente Moderna COVID-Impfstoff, bivalent, ist für die Verabreichung mindestens zwei Monate nach Abschluss der Grund- oder Auffrischungsimpfung bei Kindern bis zu sechs Jahren zugelassen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dr. Paul Offit, MD, ein führender Impfexperte und FDA-Berater, warnte letzten Monat, dass es keine ausreichenden Beweise für die Empfehlung der neuen Auffrischungsimpfung für gesunde junge Erwachsene gebe und dass sie Risiken bergen könnte.

Dr. Offit: „Wenn man Menschen bittet, sich impfen zu lassen, muss es meiner Meinung nach einen klaren Beweis für den Nutzen geben. Und wir werden natürlich keine klinischen Studien haben, bevor der Impfstoff auf den Markt kommt, aber wir möchten zumindest Daten von Menschen haben, die diesen Impfstoff erhalten. Sie sehen eine deutliche und dramatische Zunahme der neutralisierenden Antibiotika, und dann haben Sie zumindest ein Korrelat des Schutzes gegen BA4, BA5. Denn wenn das nicht der Fall ist, wenn es keine eindeutigen Beweise für den Nutzen gibt, dann ist es nicht fair [die Menschen zu bitten, ein Risiko einzugehen]. Der Nutzen sollte klar sein.“

Letzte Woche gab Moderna offiziell bekannt, dass es ein „Heilmittel“ für die jüngste vom tyrannischen medizinisch-industriellen Komplex fabrizierte Gesundheitskrise entwickelt hat. Nach all den herzbedingten Todesfällen und Krankheiten, die durch die ersten Iterationen des experimentellen mRNA-Impfstoffs verursacht wurden, enthüllte Moderna-CEO Stéphane Bancel die neue Behandlung des Unternehmens gegen Herzinfarkte – eine weitere mRNA-Injektion! Diesmal wird sie jedoch nicht in den Arm, sondern direkt in den Herzmuskel gespritzt… Für eine maximale Schadenswirkung, versteht sich.

Am Dienstag berichtete The Gateway Pundit, dass das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC am Donnerstag darüber abstimmen wird, ob COVID-Impfungen in den Routine-Impfplan für Kinder aufgenommen werden sollen oder nicht. Infolgedessen könnten die Unternehmen einen vollständigen Haftungsschutz haben und Kindern mehr Impfungen auferlegen.

„Dies wird es den Impfstoffherstellern ermöglichen, der Produkthaftung für die Impfstoffe für Erwachsene zu entgehen, was bedeutet, dass der „Notfall“ beendet werden kann, aber der Haftungsschutz weiter besteht“, schrieb Steve Kirsch.

Die CDC versucht, in aller Stille eine Abstimmung über die Aufnahme des mRNA-C-19-Impfstoffs in den jährlichen Impfplan für Kinder durchzuführen. Diese Abstimmung findet am 19. Oktober, statt. Hier ist, warum dies wichtig ist: