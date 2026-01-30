Amerikanische Gestapo / Amerikanischer Psycho

Andrew P. Napolitano

In der vergangenen Woche töteten ein halbes Dutzend maskierter und nicht identifizierbarer Beamter der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) einen 37-jährigen Bundesbediensteten, einen Krankenpfleger, indem sie ihm Pfefferspray in die Augen sprühten, ihn zu Boden stießen, ihm seine rechtmäßig besessene und mitgeführte Handfeuerwaffe wegnahmen und ihm anschließend neun Schüsse in den Rücken abgaben.

Die Schläger von ICE, die die Bundesregierung nach Minneapolis entsandt hat, haben Mord und Chaos in einem Ausmaß verursacht, das weitaus gewalttätiger, disruptiver und lebensverachtender ist als alles, was von den dort ohne Papiere lebenden Einwanderern ausgegangen ist.

Nach der Verfassung wurde die Einwanderung – also wer rechtmäßig in die Vereinigten Staaten einreisen und dort bleiben darf – den Bundesstaaten zur Regelung überlassen; und die Einbürgerung – also wer US-Bürger werden kann – dem Bund.

Ungeachtet des klaren Wortlauts der Verfassung verabschiedete der Kongress – motiviert von rassistischer Abneigung gegen Menschen, die anders aussahen und anders klangen als die weißen, angelsächsischen, protestantischen Eliten, die die Regierung kontrollierten – den Chinese Exclusion Act von 1882. Als dieses Gesetz angefochten wurde, bestätigte der Oberste Gerichtshof die Autorität des Kongresses in einer wahrhaft bizarren Entscheidung, verfasst von Richter George Sutherland, selbst ein Einwanderer.

Das Gericht entschied – zum ersten Mal –, dass der Kongress Regulierungsbefugnisse aus einer anderen Quelle als der Verfassung ausüben könne. Es argumentierte, dass die Macht zur Regulierung der Einwanderung, nachdem britische Truppen nach ihrer Kapitulation 1781 die Kolonien verlassen hatten, zurückgeblieben und sich metaphysisch auf die neue Bundesregierung übertragen habe. Eine Begründung aus dem Nichts.

Seitdem sind die bundesstaatlichen Einwanderungsregelungen stärker oder schwächer geworden, meist abhängig von den jeweiligen wirtschaftlichen Trends und den vorherrschenden rassischen Einstellungen. Ein Jahrhundert nach der Entscheidung zum Chinese Exclusion Act verabschiedete der Kongress auf Drängen von Präsident Ronald Reagan den Simpson-Mazzoli Act, der allen damals in den USA lebenden Einwanderern Amnestie und einen dauerhaften legalen Aufenthaltsstatus gewährte. Der Himmel ist nicht eingestürzt.

Das Weiße Haus hat die ICE-Tötungen zweier unschuldiger Amerikaner im Chaos von Minneapolis verteidigt, indem es Begriffe wie Terrorist, Agitator, Attentäter und Selbstverteidigung verwendete. Indem es zwei tote Opfer politisch diffamierte, versuchte es, von den gestapoähnlichen Taktiken von ICE auf den Straßen abzulenken. Und in einem Akt der Justizbehinderung hat ICE sämtliche Beweise dieser Morde vor den Ermittlern des Bundesstaates zurückgehalten.

Sind die maskierten Männer auf den Straßen, wie das Weiße Haus behauptet, vor einer Strafverfolgung wegen Mordes immun?

Bundes- und Landesgesetze schreiben vor – und das wissen alle Polizisten, auch DHS-Agenten –, dass man den Fahrer eines Fahrzeugs, das sich mit weniger als fünf Meilen pro Stunde bewegt und versucht, von einem wegzudrehen, nicht tötet; man lässt sie abbiegen oder geht aus dem Weg. Wenn man sich aus irgendeinem Grund von einem Mann bedroht fühlt, der auf allen Vieren auf dem Boden ist, dessen rechtmäßig getragene Waffe man bereits an sich genommen hat und den man vorübergehend mit Pfefferspray geblendet hat, weil er einen fotografierte, dann fesselt man ihn – man schießt ihm nicht in den Rücken.

Der Grund, warum die polizeiliche Vorherkenntnis von Recht und Unrecht (wer weiß nicht, dass es falsch ist, einer unbewaffneten Person in den Rücken zu schießen?) sowie vom rechtmäßigen und strafbaren Einsatz von Gewalt relevant ist, liegt in einer weiteren bizarren Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Dieser erklärte, dass Strafverfolgungen von Regierungsbeamten wegen übermäßiger Gewalt davon abhängen, ob andere, in vergleichbarer Lage befindliche Regierungsangeklagte diese Vorherkenntnis gezeigt hätten. Ein weiteres Rechtsprinzip aus dem Nichts.

Kann der Bundesstaat Minnesota die ICE-Töter strafrechtlich verfolgen? Ja, nach Bundes- und Landesrecht. Man frage nur Lon Horiuchi, den FBI-Scharfschützen von Ruby Ridge, den der Bundesstaat Idaho wegen übermäßiger Gewalt verfolgte, nachdem er die Ehefrau der Person, die der Bund festnehmen wollte, durch einen Schuss in den Rücken getötet hatte. Und für Mord gibt es keine Verjährungsfrist.

Gefährlicher als die amerikanische Gestapo ist der amerikanische Psycho – eine Regierungsmentalität ohne moralische Prinzipien. Eine, die – wie Autoritäre im Lauf der Geschichte – eine hilflose, hoffnungslose, politisch schwache Minderheit ins Visier nimmt und den Mord an jenen rechtfertigt, die gegen die bei dieser Zielsetzung eingesetzte Gewalt protestieren.

Wir haben eine Regierung ohne gesellschaftliche Tugend, die in erster Linie darauf aus ist, ihre Macht über Menschen zu demonstrieren. Sie ist nicht gezügelt durch das Gute, durch das Naturrecht, durch die Verfassung oder durch einfachen Anstand. Sie hat keine Werte. Sie glaubt, dass das Leben bedeutungslos ist. Aus Angst davor, dass gewöhnliche Menschen ihre Gewaltanwendung auf der Straße fotografieren, verteidigt sie verbal die Tötung des Fotografen.

Diese psychotische Regierung behauptete, die erste Person aus Minneapolis, die ihre Agenten ermordeten, sei eine Terroristin gewesen. Das war sie nicht. Dann behauptete sie, ihr Ehepartner sei ein Terrorist gewesen. Das war er nicht.

Dann behauptete sie, der Krankenpfleger, der ihre Agenten filmte, sei dort gewesen, um sie zu töten, weil er rechtmäßig eine Handfeuerwaffe und Munition bei sich trug. Das war er nicht. Dann behauptete sie, er habe seine Waffe „bedrohlich gezeigt“. Er hat seine Waffe nie berührt; die ICE-Agenten nahmen sie ihm ab, bevor sie ihn hinrichteten. Nun behauptet sie, dieser Krankenpfleger, den sie erschossen, während er auf allen Vieren auf dem gefrorenen Boden lag und durch Pfefferspray geblendet war, habe eine Bedrohung für ihre Agenten dargestellt. Das ist Unsinn.

Die Ministerin für Heimatschutz, Kristi Noem, erklärte gegenüber den Medien, ihre Agenten hätten sich bedroht gefühlt und den Krankenpfleger deshalb entwaffnet. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass der Zweite Verfassungszusatz, der das Recht schützt, Waffen zu besitzen und zu tragen, ebenso stark ist wie der Erste Verfassungszusatz. Es gab keine rechtliche Grundlage, den Krankenpfleger zu besprühen oder festzuhalten, und daher konnten diese Agenten ihn ebenso wenig rechtmäßig entwaffnen, wie sie seine Rede über sie hätten zum Schweigen bringen dürfen.

Diese schamlose Lüge wird durch das widerlegt, was wir alle sehen können.

Dieselbe psychotische Denkweise, die im vergangenen Jahr argumentierte, sie könne Menschen auf hoher See ohne Gerichtsverfahren hinrichten, hat diesen „Macht-macht-Recht“-Nihilismus nun auf unsere Straßen gebracht. Wenn der Kongress diese Krankheit in der Exekutive nicht stoppt, indem er ihr rechtzeitig die Finanzierung entzieht, werden die Wähler den Kongress als mitschuldig betrachten.

Natürlich haben die Psychopathen die Oberhand. Passt auf, Menschen im Iran. Wenn die Psychopathen im Inland scheitern, werden sie uns im Ausland in den Krieg führen.